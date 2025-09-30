NIST 사이버 보안 프레임워크란?

미국 국립표준기술원(National Institute of Standards and Technology, NIST)은 계측 과학, 표준, 기술 진흥을 통해 혁신을 촉진하는 비규제 기관입니다. NIST 사이버 보안 프레임워크(NIST CSF)는 기업에서 사이버 보안 위험을 더 효과적으로 관리하는 데 도움이 될 여러 표준, 지침, 모범 사례로 구성되었습니다.
NIST CSF는 어떤 업종과 조직의 기존 보안 프로세스와도 유연하게 통합할 수 있도록 설계되었습니다. 미국에서 사실상 어떤 민간 기업에서도 정보 보안 및 사이버 보안 위험 관리를 구현하는 출발점으로 삼기에 적합합니다.
2013년 2월 12일자로 행정 명령(EO) 13636호, '주요 인프라 사이버 보안 강화(Improving Critical Infrastructure Cybersecurity)'가 공표되었습니다. 이로써 NIST는 미국의 민간 분야와 손잡고 '사이버 보안 프레임워크에 적용할, 자발적 합의에 의한 기존 표준 및 산업 모범 사례 선정'을 시작했습니다. 이러한 협업의 결실로 NIST 사이버 보안 프레임워크 버전 1.0이 탄생했습니다.
2014 사이버 보안 강화법(Cybersecurity Enhancement Act, CEA)이 제정되면서 NIST의 사이버 보안 프레임워크 개발 활동이 더욱 확대되었습니다. 현재 NIST CSF는 여전히 미국의 모든 업종에서 가장 광범위하게 채택되는 보안 프레임워크 중 하나입니다.
NIST 사이버 보안 프레임워크는 여러 기능, 범주, 하위 범주, 참조 정보로 구성됩니다.
기능(Functions)에서는 모범 사례의 보안 프로토콜을 개괄적으로 설명합니다. 기능은 절차적 단계가 아닙니다. 그보다는 "역동적인 사이버 보안 위험을 다루는 운영 문화가 자리잡도록 동시에, 중단 없이" 수행해야 할 일입니다. 범주(Categories) 및 하위 범주(Subcategories)는 조직 내의 특정 부서나 프로세스를 위한 더 구체적인 실천 계획을 제시합니다.
NIST 기능 및 범주의 예를 들면 다음과 같습니다.
NIST CSF의 참조 정보에서는 기능, 범주, 하위 범주, 그리고 다른 프레임워크의 특정 보안 제어 간의 직접적인 상관 관계를 제시합니다. 이러한 프레임워크로는 CIS(Center for Internet Security) Controls®, COBIT 5, ISA(International Society of Automation) 62443-2-1:2009, ISA 62443-3-3:2013, ISO(International Organization for Standardization)/IEC(International Electrotechnical Commission) 27001:2013, NIST SP 800-53 Rev. 4 등이 있습니다.
NIST CSF에서는 물리적 디바이스 및 시스템을 인벤토리화하는 방법, 또는 소프트웨어 플랫폼 및 애플리케이션을 인벤토리화하는 방법을 다루지 않습니다. 완수해야 할 작업의 체크리스트를 제공할 뿐입니다. 기업은 인벤토리화 방법과 관련하여 각자의 방식을 선택할 수 있습니다. 추가적인 지침이 필요한 기업은 다른 보완적 표준에 포함된 관련 제어의 참조 정보를 활용할 수 있습니다. CSF에서는 기업의 사이버 보안 위험 관리 요구 사항에 가장 적합한 툴의 선정 및 선택과 관련하여 상당한 자유를 보장합니다.
NIST 사이버 보안 프레임워크에서는 민간 기업에서 이 프레임워크의 구현 현황을 제대로 평가할 수 있도록 4가지 구현 단계(Tier)를 규정합니다.
NIST 사이버 보안 프레임워크에서는 정보 보안 위험 관리 프로그램을 수립하거나 개선하는 방법과 관련하여 단계별 지침을 제공합니다.
