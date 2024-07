IBM Cloud Pak for Watson AIOps를 사용하여 전체 IT 운영 툴체인의 중심에 AI를 배치하는 방법을 알아봅니다.IBM과의 협력을 통해, 모든 IT 서비스 프로세스를 보다 지능화하여 팀이 가장 중요한 IT 문제에 집중하고 혁신을 가속화할 수 있도록 여유 시간을 제공하기 위해 사전 빌드된 워크플로우를 포함한 AI 기반 자동화 기능에 액세스할 수 있습니다.