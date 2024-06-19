사용자 행동 분석(UBA)이란 무엇인가요?

게시일: 2024년 6월 19일
기고자: Matthew Kosinski
UBA 도구는 개별 사용자가 새 IP 주소에서 로그인하거나 일반적으로 사용하지 않는 민감한 데이터를 보는 등 평소에는 하지 않는 작업을 수행하는 경우를 탐지할 수 있습니다.
이러한 사소한 이상은 다른 네트워크 모니터링 툴을 트리거하지 않을 수 있습니다. 그러나 UBA는 이 특정 사용자에 대해 이 활동이 비정상적이라고 판단하고 보안 팀에 경고할 수 있습니다.
UBA 도구는 미묘하게 의심스러운 행동을 탐지할 수 있기 때문에 보안 운영 센터(SOC)가 내부자 위협, 지능형 지속 위협 및 도난당한 자격 증명을 사용하는 해커와 같은 회피 공격을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다.
이 기능은 오늘날 SOC에 중요합니다. IBM X-Force Threat Intelligence Index에 따르면 유효한 계정의 남용은 사이버 범죄자가 네트워크에 침입하는 가장 일반적인 방법입니다.
UBA 도구와 기술은 다양한 분야에서 사용됩니다. 예를 들어, 마케터와 제품 디자이너는 사용자가 앱 및 웹 사이트와 상호 작용하는 방식을 이해하기 위해 사용자 행동 데이터를 추적하는 경우가 많습니다. 그러나 사이버 보안에서 UBA는 주로 위협 탐지에 사용됩니다.
2015년 분석 기관인 Gartner에서 처음 정의한 사용자 및 엔티티 행동 분석(UEBA)은 UBA에서 발전한 보안 도구의 일종입니다.
UBA와 마찬가지로 UEBA 도구는 네트워크 활동을 모니터링하고, 정상적인 동작에 대한 기준을 설정하고, 이러한 규범에서 벗어나는 것을 감지합니다. 주요 차이점은 UBA는 인간 사용자만 추적하는 반면 UEBA 시스템은 앱 및 디바이스와 같은 비인간 엔터티의 활동과 메트릭도 추적한다는 것입니다.
이 용어를 서로 바꿔 사용할 수 있는지에 대한 논쟁이 있습니다. IDC와 같은 일부 기업에서는 이 두 가지가 서로 다른 종류의 기술이라고 주장합니다.1 반면, 전 Gartner 애널리스트인 Anton Chuvakin은 UBA와 UEBA를 거의 동의어라고 생각한다고 말했습니다.
어쨌든 UBA와 UEBA가 보안 정보 및 이벤트 관리(SIEM) 및 엔드포인트 탐지 및 대응(EDR)과 같은 유사한 보안 도구와 구분되는 점은 사용자에 중점을 둔다는 점입니다. 이러한 도구를 통해 보안 팀은 개별 사용자 수준에서 시스템 활동을 이해하고 분석할 수 있습니다. 인간이 아닌 개체를 추적하면 컨텍스트를 추가할 수 있지만 이것이 반드시 이러한 도구의 핵심 목적인 것은 아닙니다.
또는 Chuvakin의 말을 인용하자면, "'U'는 필수"이지만, "'U'를 넘어 다른 'E'로 가는 것은 그렇지 않습니다."
사용자 행동 분석 도구는 네트워크 전반의 소스에서 사용자 데이터를 지속적으로 수집하여 사용자 행동의 기준 모델을 만들고 개선하는 데 사용합니다. 이 도구는 사용자 활동을 이러한 기준선과 실시간으로 비교합니다. 심각한 위험을 초래하는 비정상적인 동작을 감지하면 적절한 이해 관계자에게 경고합니다.
UBA 도구는 사용자 속성(예: 역할, 권한, 위치) 및 사용자 활동(예: 파일 변경 사항, 방문하는 사이트, 이동하는 데이터)에 대한 데이터를 수집합니다. UBA는 다음을 포함한 다양한 데이터 소스에서 이 정보를 수집할 수 있습니다.
Microsoft Active Directory와 같은 사용자 디렉터리
침입 탐지 및 방지 시스템(IDPS), 라우터, VPN 및 기타 인프라의 네트워크 트래픽 로그
앱, 파일, 엔드포인트 및 데이터베이스의 사용자 활동 데이터
ID 및 액세스 관리 시스템의 로그인 및 인증 데이터
SIEM, EDR 및 기타 보안 도구의 이벤트 데이터
UBA 도구는 데이터 분석을 사용하여 사용자 데이터를 정상적인 활동의 기준 모델로 전환합니다.
UBA 도구는 통계 모델링 및 패턴 일치와 같은 기본 분석 방법을 사용할 수 있습니다. 또한 많은 사람들이 인공 지능(AI) 및 기계 학습(ML)과 같은 고급 분석을 사용합니다.
AI 및 ML을 통해 UBA 도구는 방대한 데이터 세트를 분석하여 보다 정확한 행동 모델을 생성할 수 있습니다. 또한 기계 학습 알고리즘은 시간이 지남에 따라 이러한 모델을 구체화하여 비즈니스 운영 및 사용자 역할의 변화와 함께 발전할 수 있습니다.
UBA 도구는 개별 사용자와 사용자 그룹 모두에 대한 행동 모델을 생성할 수 있다.
개별 사용자의 경우 모델은 사용자가 로그인하는 위치, 다른 앱에서 보내는 평균 시간 등을 기록할 수 있습니다.
부서의 모든 사용자와 같은 사용자 그룹의 경우 모델은 이러한 사용자가 액세스하는 데이터베이스와 상호 작용하는 다른 사용자와 같은 사항을 고려할 수 있습니다.
개별 사용자는 일반적인 업무 시간 동안 사용하는 다양한 앱 및 서비스에 대한 여러 사용자 계정을 가질 수 있습니다. 많은 UBA 도구는 이러한 계정의 활동을 단일 통합 사용자 ID로 통합하는 방법을 학습할 수 있습니다.
계정 활동 통합은 사용자 활동이 네트워크의 서로 다른 부분에 분산되어 있는 경우에도 보안 팀이 행동 패턴을 감지하는 데 도움이 됩니다.
기준 모델을 생성한 후 UBA 도구는 사용자를 모니터링하고 사용자의 동작을 이러한 모델과 비교합니다. 잠재적인 위협을 나타낼 수 있는 편차를 감지하면 보안 팀에 경고합니다.
UBA는 몇 가지 다른 방법으로 이상 징후를 탐지할 수 있으며, 많은 UBA 도구가 여러 가지 탐지 방법을 조합하여 사용합니다.
일부 UBA 도구는 보안 팀이 경고를 트리거해야 하는 상황(예: 사용자가 권한 수준을 벗어난 자산에 액세스하려고 시도)을 수동으로 정의하는 규칙 기반 시스템을 사용합니다.
또한 많은 UBA 도구는 AI 및 ML 알고리즘을 사용하여 사용자 행동을 분석하고 이상 징후를 찾아냅니다. UBA는 AI 및 ML을 통해 사용자의 과거 행동에서 벗어나는 것을 감지할 수 있습니다.
예를 들어, 사용자가 전에는 근무 시간에만 앱에 로그인했는데 지금은 야간과 주말에 로그인하는 경우 계정이 손상되었음을 나타낼 수 있습니다.
또한 UBA 도구는 AI와 ML을 사용하여 사용자를 동료와 비교하고 이러한 방식으로 이상 징후를 감지할 수 있습니다.
예를 들어, 마케팅 부서의 어느 누구도 고객 신용 카드 레코드를 가져올 필요가 없을 가능성이 높습니다. 마케팅 사용자가 이러한 레코드에 액세스하려고 시도하기 시작하면 데이터 유출 시도의 신호일 수 있습니다.
조직은 사용자 행동에 대한 AI 및 ML 알고리즘을 교육하는 것 외에도 위협 인텔리전스 피드를 사용하여 UBA 도구에 악성 활동의 알려진 지표를 찾아내도록 교육할 수 있습니다.
위험 점수
UBA 도구는 사용자가 비정상적인 작업을 수행할 때마다 경고를 발생시키지 않습니다. 결국에는 사람들이 종종 "변칙적인" 행동을 하는 데에는 정당한 이유가 있는 경우가 있기 때문입니다. 예를 들어, 사용자는 새 공급업체와 처음으로 작업하기 때문에 이전에 알 수 없는 당사자와 데이터를 공유할 수 있습니다.
개별 이벤트에 플래그를 지정하는 대신 많은 UBA 도구는 각 사용자에게 위험 점수를 할당합니다. 사용자가 비정상적인 행동을 할 때마다 위험 점수가 높아집니다. 변칙성의 위험이 클수록 증가폭도 커집니다. 사용자의 위험 점수가 특정 임계값을 통과하면 UBA 도구가 보안 팀에 경고합니다.
이런 방식으로 UBA 도구는 보안 팀에 사소한 이상을 잔뜩 보고하지 않습니다. 그러나 여전히 사용자 활동에서 정기적인 이상 패턴을 포착할 수 있으며, 이는 사이버 위협을 나타낼 가능성이 더 높습니다. 하나의 중요한 변칙이 충분히 높은 위험을 초래하는 경우 경고를 트리거할 수도 있습니다.
사용자의 위험 점수가 충분히 높으면 UBA 도구는 SOC, 사고 대응팀 또는 기타 이해 관계자에게 경고합니다.
일부 UBA 도구에는 보안 팀이 사용자 활동을 모니터링하고, 위험 점수를 추적하고, 경고를 받을 수 있는 전용 대시보드가 있습니다. 많은 UBA 도구는 SIEM 또는 기타 보안 도구로 경고를 푸시할 수도 있습니다.
UBA 도구에는 일반적으로 위협에 직접 대응할 수 있는 기능이 없지만, 위협에 대응할 수 있는 다른 도구와 통합할 수 있습니다.
예를 들어, 일부 ID 및 액세스 관리(IAM) 플랫폼은 적응형 인증에 UBA 데이터를 사용합니다. 사용자의 위험 점수가 특정 임계값을 넘어서는 경우(예: 새로운 디바이스에서 로그인하는 경우) IAM 시스템에서 추가 인증 요소를 요청할 수 있습니다.
UBA 도구는 네트워크 내부의 사용자 활동에 초점을 맞추기 때문에 보안팀이 경계 방어를 우회하는 악의적인 공격자를 포착하는 데 도움을 줄 수 있습니다.
또한 UBA는 사용자 행동의 장기적인 패턴을 추적하여 가장 정교한 사이버 공격이 남긴 거의 감지할 수 없는 흔적을 탐지할 수 있습니다.
의도적이든 과실적이든 내부자 위협은 합법적인 권한을 남용하거나 오용하여 회사에 해를 끼치는 사용자입니다. 이러한 사용자는 피해를 입히는 시스템에 있을 수 있는 권한을 가지고 있는 경우가 많기 때문에 많은 보안 도구가 이를 놓칠 수 있습니다.
반면 UBA는 사용자가 비정상적으로 행동할 때 이를 확인할 수 있습니다. 사용자는 민감한 데이터를 사용할 수 있는 권한을 가질 수 있지만 해당 데이터의 상당 부분을 알 수 없는 디바이스로 전송하는 경우 UBA는 이를 잠재적인 도난으로 플래그를 지정할 수 있습니다.
APT는 몇 달 또는 몇 년 동안 네트워크에 숨어 조용히 데이터를 훔치거나 멀웨어를 퍼뜨릴 수 있습니다. 이는 종종 합법적인 사용자로 가장하고 크고 위험한 행동을 하기보다는 시간이 지남에 따라 많은 작은 조치를 취하여 탐지를 피합니다. UBA는 이러한 장기적인 의심스러운 행동 패턴을 탐지하는 데 탁월합니다.
UBA 도구는 경우에 따라 오탐을 생성할 수 있습니다. 조직은 위험 점수를 사용하고 사용자의 고유한 패턴에 대해 AI 및 ML 알고리즘을 훈련하여 이러한 가능성을 완화할 수 있지만 위험을 완전히 제거하지는 못할 수 있습니다.
사용자가 계획된 마이그레이션의 일환으로 한 클라우드에서 다른 클라우드로 방대한 양의 민감한 데이터를 전송하기 시작했다고 가정해 보겠습니다. UBA의 기준 모델은 이러한 승인되었지만 드문 활동을 설명하지 못할 수 있으므로 경고가 발생할 수 있습니다.
오탐은 UBA 도구가 잠재적 위협을 허용 가능한 동작으로 처리하는 방법을 학습할 때 발생합니다. 이는 수정 없이 이상 징후가 반복적으로 발생할 때 발생할 수 있습니다.
IDC는 한 벤더가 고객을 위해 데이터 침해를 시뮬레이션하여 UBA 위협 탐지 기술을 ShowCase한 사례 중 하나를 공유합니다. 결국 UBA 도구는 동일한 데이터 침해가 너무 많이 발생하는 것을 확인했기 때문에 이것이 경고가 필요하지 않은 정상적인 동작이라고 판단했습니다.1
일부 공급업체는 독립형 UBA 솔루션을 제공하지만, 시장은 점점 더 UBA 기능을 다른 보안 도구와의 통합 또는 애드온으로 제공하는 방향으로 전환하고 있습니다. 특히 UBA 기능은 SIEM, EDR, IAM 플랫폼에 내장되어 있는 경우가 많습니다.
SIEM은 다양한 내부 보안 도구의 보안 이벤트 데이터를 단일 로그로 집계하고 해당 데이터를 분석하여 비정상적인 활동을 탐지합니다. 이제 많은 SIEMS에 UBA 기능이 포함되거나 UBA 도구와 쉽게 통합되어 조직이 SIEM 데이터를 최적화하는 데 도움이 됩니다.
사용자 행동 데이터를 보안 이벤트 데이터와 결합하면 조직이 위협을 더 빨리 발견하고 조사할 가장 위험한 이상 징후의 우선 순위를 지정하는 데 도움이 될 수 있습니다.
UBA는 엔드포인트 활동 데이터에 사용자 행동 데이터를 추가하여 EDR 도구를 보완합니다. 이를 통해 보안 팀은 사용자가 엔드포인트에서 수행하는 작업에 대한 더 많은 인사이트를 얻을 수 있으므로 디바이스 전반에서 의심스러운 동작 패턴을 더 쉽게 식별할 수 있습니다.
조직에서는 IAM 도구를 사용하여 어떤 사용자가 어떤 리소스에 액세스할 수 있는지 제어합니다. 앞서 언급했듯이 UBA 도구를 IAM 시스템과 통합하면 조직은 사용자의 위험 점수가 높아짐에 따라 인증 요구 사항을 강화하는 지능형 적응형 인증 프로세스를 설계할 수 있습니다.
IBM 위협 탐지 및 대응 솔루션을 활용하여 보안을 강화하고 위협 탐지를 가속화하세요.
최신 위협을 예측하고 예방하며 대응해 비즈니스 탄력성을 높이세요.
AI 기반 솔루션으로 보안팀의 속도, 정확성, 생산성을 향상시키세요.
IBM 사이버 보안 서비스는 자문, 통합 및 매니지드 보안 서비스와 공격 및 방어 기능을 제공합니다. 글로벌 전문가 팀과 독점 및 파트너 기술을 결합하여 위험을 관리하는 맞춤형 보안 프로그램을 공동 개발합니다.