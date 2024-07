통합 엔드포인트 관리, 즉 UEM은 운영 체제나 위치에 관계없이 단일 콘솔에서 데스크탑, 노트북, 스마트폰, 태블릿, 웨어러블 등 조직의 모든 최종 사용자 디바이스를 모니터링, 관리 및 보호하는 소프트웨어입니다. UEM은 엔드포인트 보안을 간소화함으로써 엔드포인트 보안을 강화하여 보안 팀과 IT 팀이 단 하나의 툴을 사용하여 하나의 일관된 방식으로 모든 엔드포인트 디바이스를 보호하도록 지원합니다.

비교적 새로운 기술인 UEM은 모바일 디바이스 관리(MDM) 및 모바일 애플리케이션 관리(MAM) 등의 레거시 모바일 관리 솔루션의 기능과 온프레미스 및 원격 PC를 관리하는 데 사용되는 툴의 기능을 결합합니다. 이미 BYOD(Bring Your Own Device) 프로그램 및 하이브리드(온프레미스와 원격의 혼합) 업무 환경 관리에 널리 사용되고 있었던 UEM은 COVID-19 팬데믹이 발생한 후 보안 및 IT 부서가 확장된 재택 근무(WFH) 이니셔티브를 지원하면서 그 수요가 폭발적으로 증가했습니다. 이러한 추세는 당분간 계속될 것으로 예상됩니다. OMDIA의 2021년 미래의 업무 환경 설문조사(ibm.com 외부 링크)에 따르면 직원 중 58%가 팬데믹 이후에도 주로 재택 근무 또는 하이브리드 근무를 지속할 것으로 나타났습니다.