BYOD(Bring Your Own Device)는 직원, 계약업자 및 기타 승인된 일반 사용자가 회사 네트워크에서 자신의 개인 노트북, 스마트폰 및 기타 디바이스를 사용하여 기업 데이터에 액세스하고 업무를 수행할 수 있는 시기와 방법을 결정하는 기업 IT 정책을 의미합니다.

2000년대 후반 iOS 및 Android 스마트폰이 등장한 후 점점 더 많은 작업자들이 회사에서 발급한 표준 휴대폰보다 이러한 디바이스를 선호함에 따라 BYOD가 부상했습니다. 그리고 원격 및 하이브리드 근무가 증가하고 공급업체 및 계약업체에 기업 네트워크를 개방하면서 스마트폰을 넘어 BYOD 정책을 확장해야 할 필요성이 가속화되었습니다. 가장 최근에는 코로나19 팬데믹과 그에 따른 칩 부족 및 공급망 중단으로 인해 더 많은 조직에서 BYOD 정책을 도입해 신규 직원들이 회사에서 발급하는 디바이스를 기다리는 동안 업무를 할 수 있도록 지원했습니다.