IT 서비스 관리 소프트웨어

최종 사용자 경험 자동화 및 향상 IT 서비스 관리를 통합하여 티켓팅을 통해 문제를 보고하고, 서비스를 요청하며, 최종 사용자에게 채팅 지원을 제공할 수 있습니다. 모든 적절한 ITSM 정보를 한곳에 보관하면 서비스 팀은 더 나은 티켓팅 시스템, 향상된 IT 서비스 제공, 더욱 빠른 대응이 가능한 인시던트 관리 시스템을 갖출 수 있을 뿐만 아니라, 더 나은 구성 관리 기능을 갖추게 됩니다. 또한 워크플로우 디자이너는 티켓 응답, 변경 관리 승인, 문제 해결을 자동화하고 IT 자산 라이프사이클을 지원합니다.