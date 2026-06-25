Maximo Application Suite 9.2 소개: 운영을 지속할 수 있도록 지원하는 자산 관리용 AI

기업이 AI 실험 단계를 넘어감에 따라 다음 과제는 AI를 운영 환경에 적용하는 것입니다. 즉, 실제 업무가 이루어지는 곳에 인텔리전스를 적용하고, 인사이트를 실행으로 연결하며, 팀과 시스템 전반의 실행을 조율하는 동시에, 미션 크리티컬 환경에 필요한 신뢰성과 제어를 확보해야 합니다. 자산 집약적인 조직에서는 이러한 운영 모델이 물리적 자산 운영 영역에서 구현됩니다.

Maximo Application Suite 9.2는 AI를 자산, 팀, 안전 및 운영을 관리하는 일상적인 업무에 더욱 깊이 통합함으로써 이러한 변화를 한층 더 발전시켰습니다. AI를 별도의 계층으로 다루는 대신 실제 업무가 이루어지는 곳에 적용하여, 팀이 문제를 더 일찍 파악하고, 더 나은 의사결정을 더 빠르게 내리며, 현장에서 더욱 일관성 있게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.

Maximo 9.2는 신뢰성 인사이트, 현장 업무 수행, 안전 및 규정 준수 워크플로, 문서 기반 정보 추출 및 시스템 간 오케스트레이션 전반으로 AI 적용 범위를 확대했습니다. 또한 실용적이고 운영에 근거한 방식으로 의사 결정을 안내하고 이러한 프로세스 전반에서 작업을 진행하는 데 도움이 되도록 설계된 에이전틱 워크플로도 새롭게 제공합니다.