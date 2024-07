조직은 저마다 다른 방식으로 AIOps를 구현합니다. 귀사는 AIOps 여정의 어느 단계에 있는지 평가한 후 먼저 IT 운영 문제를 확인하고 예측하고 신속하게 조치를 취하는 데 도움을 주는 툴을 통합할 수 있습니다. 조직 내 AIOps를 개선하기 위한 툴을 고려할 때 다음과 같은 기능을 갖추고 있는지 확인할 것을 권장합니다.

관측성: 관측성은 고객 경험에 대한 기대치, 서비스 수준 계약(service level agreement, SLA) 및 기타 비즈니스 요구 사항을 충족하기 위해 더 효과적으로 애플리케이션을 모니터링, 문제 해결, 디버깅하려는 목적으로 분산된 애플리케이션과 이 애플리케이션이 실행되는 하드웨어에서 꾸준히 생성되는 성능 데이터를 수집, 집계, 분석하는 소프트웨어 툴 및 관행을 말합니다. 이러한 솔루션은 데이터 집계 및 통합을 통해 애플리케이션, 인프라, 네트워크 전반에 대한 전체적 시각을 제공할 수 있지만 IT 문제를 해결하기 위한 시정 조치를 취하지는 않습니다. 이러한 솔루션은 IT 문제를 해결하기 위한 시정 조치를 취하지 않을지라도 IT 도메인 전반의 다양한 데이터 소스가 제공하는 IT 데이터를 수집 및 집계하여 최종 사용자에게 문제가 있을 수 있음을 알리고 IT 서비스 팀이 필요한 해결책을 실행할 것으로 기대합니다. 이러한 툴이 제공하는 데이터와 시각화 기능은 그 자체로 가치가 있지만 결정을 내리고 기술적 문제에 적절히 대응하려면 IT 조직에 의존해야 합니다. 운영자가 수동으로 운영 시스템을 업데이트하는 방식의 리소스 최적화는 동적 요구 사항이 존재하는 상황에서는 이점을 제공하지 못할 수 있습니다.

예측 분석: AIOps 솔루션은 데이터 분석 및 상관관계 파악을 통해 더 나은 인사이트와 자동화된 조치를 제공할 수 있으므로 IT 팀은 복잡성이 심화되는 IT 환경에 대한 제어력을 유지하고 애플리케이션 성능을 보장할 수 있습니다. 상관관계를 파악하고 문제를 확인할 수 있으면 IT 운영 팀은 큰 진전을 거둘 수 있습니다. 그럴 경우 조직 내에서 발견하지 못했을 수 있는 문제를 찾는 데 소요되는 시간이 줄어듭니다. 조직은 자동 이상 탐지, 알림, 솔루션 권장 사항과 같은 이점을 누립니다. 그리고 이러한 이점 덕분에 전체 다운타임을 단축하고 인시던트 및 티켓의 수를 줄일 수 있습니다. 예측 분석을 활용하여 동적 리소스 최적화를 자동화할 수 있습니다. 그러면 애플리케이션 성능을 보장하면서 수요의 가변성이 높은 경우에도 리소스 비용을 안전하게 낮출 수 있습니다.

사전 예방적 대응: 일부 AIOps 솔루션은 속도 저하 및 운영 중단과 같은 의도하지 않은 이벤트에 사전 예방적으로 대응하여 애플리케이션 성능 및 리소스 관리를 실시간으로 함께 지원합니다. 이러한 솔루션은 애플리케이션 성능 지표를 예측 알고리즘에 공급하여 다양한 IT 문제와 동시에 발생하는 패턴 및 트렌드를 찾아낼 수 있습니다. IT 문제가 발생하기 전에 이를 예측하는 기능으로 AIOps 툴은 자동화된 관련 프로세스를 실행하여 대응하고 문제를 신속하게 교정할 수 있습니다. 조직은 평균 탐지 시간(mean time to detection, MTTD) 단축과 같은 지능적 자동화의 이점을 누릴 수 있을 것입니다.

이러한 유형의 기술은 기업이 직원 경험과 고객 경험을 모두 향상하는 데 도움이 되므로 미래의 IT 운영 관리 방식이 될 것입니다. AIOps 시스템은 시기적절하게 IT 서비스 문제를 해결할 뿐만 아니라 조직적 사일로, 리소스가 부족한 팀 등 인간의 실수로 인한 빈틈을 통해 발생할 수 있는 문제를 해결하여 IT 운영 팀에게 안전망을 제공합니다.