엔드투엔드 암호화(E2EE)는 네트워크를 통한 통신을 위한 가장 개인적이고 안전한 방법으로 널리 알려져 있습니다.

다른 암호화 방법과 마찬가지로 E2EE는 암호화를 사용하여 읽을 수 있는 일반 텍스트를 읽을 수 없는 암호 텍스트로 변환합니다. 이 프로세스는 권한이 없는 사용자로부터 민감한 정보를 보호하고 올바른 암호 해독 키를 가진 의도된 수신자만 민감한 데이터에 액세스할 수 있도록 합니다.

그러나 E2EE는 처음부터 끝까지 데이터 보안을 제공한다는 점에서 다른 암호화 방법과 다릅니다. 발신자의 디바이스에 있는 데이터를 암호화하고, 전송 중에 암호화된 상태로 유지하며, 수신자의 엔드포인트에 도달할 때만 암호를 해독합니다. 이 프로세스는 WhatsApp과 같이 커뮤니케이션을 용이하게 하는 서비스 제공업체가 메시지에 액세스할 수 없도록 합니다. 발신자와 수신자만 메시지를 읽을 수 있습니다.

이에 비해 전송 중 암호화는 데이터가 엔드포인트 간에 이동하는 동안에만 데이터를 보호합니다. 예를 들어, 전송 계층 보안(TLS) 암호화 프로토콜은 클라이언트와 서버 간에 데이터가 이동할 때 데이터를 암호화합니다. 그러나 애플리케이션 서버나 네트워크 제공업체와 같은 중개자의 액세스에 대한 강력한 보호 기능을 제공하지는 않습니다.

전송 중 표준 암호화가 더 효율적인 경우가 많지만, 많은 개인과 조직은 서비스 제공업체가 민감한 데이터에 액세스할 수 있는 위험에 대해 경계하고 있습니다. 엔드포인트 수준에서도 모든 노출은 데이터 프라이버시와 전반적인 사이버 보안을 심각하게 위협할 수 있습니다.

특히 조직이 효과적인 데이터 관리에 더 많은 리소스를 투자하고 소비자가 데이터 보안에 대한 관심이 높아짐에 따라 디지털 커뮤니케이션에서 민감한 데이터를 보호하기 위한 최고의 표준으로 E2EE를 고려하는 사람들이 많습니다. 최근 연구에 따르면 미국인의 81%가 회사가 자신에 대해 수집한 데이터를 어떻게 사용하는지에 대해 우려하고 있는 것으로 나타났습니다.1