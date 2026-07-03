산업 조직은 증가하는 복잡성, 인력 격차, 단절된 시스템을 관리하는 동시에 안정성을 개선하고, 다운타임을 줄이고, 보다 효율적으로 운영해야 하는 과제를 안고 있습니다. 운영 데이터, 전문 지식 및 의사 결정이 팀과 애플리케이션 간에 사일로화되면서 실행 속도가 느려지고 생산성이 제한되는 경우가 너무 많습니다.

IBM Maximo는 AI와 에이전트를 유지보수, 안정성, 현장 실행 및 계획 워크플로에 직접 제공합니다. Maximo는 내장된 확장 가능한 기능을 통해 팀이 올바른 인사이트를 도출하고, 작업을 자동화하고, 작업 흐름에서 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 조직은 대규모 환경에서 보다 효율적이고 안정적으로 운영할 수 있습니다.