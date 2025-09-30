암호화란 무엇인가요?

양자 암호화는 양자역학의 원리를 사용하여 기존 암호화 시스템의 많은 취약성에 영향을 받지 않는 방식으로 데이터를 보호합니다. 수학적 원리에 의존하는 다른 유형의 암호화와 달리, 양자 암호화는 물리학에 기반하여 이론적으로 해커의 침입을 완전히 피할 수 있는 방식으로 데이터를 보호합니다. 양자 상태를 변경하지 않고 관찰하는 것은 불가능하기 때문에 양자 인코딩 데이터에 은밀하게 접근하려는 시도는 즉시 식별됩니다.

1984년에 처음 이론화된 양자 암호화는 광섬유 케이블을 통해 전송된 광자 입자를 사용하여 발신자와 수신자 간에 개인 키를 공유하는 방식으로 작동합니다. 이 광자 스트림은 단일 방향으로 이동하며 각 광자는 0 또는 1의 단일 비트 데이터를 나타냅니다. 송신자 측의 편광 필터는 각 광자의 물리적 방향을 특정 위치로 변경하고, 수신기는 두 개의 사용 가능한 빔 스플리터를 사용하여 각 광자의 위치를 판독합니다. 송신자와 수신자는 전송된 광자 위치를 디코딩된 위치와 비교하고 일치하는 세트가 키입니다.

양자 암호화는 암호화된 데이터를 확보하기 위해 잠재적으로 풀 수 있는 수학 방정식에 의존하지 않기 때문에 기존 암호화에 비해 많은 이점을 제공합니다. 또한 양자 데이터를 변경하지 않고는 읽을 수 없기 때문에 도청을 방지할 수 있으며, 양자 암호화는 다른 유형의 암호화 프로토콜과도 잘 통합될 수 있습니다. 이러한 유형의 암호화를 사용하면 사용자는 전송 중에 복사할 수 없는 개인 암호화 키를 디지털 방식으로 공유할 수 있습니다. 이 키를 공유하면 손상될 위험이 거의 없는 방식으로 추가 메시지를 암호화하고 해독하는 데 사용할 수 있습니다.

그러나 양자암호 역시 아직 해결되지 않은 많은 과제와 한계에 직면해 있으며 현재 양자암호의 실용화를 가로막고 있습니다. 양자 컴퓨팅은 아직 개념 증명에서 실제 적용으로 넘어가지 않았기 때문에 양자암호는 양성자 편광의 의도치 않은 변화로 인해 오류가 발생하기 쉽습니다. 양자 암호화에는 특정 인프라도 필요합니다. 광섬유 라인은 양성자를 전송하는 데 필요하며 일반적으로 약 248~310마일의 제한된 범위를 가지고 있는데, 컴퓨터 과학 연구자들은 이를 확장하기 위해 노력하고 있습니다. 또한 양자 암호화 시스템은 데이터를 보낼 수 있는 대상 수에 따라 제한됩니다. 이러한 유형의 시스템은 고유한 광자의 특정 방향에 의존하기 때문에 주어진 시간에 둘 이상의 의도된 수신자에게 신호를 보낼 수 없습니다.