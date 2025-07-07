전송 계층 보안(TLS)이란 무엇인가요?

전송 계층 보안(TLS)은 인터넷과 같은 보호되지 않은 컴퓨터 네트워크에서 통신을 보호하는 데 도움이 되는 암호화 프로토콜입니다.



TLS는 다양한 비대칭 및 대칭 암호화 기술을 통해 종단 간 인증, 기밀성 및 데이터 무결성을 제공합니다. 이 보호 조치는 이메일, 메시지, Voice over IP(VoIP) 및 가상 사설 네트워크(VPN)를 포함한 다양한 네트워크 통신에 적용됩니다.

TLS는 웹 브라우징을 위한 보안 연결을 구축하는 것으로 널리 알려져 있습니다. 웹 애플리케이션과 대부분의 주요 웹 브라우저 간에 암호화된 데이터 교환을 가능하게 하는 애플리케이션 계층 프로토콜인 하이퍼텍스트 전송 프로토콜 보안(HTTPS) 의 기반이 됩니다.

TLS 암호화 프로토콜에는 TLS 핸드셰이크 프로토콜과 TLS 레코드 프로토콜이라는 두 가지 계층이 있습니다. 핸드셰이크 프로토콜은 웹 서버와 클라이언트(서버에 연결하는 장치) 를 인증합니다. 레코드 프로토콜은 전송용 데이터를 확인하고 보호합니다.

이러한 계층은 컴퓨터 간의 통신 표준을 지정하고 “인터넷을 하나로 묶는 접착제”로 간주되는 프로토콜 제품군인 TCP/Internet Protocol 모델 내에서와 같은 전송 프로토콜 위에 위치합니다.1