사이버 보안이란 무엇인가요?

중요 인프라 보안은 한 사회가 국가 안보, 경제 건전성 및 공공 안전을 위해 의존하는 컴퓨터 시스템, 애플리케이션, 네트워크, 데이터 및 디지털 자산을 보호합니다. 미국의 NIST(National Institute of Standards and Technology)는 이 분야의 IT 제공업체를 지원하기 위해 사이버 보안 프레임워크를 개발했습니다. 미국 국토안보부의 CISA(Cybersecurity and Infrastructure Security Agency)는 추가 지침을 제공합니다.