새로운 IT 관리자인 James에게는 새로운 하루가 시작되었습니다. 오늘, 그는 iOS와 Android 스마트폰을 모두 선택한 동료들을 위해 모바일 디바이스 전체에 대한 주문을 파악해야 합니다. 디바이스 수명 주기 프로그램을 활성화하고 이후 모든 배포 및 엔드포인트 보안 작업을 수행해야 합니다. 아마도 다른 도구에 있을 것입니다. 또한 영업팀의 Rich와 재무팀의 Alyssa가 금요일에 퇴사할 예정이므로 디바이스를 정리해야 한다는 사실도 알고 있습니다. 하나는 BYOD 프로그램에 속해 있고 다른 하나는 회사 소유이며 가능한 한 빨리 모든 작업을 완료해야 합니다. 관리 도구를 하나만 사용할 순 없을까요?

통합 엔드포인트 관리(UEM)는 스마트폰, 태블릿, 노트북, 데스크톱, IoT 등 모든 유형의 디바이스를 하나의 단일 플랫폼에서 관리하고 보호하는 기술로, 여러 유형의 운영 체제를 실행하는 디바이스의 수명 주기 동안 단일 콘솔에서 관리할 수 있습니다. UEM 솔루션에는 모바일 디바이스 관리(MDM)와같은 이전 기술이 포함되어 있습니다.

MDM(모바일 디바이스 관리), EMM(엔터프라이즈 모빌리티 관리), MAM(모바일 애플리케이션 관리) 및 노트북 관리. James는 UEM 도구를 사용하여 개인 디바이스와 기업 디바이스를 모두 관리하며 보안 정책, 인증 및 ID 및 액세스 관리, 데이터 보안 및 데이터 보호, 패치 관리, 위협 탐지 및 대응 등과 같은 콘텐츠 관리 기능과 사이버 보안 기능을 포함할 예정입니다.

디바이스 수명 주기는 디바이스가 공급업체를 떠나는 순간부터 조직의 IT 팀에 의해 해지되는 순간까지 회사 내 모든 디바이스를 엔드투엔드 방식으로 관리하는 프로세스입니다. Apple 디바이스, Android 디바이스, IoT 디바이스, macOS, Microsoft Windows를 실행하는 노트북 또는 데스크톱, 특수 제작된 디바이스 등 다양한 디바이스가 해당될 수 있습니다. James와 다른 IT 관리자는 회사의 정책과 최종 사용자의 행동에 따라 디바이스를 등록하고, 유지 관리하고, 필요할 때 서비스를 제공하고, 폐기하거나 용도를 변경해야 합니다.