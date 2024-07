서비스 데스크란 무엇인가요?

IT 서비스 관리(ITSM)의 기본 요소인 서비스 데스크는 서비스 요청 관리부터 서비스 문제 해결 및 서비스 업그레이드 계획에 이르기까지 IT 서비스 제공의 전체 라이프사이클을 처리합니다.

IT 인프라 라이브러리(ITIL)에서 정의된 IT 서비스 데스크는 표준 헬프 데스크의 상위 집합입니다. IT 헬프 데스크의 주요 초점은 문제 해결에 있는 반면, 서비스 데스크는 사용자에게 서비스를 제공하는 데 더 광범위하게 중점을 둡니다. 따라서 전자는 전술적인 IT 지원을 위한 것이고 후자는 보다 전략적인 지원입니다. 예를 들어, 서비스 데스크는 ITSM과 관련된 소프트웨어 라이선스, 서비스 제공업체 및 타사 계약도 처리합니다.