Maximo Application Suite 9.2 소개: 운영을 지속할 수 있도록 지원하는 자산 관리용 AI

IBM은 신뢰성, 유지보수, 현장 서비스, 안전 및 운영 팀이 매일 사용하는 워크플로에 자산 중심 AI를 직접 적용한 Maximo Application Suite 9.2를 발표합니다.
기업이 AI 실험 단계를 넘어감에 따라 다음 과제는 AI를 운영 환경에 적용하는 것입니다. 즉, 실제 업무가 이루어지는 곳에 인텔리전스를 적용하고, 인사이트를 실행으로 연결하며, 팀과 시스템 전반의 실행을 조율하는 동시에, 미션 크리티컬 환경에 필요한 신뢰성과 제어를 확보해야 합니다. 자산 집약적인 조직에서는 이러한 운영 모델이 물리적 자산 운영 영역에서 구현됩니다.
Maximo Application Suite 9.2는 AI를 자산, 팀, 안전 및 운영을 관리하는 일상적인 업무에 더욱 깊이 통합함으로써 이러한 변화를 한층 더 발전시켰습니다. AI를 별도의 계층으로 다루는 대신 실제 업무가 이루어지는 곳에 적용하여, 팀이 문제를 더 일찍 파악하고, 더 나은 의사결정을 더 빠르게 내리며, 현장에서 더욱 일관성 있게 업무를 수행할 수 있도록 지원합니다.
Maximo 9.2는 신뢰성 인사이트, 현장 업무 수행, 안전 및 규정 준수 워크플로, 문서 기반 정보 추출 및 시스템 간 오케스트레이션 전반으로 AI 적용 범위를 확대했습니다. 또한 실용적이고 운영에 근거한 방식으로 의사 결정을 안내하고 이러한 프로세스 전반에서 작업을 진행하는 데 도움이 되도록 설계된 에이전틱 워크플로도 새롭게 제공합니다.
조직은 이미 방대한 운영 데이터를 보유하고 있지만, 이를 팀과 프로세스 전반에서 일관되게 활용하는 것은 여전히 과제입니다. 신뢰성 팀은 장애로 이어지기 전에 변화를 감지해야 하며, 기술자는 작업 현장에서 정보에 즉시 접근할 수 있어야 합니다. 안전 관리자는 보고와 시정 조치를 보다 효과적으로 연결할 수 있어야 하며, 운영 팀과 IT 팀은 지속적인 수작업 조정 없이도 함께 작동하는 시스템이 필요합니다.
Maximo는 오랫동안 이러한 복잡성을 관리하기 위한 기반을 제공해 왔습니다. Maximo Application Suite 9.2는 핵심 워크플로에 AI를 더욱 깊이 통합함으로써 이러한 기반 위에서 발전하여, 조직이 지금 당장 AI를 실질적으로 활용하는 동시에 장기적으로 AI 활용을 확대할 수 있는 기반을 마련합니다.
이번 릴리스에서 가장 중요한 발전 가운데 하나는 신뢰성 및 자산 성능 팀이 데이터를 실행으로 연결할 수 있도록 지원하는 새로운 AI 기반 기능입니다.
Maximo Condition Insight는 작업 지시, 점검, 계량기 판독값 및 신뢰성 전략을 통합하여 자산 동작의 패턴을 식별하고 다음에 수행해야 할 조치를 추천합니다. 이를 통해 팀은 문제를 조기에 진단하고 보다 일관된 결정을 내릴 수 있으며, 단편화된 시스템이나 개별 전문 지식에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 상태 기반 유지보수는 그동안 숙련된 전문가가 많은 데이터를 분석해야 했지만, 이제 Maximo는 이러한 분석을 보다 간소화하고 확장할 수 있도록 지원하여 복잡성을 줄이고 방대한 자산 데이터를 해석하는 데 필요한 노력을 줄여줍니다.
신뢰성 팀은 더 이상 분산된 정보를 하나하나 취합하는 데 시간을 쓰지 않고, 가동 시간과 자산 성능을 유지하는 데 가장 효과적인 조치에 더욱 빠르게 집중할 수 있습니다.
Maximo 9.2는 현장 서비스 관리(FSM)에 AI 기반 인텔리전스를 제공하여 적절한 작업이 적절한 기술자에 의해 적절한 시점에 수행될 수 있도록 지원합니다.
Maximo Assistant on Mobile은 기술자가 자연어를 사용하여 자산 정보를 찾고, 이력을 확인하며, 현장에서 작업을 효율적으로 수행할 수 있도록 지원합니다. 또한 Maximo Visual Inspection은 디바이스에서 직접 로컬 추론을 수행하는 AI 기반 비전 검사를 지원합니다. 동시에 AI 기반 대화형 일정 계획 및 what-if 분석 기능을 통해 계획 담당자, 일정 관리자 및 현장 서비스 관리자는 자연어를 사용하여 작업 용량 확대나 중요 작업 우선순위 지정과 같은 변경 사항을 검토할 수 있으며, 실시간 상황, 제약 조건 및 리소스 가용성을 기반으로 더욱 빠르고 데이터 기반의 인사이트를 활용하여 작업 배정을 최적화할 수 있습니다. 이러한 기능은 현장과 백오피스 간의 협업을 더욱 강화합니다. 기술자는 필요한 정보에 더욱 빠르게 접근할 수 있으며, 계획 담당자는 우선순위가 변경되는 상황에서도 더욱 유연하고 효과적인 의사결정을 내릴 수 있습니다.
그 결과 최초 수리 성공률이 향상되고, SLA 성과가 개선되며, 작업 배정 시간이 단축되고, 기술자의 생산성이 향상됩니다.
안전 및 규정 준수를 중점적으로 관리하는 조직을 위해 Maximo 9.2는 이러한 업무를 일상적인 운영과 더욱 긴밀하게 연결할 수 있도록 지원합니다.
자산 중심 폐기물 관리, 협력업체 안전 관리 및 모바일 중심 안전 워크플로 전반의 기능이 확대되어 규정 준수 관리, 위험 추적 및 실시간 대응이 더욱 쉬워졌습니다. 현장 팀은 모바일 디바이스에서 직접 사고를 기록하고, 점검을 수행하며, 작업 허가 프로세스를 시작할 수 있어 데이터 정확성과 대응 속도를 높이는 동시에 수작업이나 분산된 프로세스에 대한 의존도를 줄일 수 있습니다. 또한 AI 기반 사고 분류 기능은 사고 유형을 추천하고 유사한 사례를 식별함으로써 보고의 일관성과 완성도를 높여주며, 패턴을 더욱 쉽게 파악하고 전반적인 데이터 품질을 향상할 수 있도록 지원합니다.
이는 안전이 별도의 프로세스가 아니라 일상적인 운영의 일부가 될 때 가장 효과적이기 때문입니다. Maximo 9.2는 사고 기록, 폐기물 추적, 협력업체 관리 및 후속 조치를 하나의 시스템으로 통합하여 조직이 규정 준수를 강화하는 동시에 안전 및 환경 워크플로 전반에서 더욱 빠르고 일관된 대응을 수행할 수 있도록 지원합니다.
Maximo 9.2는 기존에는 접근하거나 분석하기 어려웠던 정보를 활용하는 방식도 더욱 확대했습니다.
Maximo Real Estate and Facilities의 임대 계약 정보 추출 기능에서는 검색 증강 생성(RAG)을 활용하여 임대 계약서에서 핵심 정보를 추출하고, 이를 더욱 빠르게 활용할 수 있습니다. 이를 통해 긴 계약서를 검토하거나 데이터를 시스템에 수작업으로 입력하는 데 소요되는 시간을 줄일 수 있습니다. 이러한 작업은 하루 업무 시간의 상당 부분을 차지할 수 있습니다. 비정형 데이터를 수집하고 활용하는 과정을 간소화함으로써 조직은 정보를 검색하고 처리하는 데 드는 시간을 줄이고, 고객 서비스와 운영 성과 향상에 더욱 집중할 수 있습니다. 더 나아가 AI 기반 문서 추출 기능은 향후 임대 계약서를 넘어 OEM 유지보수 매뉴얼, 점검 절차서, 소프트웨어 라이선스 계약 및 기술 문서 등 다양한 문서 유형으로 확대될 예정입니다.
이는 Maximo가 제품군 전반에서 검색 증강 생성(RAG)을 활용하는 출발점이 되며, 앞으로 더욱 다양한 문서에서 정보를 추출하여 운영에 활용할 수 있는 기반을 마련합니다.
조직이 AI 활용을 확대함에 따라 과제는 단순히 모델을 구축하거나 인사이트를 생성하는 데 있지 않습니다. 시스템 전반에서 이러한 기능을 연결하고 일상 업무에 일관되게 적용할 수 있도록 하는 것이 핵심입니다.
Maximo 9.2는 데이터, 워크플로 및 AI 에이전트가 엔터프라이즈 전반에서 더욱 긴밀하게 연결될 수 있도록 지원함으로써 이러한 과제 해결에 기여합니다. MCP Server와 같은 기능을 통해 조직은 자체 AI 에이전트를 도입하고 이를 Maximo Manage API와 직접 통합할 수 있습니다. 이를 통해 AI는 분산된 도구 간의 수작업 조정에 의존하지 않고도 기존 운영 프로세스에 더욱 자연스럽게 참여할 수 있습니다. 이러한 접근 방식은 조직마다 다양한 AI 솔루션을 사용하고 있다는 점을 고려하여, 이를 Maximo 기반 워크플로에 일관된 방식으로 연결할 수 있도록 지원합니다.
이를 통해 IT 및 운영 책임자는 AI를 배포하고, 거버넌스를 적용하며, 확장하는 방식을 더욱 효과적으로 제어할 수 있습니다. 또한 팀은 EAM, ERP, IoT 및 기타 플랫폼 전반에서 업무를 더욱 효율적으로 수행할 수 있습니다. 데이터와 실행을 보다 통합된 방식으로 연결함으로써 Maximo 9.2는 조직이 개별적인 AI 활용 사례를 넘어 보다 폭넓고 긴밀하게 연결된 운영 환경을 위한 기반을 구축할 수 있도록 지원합니다.
Maximo Application Suite 9.2는 불필요한 복잡성을 더하지 않으면서 신뢰성, 안전 및 업무 수행 역량을 향상해야 하는 조직을 위해, 실용적인 자산 중심 AI를 제공하려는 IBM의 지속적인 노력을 반영합니다.
이번 릴리스는 AI를 실제 업무 흐름에 통합함으로써 조직이 특정 활용 사례부터 시작하여 더 빠르게 가치를 창출하고, 장기적으로 더 폭넓은 혁신을 위한 기반을 구축할 수 있도록 지원합니다.
자세한 내용은 2026년 6월 30일 웨비나에 참여하거나, Maximo Application Suite의 AI 제품 페이지를 살펴보고, IBM에서 제공하는 관련 릴리스 콘텐츠와 데모를 확인해 보세요.