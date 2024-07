AI를 활용하여 IT 운영을 간소화하고, 가동 시간을 늘리며, 효율성을 개선하고, 비용을 절감하세요​. IBM AIOps Insights는 중앙 IT 운영 팀이 관리되는 IT 환경을 종합적으로 파악할 수 있도록 지원하는 강력한 이벤트 및 인시던트 관리 솔루션으로, 하나의 창에서 전체적인 컨텍스트를 파악할 수 있습니다. ​