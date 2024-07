BYOD(Bring your own device)



BYOD(Bring your own device)는 직원들이 기업에서 지급한 디바이스 대신 개인 모바일 디바이스를 업무에 활용하는 것을 뜻합니다. 개인 모바일 디바이스에 엔터프라이즈 보안을 적용하는 것은 단순히 업무용 디바이스를 제공하는 것에 비해 훨씬 까다로운 일입니다. 하지만 BYOD는 특히 젊은 직원들 사이에 인기가 많습니다. 조직은 직원 만족도 및 생산성을 높이기 위해 절충안으로써 이를 수용하고 있습니다. 또한 추가적인 하드웨어를 구매할 필요가 없으므로, BYOD를 통해 모바일 인력을 보다 경제적으로 유지할 수 있습니다.

엔터프라이즈 모빌리티 관리

엔터프라이즈 모빌리티 관리 (EMM)는 보다 광범위한 형태의 모바일 디바이스 관리를 의미합니다. EMM은 디바이스 자체, 해당 사용자, 데이터를 넘어서, 애플리케이션, 엔드포인트 관리, BYOD를 전부 포괄합니다. EMM 솔루션은 고도의 확장성과 AI 분석에 기반한 새로운 보안 기능을 갖추고 있으며, 한꺼번에 다양한 소스에서 유입되는 수많은 동작과 활동에 대한 실시간 인사이트 및 경보를 제공할 수 있습니다.

통합 엔드포인트 관리

통합 엔드포인트 관리(UEM)는 MDM 및 EMM의 발전과 통합을 나타냅니다. 이를 통해 IoT, 데스크톱 PC, 기타 모바일 디바이스 보안에 관한 보다 많은 과제를 해결할 수 있습니다. UEM 솔루션은 기업이 전사적인 IT 환경 및 각 엔드포인트(예: 스마트폰, 태블릿, 노트북, 데스크톱 PC)에 대한 보안과 제어를 확보하도록 지원합니다. 또한 UEM 솔루션을 통해 해당 사용자의 개인 정보 데이터, 앱, 콘텐츠와 엔터프라이즈 데이터를 보호할 수 있습니다. 기업은 민첩성을 갖춘 UEM 시스템을 활용하여 단일 운영 체제를 지원하거나 Apple iOS iPhone, Android, Microsoft Windows, macOS, Chrome OS와 같이 각기 다른 플랫폼 전반의 다양한 디바이스를 제공하거나, 필요에 따라 확장 가능한 솔루션을 선택할 수 있습니다. 완성형 UEM 시스템은 머신 러닝 및 AI를 탑재하여, 각 기업의 IT 부서가 실시간 데이터 및 분석에 기반해 보안 관련 의사 결정을 신속히 수행할 수 있도록 지원합니다.