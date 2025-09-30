NIST 사이버 보안 프레임워크란?

NIST 사이버 보안 프레임워크는 여러 기능, 범주, 하위 범주, 참조 정보로 구성됩니다.

기능(Functions)에서는 모범 사례의 보안 프로토콜을 개괄적으로 설명합니다. 기능은 절차적 단계가 아닙니다. 그보다는 "역동적인 사이버 보안 위험을 다루는 운영 문화가 자리잡도록 동시에, 중단 없이" 수행해야 할 일입니다. 범주(Categories) 및 하위 범주(Subcategories)는 조직 내의 특정 부서나 프로세스를 위한 더 구체적인 실천 계획을 제시합니다.

NIST 기능 및 범주의 예를 들면 다음과 같습니다.

식별(Identify): 사이버 보안 팀은 사이버 공격으로부터 보호하기 위해 해당 조직에 가장 중요한 자산과 자원이 무엇인지를 철저히 파악해야 합니다. 식별 기능에는 자산 관리, 비즈니스 환경, 거버넌스, 위험 평가, 위험 관리 전략, 공급망 위험 관리와 같은 범주가 포함됩니다.





보호(Protect): 보호 기능은 적합한 보호 장치를 개발하여 구현하고 중요 인프라를 보호하기 위한 기술적/물리적 제어의 상당 부분을 다룹니다. ID 관리 및 액세스 제어, 인식 및 교육, 데이터 보안, 정보 보호 프로세스 및 절차, 유지 보수, 보호 기술이 이러한 범주에 해당합니다.





탐지(Detect): 탐지 기능은 조직에 사이버 공격에 관해 알리는 수단을 구현합니다. 탐지 범주에는 이상 및 이벤트, 보안 상시 모니터링, 탐지 프로세스가 포함됩니다.





대응(Respond): 대응 기능 범주에서는 사이버 공격 및 기타 사이버 보안 이벤트에 대한 올바른 대응을 보장합니다. 구체적으로는 대응 계획, 커뮤니케이션, 분석, 완화, 개선 등의 범주가 있습니다.





복구(Recover): 복구 활동에서는 사이버 레질리언스 계획을 이행합니다. 그리고 사이버 공격, 보안 침해, 기타 사이버 보안 이벤트가 발생할 경우에 비즈니스 연속성을 보장합니다. 복구 기능으로는 복구 계획 개선 및 커뮤니케이션이 있습니다.

NIST CSF의 참조 정보에서는 기능, 범주, 하위 범주, 그리고 다른 프레임워크의 특정 보안 제어 간의 직접적인 상관 관계를 제시합니다. 이러한 프레임워크로는 CIS(Center for Internet Security) Controls®, COBIT 5, ISA(International Society of Automation) 62443-2-1:2009, ISA 62443-3-3:2013, ISO(International Organization for Standardization)/IEC(International Electrotechnical Commission) 27001:2013, NIST SP 800-53 Rev. 4 등이 있습니다.

NIST CSF에서는 물리적 디바이스 및 시스템을 인벤토리화하는 방법, 또는 소프트웨어 플랫폼 및 애플리케이션을 인벤토리화하는 방법을 다루지 않습니다. 완수해야 할 작업의 체크리스트를 제공할 뿐입니다. 기업은 인벤토리화 방법과 관련하여 각자의 방식을 선택할 수 있습니다. 추가적인 지침이 필요한 기업은 다른 보완적 표준에 포함된 관련 제어의 참조 정보를 활용할 수 있습니다. CSF에서는 기업의 사이버 보안 위험 관리 요구 사항에 가장 적합한 툴의 선정 및 선택과 관련하여 상당한 자유를 보장합니다.