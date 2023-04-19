통합 엔드포인트 관리와 디바이스 수명 주기 관리 비교: 이 둘의 공통점은 무엇일까요?

새로운 IT 관리자인 James에게는 새로운 하루가 시작되었습니다. 오늘, 그는 iOS와 Android 스마트폰을 모두 선택한 동료들을 위해 모바일 디바이스 전체에 대한 주문을 파악해야 합니다. 디바이스 수명 주기 프로그램을 활성화하고 이후 모든 배포 및 엔드포인트 보안 작업을 수행해야 합니다. 아마도 다른 도구에 있을 것입니다. 또한 영업팀의 Rich와 재무팀의 Alyssa가 금요일에 퇴사할 예정이므로 디바이스를 정리해야 한다는 사실도 알고 있습니다. 하나는 BYOD 프로그램에 속해 있고 다른 하나는 회사 소유이며 가능한 한 빨리 모든 작업을 완료해야 합니다. 관리 도구를 하나만 사용할 순 없을까요?

통합 엔드포인트 관리(UEM)는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 데스크톱, IoT 등 모든 유형의 디바이스를 하나의 단일 플랫폼에서 관리하고 보호하는 기술로, 여러 유형의 운영 체제를 실행하는 디바이스의 수명 주기 동안 단일 콘솔에서 관리할 수 있습니다. UEM 솔루션에는 모바일 디바이스 관리(MDM)와같은 이전 기술이 포함되어 있습니다.

MDM(모바일 디바이스 관리), EMM(엔터프라이즈 모빌리티 관리), MAM(모바일 애플리케이션 관리) 및 노트북 관리. James는 UEM 도구를 사용하여 개인 디바이스와 기업 디바이스를 모두 관리하며 보안 정책, 인증ID 및 액세스 관리, 데이터 보안데이터 보호, 패치 관리, 위협 탐지 및 대응 등과 같은 콘텐츠 관리 기능과 사이버 보안 기능을 포함할 예정입니다.

디바이스 수명 주기는 디바이스가 공급업체를 떠나는 순간부터 조직의 IT 팀에 의해 해지되는 순간까지 회사 내 모든 디바이스를 엔드투엔드 방식으로 관리하는 프로세스입니다. Apple 디바이스, Android 디바이스, IoT 디바이스, macOS, Microsoft Windows를 실행하는 노트북 또는 데스크톱, 특수 제작된 디바이스 등 다양한 디바이스가 해당될 수 있습니다. James와 다른 IT 관리자는 회사의 정책과 최종 사용자의 행동에 따라 디바이스를 등록하고, 유지 관리하고, 필요할 때 서비스를 제공하고, 폐기하거나 용도를 변경해야 합니다.

5가지 주요 공통점:

UEM과 디바이스 수명 주기 관리는 조직 내 엔드포인트의 관리 및 최적화에 필수적인 역할을 한다는 점에서 몇 가지 공통점을 공유합니다. 다음은 이들이 공유하는 가장 일반적인 5가지 측면입니다.

  1. 디바이스 인벤토리: UEM 도구 및 디바이스 수명 주기 관리 프로세스에는 IT 관리자가 각 엔드포인트에 대한 세부 정보에 실시간으로 액세스할 수 있는 인벤토리가 포함됩니다. 예를 들어 디바이스 모델, 사양, 소유자 등이 있습니다.

  2. 보안 및 규정 준수: UEM 기술과 디바이스 수명 주기 관리 모두 보안 및 규정 준수 규정을 준수합니다. UEM을 통해 IT 팀은 디바이스가 보호되고, 필요한 패치가 있으며, 규정 준수 정책과 동기화되어 있는지 확인합니다. IT 부서는 디바이스 수명 주기 프로세스를 관리함으로써 엔드포인트가 폐기되었는지 확인하여 민감한 데이터의 손실을 방지하고 보안 위험을 줄입니다.

  3. 구성 관리: IT 관리자는 UEM을 사용하여 엔드포인트를 구성하고 사용 중에 관리합니다. 디바이스 수명 주기를 통해 James와 그의 동료들은 구매 및 프로비저닝 중에 엔드포인트를 구성합니다.

  4. 통합 및 자동화: UEM과 디바이스 수명 주기 관리 모두 다른 앱과 통합되며 IT 팀의 업무를 간소화할 수 있는 많은 자동화 기능을 갖추고 있습니다. 최신 UEM 도구와 수명 주기 프로세스는 높은 수준의 작업 자동화로 인해 IT 관리자에게 많은 셀프 서비스 기회를 제공합니다.

  5. 보고 및 분석: UEM과 디바이스 수명 주기 관리 모두 풍부한 보고 및 분석 기능을 갖추고 있습니다. UEM은 엔드포인트, 패치 및 업데이트, 사용자 보안 및 디바이스 보안에 대한 실시간 데이터를 제공하며, 디바이스 수명 주기 관리는 디바이스 수명 주기 및 사용량에 대한 데이터를 제공하여 의사 결정자가 예산에 대한 조치를 취할 수 있도록 지원합니다. 둘 다 감사에 사용되는 귀중한 데이터를 생성합니다.

UEM과 디바이스 수명 주기 관리는 공통점이 많으며, 제대로 수행하면 기업 데이터를 보호하고, 우수한 사용자 경험을 보장하며, 모바일 보안과 사이버 보안을 전반적으로 강화하고, 훌륭한 디지털 업무 공간을 조성할 수 있습니다. 또한 목적 측면에서도 차이가 있는데, UEM은 디바이스의 수명 기간 동안 디바이스를 관리하는 데 중점을 두는 반면 디바이스 수명 주기 관리는 디바이스를 구매한 날부터 해지될 때까지의 전체 수명 주기에 중점을 둡니다.

 
