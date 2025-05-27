서비스형 소프트웨어(SaaS)는 클라우드에서 호스팅되며 웹 브라우저, 모바일 앱 또는 씬 클라이언트를 통해 인터넷 연결을 기반으로 사용되는 애플리케이션 소프트웨어입니다. SaaS 모델은 사용 편의성과 확장성의 이점 때문에 폭발적인 인기를 얻었습니다.

SaaS 공급자는 소프트웨어 및 지원 인프라를 관리 및 유지 관리할 책임이 있습니다. 개별 장치에 프로그램을 설치할 필요가 없으며 조직에서 하드웨어가 증가된 작업 부하를 처리할 수 있는지 확인할 필요도 없습니다. 소프트웨어 업데이트도 더 이상 문제가 되지 않습니다. 이는 SaaS 공급자가 원격으로 처리하므로 SaaS 앱이 항상 최신 상태로 유지됩니다. 고객은 소프트웨어를 구독하고 액세스하기만 하면 됩니다.

SaaS는 현대 조직에서 점점 더 중요한 부분을 차지하고 있으며, Zylo 보고서에 따르면 평균적으로 조직은 SaaS에 연간 약 4,900만 달러를 지출합니다. Gartner는 2025년에 전 세계 SaaS 지출이 3000억 달러에 이를 것으로 예측합니다.

SaaS 도구에는 다양한 유형이 있으며, Zoom, Slack, Salesforce, Adobe, Trello, Microsoft, Google Box 및 Amazon과 같은 다양한 회사가 모두 SaaS 제품을 제공합니다. 이러한 제품은 고급 채팅 기능부터 화상 통화, 프로젝트 관리, IT 관리, 파일 관리, 크리에이티브 서비스에 이르기까지 다양한 작업을 완료하는 데 사용됩니다.

SaaS 애플리케이션 이용은 보통 등급별로 제공되는 경우가 많습니다. 많은 제공업체들은 무료 버전을 제공하거나, 기본 기능은 무료로 이용하되 업그레이드된 기능은 유료로 사용할 수 있는 프리미엄(freemium) 버전, 또는 기능, 사용자 수, 기타 차별화 요소에 따라 달라지는 유료 프리미엄 패키지를 제공합니다. 많은 제공업체는 다양한 규모의 비즈니스에 맞게 조정할 수 있는 기업 패키지도 제공합니다.

그러나 이러한 접근 용이성은 조직이 SaaS에 지나치게 의존하게 만들 수 있으며, 마치 연못 속 수련잎 위를 건너뛰듯 플랫폼을 이리저리 옮겨 다니게 할 수 있습니다. 그렇다면 조직은 어떻게 SaaS 스프롤이라는 위험한 확산 현상을 인식하고 해결하며, 예방할 수 있을까요?

