원래 SIEM 플랫폼은 로그 관리 도구였습니다. 보안 정보 관리(SIM)와 보안 이벤트 관리(SEM) 기능이 결합된 것입니다. 이러한 플랫폼을 통해 보안 관련 이벤트의 실시간 모니터링 및 분석이 가능해졌습니다.
또한 규정 준수 또는 감사 목적으로 보안 데이터의 추적 및 로깅을 용이하게 했습니다. Gartner는 2005년에 SIM과 SEM 기술의 결합을 위해 SIEM이라는 용어를 만들었습니다.
수년에 걸쳐 SIEM 소프트웨어는 사용자 및 엔터티 행동 분석(UEBA)과 기타 고급 보안 분석, AI 및 머신 러닝 기능을 통합하여 비정상적인 행동과 지능형 위협의 지표를 식별하도록 발전해 왔습니다. 오늘날 SIEM은 보안 모니터링 및 규정 준수 관리 사용 사례를 위한 최신 보안 운영 센터(SOC)의 필수 요소가 되었습니다.
모든 SIEM 솔루션은 가장 기초적인 레벨에서 일정 수준의 데이터 집계, 통합, 정렬 기능을 수행하여 위협을 식별하며, 데이터 규정 준수 요구사항을 고수합니다. 일부 솔루션은 기능상 차이가 있을 수 있지만, 대부분 다음과 같은 동일한 핵심 기능을 제공합니다.
SIEM은 온프레미스 및 클라우드 환경을 포함한 조직의 전체 IT 인프라에 대해 다양한 소스에서 이벤트 데이터를 수집합니다.
사용자, 엔드포인트, 애플리케이션, 데이터 소스, 클라우드 워크로드, 네트워크의 이벤트 로그 데이터와 방화벽 또는 안티바이러스 소프트웨어와 같은 보안 하드웨어 및 소프트웨어의 데이터를 실시간으로 수집, 상관관계 및 분석합니다.
일부 SIEM 솔루션은 타사 위협 인텔리전스 피드와 통합하여 내부 보안 데이터를 이전에 인식된 위협 패턴 및 프로필과 상호 연관시킬 수도 있습니다. 실시간으로 위협 피드와 통합하는 기능을 통해 팀이 새로운 유형의 공격 패턴을 탐지하거나 차단하도록 지원합니다.
이벤트 상관성 분석은 모든 SIEM 솔루션의 핵심 기능입니다. 이벤트 상관성 분석은 복잡한 데이터 패턴을 식별하고 파악하는 고급 분석을 활용하여, 비즈니스 보안에 대한 잠재적인 위협을 신속히 찾아내고 완화할 수 있는 인사이트를 제공합니다.
SIEM 솔루션은 보안 이벤트 심층 분석과 관련한 수동 워크플로우를 오프로딩함으로써, IT 보안 팀의 평균 탐지 시간(MTTD)과 평균 대응 시간(MTTR)을 크게 개선합니다.
SIEM은 분석을 단일 중앙 대시보드로 통합하여 보안 팀이 활동을 모니터링하고, 경고를 분류하고, 위협을 식별하고, 대응 또는 해결을 시작합니다.
대부분의 SIEM 대시보드에는 보안 분석가가 의심스러운 활동의 급증 또는 추세를 파악하는 데 도움이 되는 실시간 데이터 시각화도 포함되어 있습니다. 사전 정의한 맞춤형 상관성 규칙을 활용하여, 관리자는 즉각적으로 경고를 수신하고, 해당 행동이 보다 중대한 보안 문제로 구체화되기 전에 미리 적합한 완화 조치를 취할 수 있습니다.
SIEM 솔루션은 각기 다른 형식의 규정 준수를 적용해야 하는 조직들이 선호하는 대안입니다. SIEM이 제공하는 데이터 수집 및 분석 자동화 기능을 통해, 비즈니스 인프라 전반에 걸쳐 규정 준수 데이터를 수집하고 검증하는 귀중한 도구로 활용할 수 있습니다.
SIEM 솔루션은 PCI-DSS, GDPR, HIPAA, SOX, 기타 준수 표준에 대한 실시간 규정 준수 보고서를 생성하므로 보안 관리에 대한 부담은 낮추고, 잠재적인 위반을 미리 발견하여 해결할 수 있습니다. 대다수 SIEM 솔루션은 즉시 사용할 수 있도록 사전 구축된 추가 기능과 더불어 제공하며, 이를 통해 규정 준수 요구사항을 충족하도록 설계된 보고서를 자동 생성할 수 있습니다.
조직의 규모와 상관없이, 모든 기업은 반드시 IT 보안 위험을 모니터링하고 완화하는 선제적인 조치를 취해야 합니다. SIEM 솔루션은 다양한 방식으로 기업에 이점을 제공할 뿐 아니라, 보안 워크플로우를 간소화하는 중요한 구성 요소로 자리매김해 왔습니다.
SIEM 솔루션은 비즈니스 인프라 전반에 중앙 집중식 규정 준수 감사와 보고를 지원합니다. 고급 자동화 기능으로 시스템 로그와 보안 이벤트에 대한 수집 및 분석 기능을 간소화하여, 내부 리소스 활용량을 감축하는 동시에 엄격한 규정 준수 보고 표준을 충족합니다.
오늘날의 차세대 SIEM 솔루션은 강력한 보안 오케스트레이션, 자동화 및 대응(SOAR) 시스템과 통합되어 IT 팀이 비즈니스 보안을 관리할 때 시간과 리소스를 절약할 수 있습니다.
네트워크 동작에 자동 적응하는 심층 머신 러닝을 활용하여, 인력 팀에 비해 더 짧은 시간 내에 복잡한 위협 식별과 인시던트 대응 프로토콜을 처리할 수 있습니다.
SIEM은 IT 환경에 대한 가시성을 개선하여, 부서간 효율성을 개선하는 핵심 동인으로 자리할 것입니다.
중앙 대시보드는 시스템 데이터, 경고 및 알림에 대한 통합 보기를 제공하므로 팀이 위협 및 보안 사고에 대응할 때 효율적으로 통신하고 협업할 수 있습니다.
사이버 보안 환경이 얼마나 빠르게 변화하는지를 고려할 때 조직은 알려진 보안 위협과 알려지지 않은 보안 위협을 모두 탐지하고 대응할 수 있는 솔루션에 의존할 수 있어야 합니다.
SIEM 솔루션은 통합 위협 인텔리전스 피드와 AI 기술을 사용하여 보안 팀이 다음과 같은 광범위한 사이버 공격에 보다 효과적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.
내부자 위협 - 기업의 네트워크 및 디지털 자산에 대한 액세스 권한을 보유한 개인으로부터 발생한 보안 취약성 또는 공격을 의미합니다.
피싱 공격 - 신뢰할 수 있는 엔티티가 보낸 것으로 보이는 메시지로 흔히 사용자 데이터, 로그인 정보, 금융 정보, 기타 민감한 비즈니스 정보를 도용하는 데 사용합니다.
랜섬웨어는 피해자의 데이터나 디바이스를 잠그고 피해자가 공격자에게 몸값을 지불하지 않으면 잠금을 풀어주지 않거나 더 손상시키겠다고 협박하는 악성 코드입니다.
분산 서비스 거부 공격(DDoS): 네트워크와 시스템에 관리 불가한 수준의 트래픽을 퍼부어 웹사이트 및 서버를 사용할 수 없을 때까지 성능을 저하시키는 공격입니다.
데이터 유출: 컴퓨터 또는 기타 장치에서 수동 또는 멀웨어를 사용하여 자동으로 수행되는 데이터 도난 행위입니다.
SIEM 솔루션은 보안 인시던트가 발생한 후 컴퓨터 포렌식 조사를 수행하는 데 이상적입니다. SIEM 솔루션을 통해 조직의 모든 디지털 자산에 대한 로그 데이터를 한 곳에서 효율적으로 수집하고 분석할 수 있습니다.
과거 인시던트를 재작성하거나 새 인시던트를 분석하여, 의심스러운 활동을 조사하고 보다 효과적인 보안 프로세스를 구현하는 기능을 제공합니다.
대다수 조직에게 규정 준수 감사 및 보고 업무는 필수이지만 결코 만만치 않은 업무입니다. SIEM 솔루션은 필요할 때마다 실시간 감사와 온디맨드 방식의 규정 준수 보고 기능을 제공하여, 해당 프로세스를 관리하는 데 필수적인 리소스 지출을 극적으로 감축합니다.
원격 근무 인력, SaaS 애플리케이션, BYOD(Bring Your Own Device) 정책의 인기가 높아짐에 따라, 조직은 기존 네트워크 경계 외부에서도 네트워크 위험을 완화할 수 있는 수준의 가시성이 필요합니다.
SIEM 솔루션은 모든 사용자, 디바이스, 애플리케이션 전반의 네트워크 활동을 전부 추적하여 인프라 전체의 투명성을 크게 개선하며, 디지털 자산 및 서비스에 액세스하는 위치와 무관하게 위협을 탐지합니다.
새로운 솔루션에 투자하기 전후에 참조할 만한 SIEM 구현 우수 사례를 몇 가지 소개합니다.
인지 기능은 시스템의 의사 결정 능력을 개선하므로, 미래의 SIEM에서 AI가 차지하는 중요성은 더욱 커질 것입니다. 또한 AI는 증가하는 엔드포인트 수에 맞게 시스템이 적응하고 확장하도록 지원할 것입니다.
IoT, 클라우드 컴퓨팅, 모바일 및 기타 기술로 인해 SIEM 도구가 소비해야 하는 데이터의 양이 증가함에 따라 AI는 진화하는 위협 환경에 대한 더 많은 데이터 유형과 복잡한 이해를 지원하는 솔루션의 잠재력을 제공합니다.
시간이 지남에 따라 구축된 위협 관리 도구의 조정되지 않은 모음은 안전한 운영을 제공하는 포괄적인 보기를 제공하지 못하는 경우가 너무 많습니다. 지능적이고 통합된 통합 위협 관리 접근 방식을 사용하면, 지능형 위협을 탐지하고, 정확하게 신속하게 대응하고, 중단으로부터 복구할 수 있습니다.
생성형 AI 기반 인사이트로 애플리케이션 관리 및 기술 운영을 단순화하고 최적화합니다.
IBM 사이버 보안 서비스는 자문, 통합 및 매니지드 보안 서비스와 공격 및 방어 기능을 제공합니다. 글로벌 전문가 팀과 독점 및 파트너 기술을 결합하여 위험을 관리하는 맞춤형 보안 프로그램을 공동 개발합니다.