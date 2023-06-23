SIEM(보안 정보 및 이벤트 관리)은 조직이 잠재적인 보안 위협과 취약성이 비즈니스 운영을 방해하기 전에 이를 인식하고 해결하는 데 도움을 주는 보안 솔루션입니다.

SIEM 시스템은 엔터프라이즈 보안 팀이 사용자 행동 이상을 탐지하고 인공 지능(AI)을 사용하여 위협 탐지 및 인시던트 대응과 관련된 많은 수동 프로세스를 자동화하도록 돕습니다.