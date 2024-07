BYOD(Bring your own device)를 통해 직원들은 개인 스마트폰, 태블릿, 노트북 및 웨어러블 디바이스를 사용하여 어디서나 엔터프라이즈 데이터에 액세스할 수 있습니다. 사이버 보안을 유지하기 위해 조직은 중요한 회사 데이터에 대한 제한과 사용자 생산성 간의 균형을 유지해야 합니다. BYOD 디바이스용 솔루션을 사용하면 IT 관리자, 기업 페르소나 또는 컨테이너가 민감한 데이터를 포함하여 누가 어떤 데이터에 액세스할 수 있는지 제어할 수 있습니다. 원격 근무자가 그 어느 때보다 증가하면서 잠재적인 취약성을 완화하기 위해서는 올바른 기술과 신중한 BYOD 정책 및 BYOD 관리를 마련하는 것이 필수적인 요소가 되었습니다.

BYOD 정책에 대한 우수한 보안 태세를 유지하려면 조직은 표준 디바이스와 동일한 수준으로 비표준 디바이스를 지원하면서 최신 및 기존 관리를 결합하여 직원 소유 디바이스를 관리해야 합니다. 또한 IT 부서는 데이터 유출을 유발할 수 있는 자격 증명 유출 위험을 극복하고 기업 네트워크, 기업 앱 및 데이터에 연결을 시도하는 감염된 디바이스를 감지할 수 있어야 합니다.