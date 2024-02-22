인시던트 관리란 무엇인가요?

인시던트는 일시적인 다운타임부터 데이터 손실에 이르기까지 조직에 다양한 문제를 일으킬 수 있습니다. 인시던트 관리를 잘 수행하면 거의 중단 없이 모든 종류의 인시던트를 해결할 수 있는 효율적이고 효과적인 방법을 제공할 수 있으며 조직은 향후 인시던트에 더 잘 대비할 수 있습니다.

IT 서비스 데스크에 뿌리를 둔 인시던트 관리는 오랫동안 IT 운영(ITOps)과 최종 사용자 간의 기본 인터페이스 역할을 해왔습니다. 기술이 발전하고 더욱 복잡해짐에 따라 조직이 인시던트 식별 및 인시던트 대응을 바라보는 방식도 달라졌습니다. 이 관행은 사용자가 문제를 해결하도록 돕는 것을 넘어 지속적인 앱 가동 시간을 유지하고 지속적인 개선 노력을 가속화하는 프로세스로 확장되었습니다.