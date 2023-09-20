스피어 피싱과 피싱 비교: 차이점은 무엇인가요?

간단히 말해서, 스피어 피싱은 특별한 유형의 피싱 공격입니다.

피싱은 악의적인 이메일 메시지, 문자 메시지 또는 음성 통화를 사용하여 사람들이 민감한 데이터(예: 신용카드 번호 또는 주민등록번호)를 공유하도록 속이고, 멀웨어를 다운로드하거나, 악성 웹 사이트를 방문하거나, 엉뚱한 사람이나 본인, 동료 또는 고용주에게 돈을 보내도록 하는 사이버 공격입니다. 피싱은 가장 일반적인 사이버 범죄 공격 벡터 또는 방법입니다. 2022년에는 300,479건의 피싱 공격이 FBI에 보고되었습니다.

대부분의 피싱은 널리 알려져 있고 신뢰할 수 있는 발신자(예: 글로벌 브랜드)가 보낸 것처럼 보이는 비인격적인 메시지를 수백만 명에게 대량으로 전송하여 일부의 수신자가 미끼를 물기를 바라는 대량 피싱입니다.

스피어 피싱은 표적 피싱입니다. 구체적으로, 스피어 피싱 메시지는

특정 개인이나 집단에게

고도로 맞춤화된 형태로 발송됩니다.

수신자와 관계가 있는 발신자, 즉 수신자가 아는 동료나 동료, 또는 관리자나 회사 임원 등 수신자에게 책임이 있는 사람이 보낸 것처럼 보이도록 제작되었습니다.

스피어 피싱 공격은 피싱 공격보다 훨씬 드물지만, 훨씬 더 크거나 가치 있는 보상을 노리며 성공할 경우 대량 피싱 사기보다 훨씬 더 큰 영향을 미칩니다. 최근 한 보고서에 따르면 스피어 피싱 이메일은 12개월 동안 전체 이메일의 0.1%에 불과했지만 같은 12개월 동안 데이터 유출의 66%를 차지했습니다. 한 유명한 스피어 피싱 공격에서는 사기범들이 합법적인 공급업체로 위장하고 직원들을 속여 허위 청구서를 지불하도록 유도하여 Facebook과 Google에서 1억 달러 이상을 훔쳤습니다.