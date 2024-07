일반적으로 IT 운영 또는 ITOps로 불리는 정보 기술 운영은 내부 및 외부 사용자의 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 IT 서비스를 구현, 관리, 제공, 지원하는 프로세스입니다.

ITOps는 IT 부서의 핵심 기능입니다. IT 부서는 보통 최고 정보 책임자(CIO)에게 보고합니다. IT 운영은 (기술 관리, 애플리케이션 관리 및 서비스 데스크 관리와 함께) ITIL(IT Infrastructure Library)에 정의된 네 가지 기능 중 하나입니다. ITIL은 IT 서비스 관리를 위한 사실상의 업계 표준 베스트 프랙티스 프레임워크입니다.

ITOps는 IT 서비스 제공 활동의 최전선에 있습니다. IT 서비스 제공 활동은 조직이 운영 상태를 유지하도록 하는 시스템의 가장 중요한 구성 요소 중 하나입니다. 기업과 고객은 IT 서비스(데이터, 소프트웨어 애플리케이션 퍼블릭 클라우드 및 프라이빗 클라우드 리소스)에 너무 의존하게 되어 이러한 서비스가 잠깐만 중단되어도 광범위하고 값비싼 대가를 치를 수 있습니다.

최근 몇 년 동안 ITOps 작업을 점점 더 많이 인공 지능 (AI) 소프트웨어가 맡게 되었습니다. 이로 인해 인공 지능 운영이라고 불리는 IT 운영의 하위 분야가 새로 생겨났습니다. 인공 지능 운영을 일반적으로 AIOps라고 부릅니다.

ITOps 작업을 자동화하는 데 자연어 처리(NLP)와 머신 러닝(ML) 모델과 같은 모든 AI 기능이 활용되고 있습니다. ITOps 작업의 예로는 대량의 데이터 수집 및 집계, IT 운영 데이터 노이즈로부터 중요한 이벤트 알림을 구별하고 우선시하는 작업, 데이터의 상관관계를 파악하여 근본 원인을 파악하고 해결책을 제안하는 것이 있습니다.

