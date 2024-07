ITIL은 IT 서비스를 관리하고 IT 지원 및 서비스 수준을 향상시키기 위한 우수 사례 라이브러리입니다. ITIL의 주요 목표 중 하나는 비즈니스 목표가 변경되어도 IT 서비스를 비즈니스 목표에 부합하도록 보장하는 것입니다.

ITIL은 Information Technology Infrastructure Library를 의미합니다. 이 두문자어는 1980년대 영국 정부의 중앙컴퓨터통신부(CCTA)에 의해 처음으로 사용되었는데, 당국은 IT 서비스 관리 분야에 대한 수십 건의 우수 사례를 문서화하고 이를 인쇄하여 배포했습니다. 오늘날 ITIL은 더 이상 "정보 기술 인프라 라이브러리"만을 의미하지 않습니다. 그 대신 독립형 용어로 사용됩니다.

ITIL은 20세기 후반에 30권 이상의 책을 통해 소개된 이후 상당히 성숙했습니다. 2000년경에, ITIL의 두 번째 버전은 출판물들을 IT 관리, 서비스 및 애플리케이션의 다양한 측면으로 맵핑된 세트로 그룹화하여 이를 간결하게 만들었습니다. 이 무렵 Microsoft는 Microsoft Operations Framework를 개발하기 위해 ITIL을 표준화했습니다.

ITIL의 가장 핵심적인 부분 중 하나인 구성 관리 데이터베이스(CMDB)는 IT 서비스를 제공하기 위해 관리되어야 하는 서비스, 소프트웨어, IT 구성요소, 문서, 사용자, 하드웨어를 포함하여 모든 구성요소에 대한 중앙집중식 권한을 제공합니다. CMDB는 이러한 모든 자산과 프로세스의 위치와 변경 사항, 속성, 상호 간의 관계를 추적합니다.

ITIL 원칙을 준수하면 최대한 신속하게 환경 안에서 문제의 근본 원인을 찾을 수 있으며, 향후 문제점을 예방하기 위해 시스템 및 인력에 대한 가시성을 확보할 수 있습니다.