지금은 언제 어디서나 업무가 가능한 시대입니다. CIO와 CISO 및 해당 팀은 여러 디바이스에서 앱, 콘텐츠 및 리소스를 유연하게 제공하고 우수한 사이버 보안 체계를 보장하는 엔터프라이즈 모바일 보안 솔루션을 비롯한 안전한 모바일 인력이 필요합니다. 기업에서 BYOD(Bring Your Own Device), CYOD(Choose Your Own Device) 또는 기업 책임 환경 중 무엇을 지원하든, 이러한 기업들은 랜섬웨어 및 피싱과 같은 지능형 위협으로부터 보호하고 취약점을 효율적으로 해결하려면 모바일 보안 위협 및 예방에 대한 전략적 옵션이 필요합니다. 이러한 옵션에는 위험 인사이트 및 행동 분석, 보안 정책, 중요 업무 리소스의 컨테이너화 등이 있습니다.

현대 사회에서 조직은 중앙 집중 방식으로 엔드포인트와 보안을 관리해야 하는 한편, IT 전문가의 능률을 유지하고 사용자 경험이 원활하게 이루어지는 환경을 조성하며, 사이버 위협을 완화하고 총소유비용(TCO)을 낮게 유지해야 합니다.