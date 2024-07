IT 서비스 관리(ITSM)는 IT 서비스를 관리하고 최종 사용자에게 제공하는 접근 방식으로, 설계부터 지원에 이르기까지 IT 서비스 제공을 위한 표준화된 시스템을 구축합니다. 효과적인 ITSM 프로그램에는 비즈니스 의사결정에 도움이 되는 IT 인사이트의 수집 및 분석이 포함됩니다.

ITOM과 ITSM은 모두 IT 서비스 관리의 역할과 활동을 설명하는 ITIL 프레임워크에 정의되어 있습니다. 이 두 용어는 같은 의미로 사용되는 경우가 많지만, 둘 사이에는 차이점이 있습니다. ITSM이 IT 서비스 라이프사이클을 장기적인 관점에서 보고 조직의 네트워크, 인프라 및 컴퓨팅 리소스의 전략적 개발에 중점을 두는 반면, ITOM(IT 운영 관리)은 일상적인 IT 관리 활동에 중점을 둡니다.

IT 운영, 즉 ITOps와 IOTM은 혼동되는 경우가 많은데, 그 이유는 간단합니다. 둘 다 IT 서비스를 유지하고 실행하는 것과 밀접하게 관련되어 있으며, IT 운영이 약어 ITOM에서 사용되기 때문입니다. ITOPs는 IT 서비스 관리와 관련된 역할 및 작업을 의미하는 반면, ITOM은 회사의 기술 구성요소 및 컴퓨팅 요구사항을 유지 관리하는 데 사용되는 관리 프로세스 및 툴을 의미합니다.