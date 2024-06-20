제로 트러스트란 무엇인가요?

제로 트러스트 접근 방식이 중요한 이유는 기존의 네트워크 보안 모델로는 더 이상 충분하지 않기 때문입니다. 제로 트러스트 전략은 오늘날 대부분의 조직에서 사용하는 보다 복잡하고 고도로 분산된 네트워크를 위해 설계되었습니다.

수년 동안 기업들은 방화벽과 기타 보안 제어를 통해 네트워크 경계를 보호하는 데 주력해 왔습니다. 네트워크 경계 내의 사용자는 신뢰할 수 있는 사용자로 간주되어 애플리케이션, 데이터 및 리소스에 대한 무료 액세스 권한이 부여되었습니다.

디지털 혁신으로 인해 네트워크 경계에 대한 기존의 개념이 사라졌습니다. 오늘날 기업 네트워크는 온프레미스 위치와 네트워크 세그먼트를 넘어 확장되고 있습니다. 최신 엔터프라이즈 에코시스템에는 클라우드 환경, 모바일 서비스, 데이터 센터, IoT 디바이스, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 앱, 직원, 공급업체 및 비즈니스 파트너를 위한 원격 액세스가 포함됩니다.

이렇게 확장된 공격 표면으로 인해 기업은 데이터 유출, 랜섬웨어, 내부자 위협 및 기타 유형의 사이버 공격에 더 취약해집니다. 네트워크 경계는 더 이상 명확하고 끊어지지 않는 선이 아니며 경계 기반 방어만으로는 모든 틈새를 막을 수 없습니다. 또한 네트워크에 액세스하는 위협 행위자는 암묵적 신뢰를 활용하여 중요한 리소스를 찾아 공격하기 위해 수평 이동을 할 수 있습니다.

2010년 Forrester Research의 분석가인 John Kindervag는 엄격한 액세스 제어를 통해 엔터프라이즈 리소스를 보호하기 위한 프레임워크로 '제로 트러스트' 개념을 도입했습니다. 제로 트러스트는 네트워크 경계에서 벗어나 개별 리소스를 중심으로 보안을 제어합니다.

모든 엔드포인트, 사용자 및 연결 요청은 잠재적인 위협으로 간주됩니다. 사용자는 경계선을 통과할 때 자유를 누리는 대신 새로운 리소스에 연결할 때마다 인증을 받고 권한을 부여받아야 합니다. 이러한 지속적인 검증을 통해 정당한 사용자만 중요한 네트워크 자산에 액세스할 수 있도록 합니다.