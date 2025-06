IT 인프라 라이브러리(ITIL)란 무엇인가요?

ITIL은 IT 서비스 관리(ITSM)에 사용되는 모범 사례 라이브러리입니다. ITSM은 사용자의 요구 사항을 충족하고 조직이 비즈니스 목표를 달성하도록 돕기 위해 정보 기술 서비스를 계획, 구현, 관리 및 최적화하는 사례입니다.

ITSM은 서비스 요청, IT 지원, IT 자산 관리 및 변경 관리와 같은 작업을 체계적으로 가속화합니다. ITSM은 기업이 사용자 경험을 개선하고 IT 인프라에서 생산성을 높이는 데 도움이 될 수 있습니다. 또한 ITSM은 IT 서비스 설계, 제공 및 관리에 제어 기능을 내장하여 조직이 비즈니스 전략을 추진하고 규정 준수를 달성하며 위험을 줄일 수 있도록 합니다.

사용 가능한 여러 ITSM 도구는 앞에서 언급한 ITIL 사례를 통합합니다. 이러한 도구는 서비스 관리 프로세스를 자동화하고 분석을 제공하므로, 사용자는 서비스 수준을 확인하고 SLA(서비스 수준 계약)에 맞게 리소스를 조정할 수 있습니다. 또한 ITSM 도구는 조직이 빠르게 들어오고 나가는 많은 양의 데이터와 동적 환경을 관리하는 데도 도움이 될 수 있습니다.