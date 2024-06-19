사용자 행동 분석(UBA)이란 무엇인가요?

기준 모델을 생성한 후 UBA 도구는 사용자를 모니터링하고 사용자의 동작을 이러한 모델과 비교합니다. 잠재적인 위협을 나타낼 수 있는 편차를 감지하면 보안 팀에 경고합니다.

UBA는 몇 가지 다른 방법으로 이상 징후를 탐지할 수 있으며, 많은 UBA 도구가 여러 가지 탐지 방법을 조합하여 사용합니다.

일부 UBA 도구는 보안 팀이 경고를 트리거해야 하는 상황(예: 사용자가 권한 수준을 벗어난 자산에 액세스하려고 시도)을 수동으로 정의하는 규칙 기반 시스템을 사용합니다.

또한 많은 UBA 도구는 AI 및 ML 알고리즘을 사용하여 사용자 행동을 분석하고 이상 징후를 찾아냅니다. UBA는 AI 및 ML을 통해 사용자의 과거 행동에서 벗어나는 것을 감지할 수 있습니다.

예를 들어, 사용자가 전에는 근무 시간에만 앱에 로그인했는데 지금은 야간과 주말에 로그인하는 경우 계정이 손상되었음을 나타낼 수 있습니다.

또한 UBA 도구는 AI와 ML을 사용하여 사용자를 동료와 비교하고 이러한 방식으로 이상 징후를 감지할 수 있습니다.

예를 들어, 마케팅 부서의 어느 누구도 고객 신용 카드 레코드를 가져올 필요가 없을 가능성이 높습니다. 마케팅 사용자가 이러한 레코드에 액세스하려고 시도하기 시작하면 데이터 유출 시도의 신호일 수 있습니다.

조직은 사용자 행동에 대한 AI 및 ML 알고리즘을 교육하는 것 외에도 위협 인텔리전스 피드를 사용하여 UBA 도구에 악성 활동의 알려진 지표를 찾아내도록 교육할 수 있습니다.

위험 점수

UBA 도구는 사용자가 비정상적인 작업을 수행할 때마다 경고를 발생시키지 않습니다. 결국에는 사람들이 종종 "변칙적인" 행동을 하는 데에는 정당한 이유가 있는 경우가 있기 때문입니다. 예를 들어, 사용자는 새 공급업체와 처음으로 작업하기 때문에 이전에 알 수 없는 당사자와 데이터를 공유할 수 있습니다.

개별 이벤트에 플래그를 지정하는 대신 많은 UBA 도구는 각 사용자에게 위험 점수를 할당합니다. 사용자가 비정상적인 행동을 할 때마다 위험 점수가 높아집니다. 변칙성의 위험이 클수록 증가폭도 커집니다. 사용자의 위험 점수가 특정 임계값을 통과하면 UBA 도구가 보안 팀에 경고합니다.

이런 방식으로 UBA 도구는 보안 팀에 사소한 이상을 잔뜩 보고하지 않습니다. 그러나 여전히 사용자 활동에서 정기적인 이상 패턴을 포착할 수 있으며, 이는 사이버 위협을 나타낼 가능성이 더 높습니다. 하나의 중요한 변칙이 충분히 높은 위험을 초래하는 경우 경고를 트리거할 수도 있습니다.