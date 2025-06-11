FIDO2란 무엇인가요?

FIDO2 인증은 공개 키 암호화를 사용하여 사용자 계정과 연결된 고유한 암호화 키 쌍('패스키')을 생성합니다. 키 쌍은 서비스 제공업체에 보관되는 공개 키와 사용자 디바이스에 있는 개인 키로 구성됩니다.

사용자가 계정에 로그인하면 서비스 제공업체는 사용자의 디바이스에 인증 챌린지(주로 무작위 문자열)을 보냅니다. 이 디바이스에서는 사용자에게 PIN을 입력하거나 생체 인식 인증을 사용하여 본인임을 인증하도록 요청합니다.

사용자가 인증에 성공하면 디바이스는 개인 키를 사용하여 챌린지에 서명하고 서비스 제공업체에 다시 전송합니다. 서비스 제공업체는 공개 키를 사용하여 올바른 개인 키가 사용되었는지 확인한 후 사용자에게 계정에 대한 액세스 권한을 부여합니다.

한 디바이스에 저장된 패스키를 다른 디바이스에서 서비스에 로그인하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 사용자가 모바일 디바이스에서 이메일 계정에 패스키를 설정하면 노트북에서도 해당 이메일 계정에 로그인할 수 있습니다. 사용자는 등록된 모바일 디바이스에서 인증 챌린지를 완료해야 합니다.

FIDO2는 YubiKey 또는 Google Titan과 같은 보안 키를 인증 방법으로서 지원합니다.

'하드웨어 토큰'이라고도 하는 보안 키는 인증 정보를 서비스에 직접 전송하는 작은 물리적 디바이스입니다. 블루투스, 근거리 통신(NFC) 프로토콜 또는 USB 포트를 통해 연결할 수 있습니다. 사용자는 생체 인식 데이터 또는 PIN 대신 FIDO2 보안 키를 사용하여 본인 인증을 수행하고 챌린지에 서명할 수 있습니다.

개인 키는 사용자의 장치에 저장되고 절대 외부로 유출되지 않기 때문에 보안 위반 가능성이 최소화됩니다. 해커는 데이터베이스에 침입하거나 통신을 가로채는 방법으로 이 장치를 훔칠 수 없습니다. 서비스 공급자가 가지고 있는 공개 키에는 민감한 정보가 들어있지 않아서 해커에게 별 쓸모가 없습니다.