IBM Instana Observability 플랫폼 및 IBM Cloud Pak for AIOps는 팀이 데이터에서 더 강력한 인사이트를 얻고 서비스 제공을 개선하는 데 도움이 될 수 있습니다.

IBM Instana Observability는 자동화, 컨텍스트 및 지능형 조치를 하나의 플랫폼으로 결합하여 실시간으로 풀 스택 관측 가능성을 제공합니다. Instana는 운영 사일로를 해소하고 DevOps, SRE, 플랫폼 엔지니어링 및 ITOps 팀 전반에 걸쳐 데이터에 대한 액세스를 제공합니다.

IT 서비스 관리 팀은 인시던트 관리 및 문제 해결을 위한 자동화된 툴을 통해 IBM Cloud Pak for AIOps의 이점을 누릴 수 있습니다. IBM Cloud Pak for AIOps는 IT 운영의 혁신과 변화를 위한 툴을 제공합니다. 환경 전반의 종속성에 대한 컨텍스트를 제공하는 고급 가시성 솔루션으로 SLA를 충족하고 메트릭을 모니터링하세요.

IBM Cloud Pak for AIOps는 여러 환경의 성능 데이터와 종속성에 대한 가시성을 제공하는 AIOps 플랫폼입니다. 이를 통해 IT 운영 관리자와 사이트 안정성 엔지니어(SRE)는 인공 지능, 머신 러닝 및 자동화를 사용하여 인시던트 관리 및 문제 해결을 개선할 수 있습니다. IBM Cloud Pak for AIOps를 사용하면 팀은 더 빠르게 혁신하고 운영 비용을 절감하며 IT 운영(ITOps)을 혁신할 수 있습니다.