가시성 부족

대다수 클라우드 서비스가 기업 네트워크 외부에서 그리고 써드파티를 통해 액세스되기 때문에 데이터가 어떻게 액세스되고 누가 액세스하는지 추적하지 못할 수 있습니다.

멀티테넌시

퍼블릭 클라우드 환경에는 동일한 산하에 여러 클라이언트 인프라가 포함되어 있으므로, 악성 공격자가 타 비즈니스를 공격할 때 귀사의 호스팅 서비스는 부수적인 피해를 입고 손상될 수 있습니다.

액세스 관리 · 섀도우 IT

기업은 온프레미스 시스템 전반에서 액세스 지점을 성공적으로 관리하고 제한할 수 있지만 클라우드 환경에서는 이와 같은 수준의 제한을 관리하는 것이 쉽지 않습니다. BYOD(Bring Your Own Device) 정책을 배포하지 않고 모든 디바이스 또는 지리적 위치에서 클라우드 서비스에 대한 필터링되지 않은 액세스를 허용하지 않는 조직에는 위험할 수 있습니다.

준수

규제 준수 관리는 종종 퍼블릭 또는 하이브리드 클라우드 구현을 사용하는 기업에 혼란을 야기합니다. 데이터 개인정보 보호와 보안에 대한 전반적인 책임은 여전히 기업에 있으며, 이 구성 요소를 관리하기 위해 써드파티 솔루션에 지나치게 의존하면 엄청난 비용을 초래하는 규정 준수 문제로 이어질 수 있습니다.

구성 오류

잘못 구성된 자산은 2019년 위반 기록의 86%를 차지하여 부주의한 내부자가 클라우드 컴퓨팅 환경의 핵심 이슈로 떠올랐습니다. 잘못된 구성에는 기본 관리 암호를 그대로 두거나 적절한 개인정보 설정을 마련하지 않는 경우 등이 포함됩니다.