인시던트 대응이란?

인시던트 대응 계획

위에서 언급했듯이 조직은 인시던트 계획에 따라 인시던트 대응 노력을 기울입니다. 일반적으로 이러한 계획은 조직 전반의 이해 관계자(최고 정보 보안 책임자(chief information security officer, CISO), 보안 운영 센터(security operations center, SOC) 및 IT 직원뿐만 아니라 경영진, 법무, 인사, 규정 준수 및 리스크 관리 대표자 포함)로 구성된 컴퓨터 보안 인시던트 대응 팀(computer security incident response team, CSIRT)이 수립하고 실행합니다.

인시던트 대응 계획에는 일반적으로 다음 사항이 포함됩니다.

CSIRT의 각 구성원의 역할 및 책임

소프트웨어, 하드웨어 및 기타 기술과 같은 엔터프라이즈 전반에 설치해야 할 보안 솔루션

운영 중단 발생 시 영향을 받은 중요한 시스템과 데이터를 최대한 빨리 복원하기 위한 절차를 설명하는 비즈니스 연속성 계획

인시던트 대응 프로세스(아래 참조)의 각 단계에서 밟아야 할 구체적 단계와 이를 실행하는 주체를 명시하는 상세한 인시던트 대응 방법론

회사 리더, 직원, 고객, 심지어 법 집행 기관에게 인시던트를 알리기 위한 커뮤니케이션 계획

사후 검토 및 (필요할 경우) 법적 소송을 위해 인시던트에 대한 정보를 수집하고 이를 문서화하기 위한 문서화 지침

각 인시던트 유형마다 다른 대응이 필요할 수 있으므로 CSIRT가 여러 유형의 인시던트에 대해 서로 다른 인시던트 대응 계획을 작성하는 경우가 흔합니다. IBM의 2021 Cyber Resilient Organization Study에 따르면 대부분의 조직은 DDoS 공격, 멀웨어 및 랜섬웨어, 피싱에 대한 구체적인 인시던트 대응 계획을 갖추고 있고 거의 절반은 내부자 위협에 대한 계획을 갖고 있습니다.

사내 CSIRT를 인시던트 대응 서비스를 제공하는 외부 파트너로 보충하는 조직도 있습니다. 이러한 파트너들은 인시던트 대응 서비스 관련 업무를 수행하고 IRP 준비 및 실행 등 인시던트 관리 프로세스의 다양한 측면에 대한 지원을 제공하는 경우가 많습니다.

인시던트 대응 프로세스

대부분의 IRP는 또한 SANS Institute, NIST(National Institute of Standards and Technology) 및 CISA(Cybersecurity and Infrastructure Agency)가 개발한 인시던트 대응 모델을 바탕으로 동일한 일반 인시던트 대응 프레임워크를 따릅니다.

준비. 인시던트 대응의 첫 단계인 준비는 CSIRT가 비즈니스 운영 중단을 최소화하며 최대한 빨리 대응하여 인시던트를 파악, 통제, 복구하기 위해 항상 최상의 절차와 도구를 갖추고 있도록 지원하는 지속적 활동입니다.

정기적인 리스크 평가를 통해 CSIRT는 네트워크 취약성을 파악하고, 네트워크에 리스크를 가하는 다양한 유형의 보안 인시던트를 정의하고, 조직에 대한 잠재적 영향을 바탕으로 각 유형의 우선 순위를 지정합니다. 이러한 리스크 평가를 기반으로 CSIRT는 기존 인시던트 대응 계획을 업데이트하거나 새 계획을 작성할 수 있습니다.

탐지 및 분석. 이 단계에서 보안 팀 구성원은 네트워크를 모니터링하여 의심스러운 활동 및 잠재적 위협을 확인합니다. 이들은 디바이스 로그와 네트워크에 설치된 다양한 보안 도구(안티바이러스 소프트웨어, 방화벽)에서 수집된 데이터, 공지 및 알림을 분석하여 긍정 오류를 걸러내고 심각도를 기준으로 실제 알림을 분류합니다.

현재 대부분의 조직은 SIEM(security information and event management) 및 EDR(endpoint detection and response) 등 하나 이상의 보안 솔루션을 사용하여 보안 팀이 실시간으로 보안 팀을 모니터링 및 분석하고 인시던트 탐지 및 대응 프로세스를 자동화하도록 돕습니다. (자세한 내용은 아래의 “인시던트 대응 기술”을 참조하십시오.)

또한 이 단계에서는 커뮤니케이션 계획도 실행됩니다. CSIRT는 위협 또는 침해의 종류를 파악한 후 인시던트 대응 프로세스의 다음 단계로 이동하기 전에 적절한 담당자에게 이를 알립니다.

통제. 인시던트 대응 팀은 침해로 인해 네트워크에 추가적인 피해가 발생하지 않도록 조치를 취합니다. 통제 활동은 두 가지 범주로 나눌 수 있습니다.

단기적 통제 대책은 감염된 디바이스를 오프라인 상태로 전환하는 것처럼 영향을 받은 시스템을 격리하여 당면한 위협이 확산되는 것을 방지하는 데 주력합니다.

장기적 통제 대책은 중요한 데이터베이스를 네트워크의 나머지 부분과 분리하는 것처럼 주변에 더 강력한 보안 장치를 적용하여 영향을 받지 않은 시스템을 보호하는 데 주력합니다.

이 단계에서 CSIRT는 또한 영향을 받은 시스템과 그렇지 않은 시스템의 백업을 만들어 추가적인 데이터 손실을 방지하고 향후 조사를 위해 인시던트에 대한 포렌식 증거를 수집할 수 있습니다.

근절. 위협이 통제된 후 CSIRT는 완전한 해결을 위한 단계를 진행하고 시스템에서 위협을 제거합니다. 이 단계에서는 멀웨어를 파괴하고 네트워크에서 권한이 없거나 불량한 사용자를 쫓아내는 등 위협 근절을 적극적으로 실시하고 영향을 받은 시스템과 그렇지 않은 시스템을 모두 검토하여 침해의 흔적이 남지 않도록 합니다.

복구. 인시던트 대응 팀은 위협이 완전히 근절되었다고 확신할 수 있을 때 영향을 받은 시스템을 정상 운영 상태로 복원합니다. 이를 위해 패치를 배포하고, 백업을 활용하여 시스템을 재구축하고, 문제가 해결된 시스템과 디바이스를 온라인 상태로 전환할 수 있습니다.

인시던트 후 검토. 인시던트 대응 프로세스의 각 단계에서 CSIRT는 침해의 증거를 수집하고 위협을 통제 및 근절하는 데 필요한 단계를 문서화합니다. 이 단계에서 CSIRT는 이러한 정보를 검토하여 인시던트에 대한 이해를 높입니다. CSIRT는 향후 이러한 유형의 인시던트가 발생하지 않도록 공격의 근본 원인을 파악하고, 네트워크를 성공적으로 침해하는 데 활용된 방법을 알아내고, 취약성을 해결하고자 합니다.

또한 CSIRT는 향후 공격에 대한 인시던트 대응 이니셔티브를 강화하기 위해 효과적이었던 조치와 시스템, 도구, 프로세스 개선을 위한 기회를 평가합니다. 침해 상황에 따라 법 집행 기관도 인시던트 후 조사에 관여할 수 있습니다.