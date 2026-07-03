유지보수, 현장 실행, 안정성 및 계획에 AI를 도입하여 각 사용자에게 올바른 인사이트, 권장 사항 및 조치를 제공하세요.
산업 조직은 증가하는 복잡성, 인력 격차, 단절된 시스템을 관리하는 동시에 안정성을 개선하고, 다운타임을 줄이고, 보다 효율적으로 운영해야 하는 과제를 안고 있습니다. 운영 데이터, 전문 지식 및 의사 결정이 팀과 애플리케이션 간에 사일로화되면서 실행 속도가 느려지고 생산성이 제한되는 경우가 너무 많습니다.
IBM Maximo는 AI와 에이전트를 유지보수, 안정성, 현장 실행 및 계획 워크플로에 직접 제공합니다. Maximo는 내장된 확장 가능한 기능을 통해 팀이 올바른 인사이트를 도출하고, 작업을 자동화하고, 작업 흐름에서 더 나은 의사 결정을 내릴 수 있도록 지원합니다. 이를 통해 조직은 대규모 환경에서 보다 효율적이고 안정적으로 운영할 수 있습니다.
최고의 기술자들의 지식, 문서, 자산 이력을 모든 작업자가 쉽게 활용할 수 있도록 하세요. 이를 통해 현장 팀이 더 자신 있게 작업을 진단, 포착 및 마무리할 수 있습니다. 자연어를 사용하여 자산 이력, 실패 패턴, 이전 작업에 액세스하고, 신입 직원들이 숙련된 팀원 못지않은 자신감을 가지고 행동할 수 있도록 도와주세요.
모니터링, 이상 징후 탐지, 검사 인사이트 및 신뢰성 전략을 연결하여 팀이 상황을 파악하고, 중요한 사항을 결정하고, 올바른 작업으로 바로 이동할 수 있도록 하세요. 일반 언어로 설명된 비정상적인 동작을 확인하세요. 이상 징후 탐지 및 상태 인텔리전스를 통해 새로운 문제를 조기에 발견할 수 있습니다.
작업의 우선순위를 정하고, 리소스를 할당하고, 운영을 유지하는 데 필요한 정보를 팀에 제공하세요. Maximo는 작업, 자산 및 운영 데이터를 통합하여 조직이 더 빠른 의사 결정을 내리고, 가장 가치 있는 활동에 집중하고, 지연을 줄일 수 있도록 지원합니다. 우선순위에 맞게 리소스를 조정하고, 일정을 최적화하고, 중요한 작업을 효율적으로 완료하는 동시에 생산성과 전반적인 성능을 개선하세요.
중요한 부동산 및 시설 정보는 문서에 갇혀 있는 경우가 많아 사용 전에 수동 검토와 데이터 입력이 필요합니다. Maximo는 AI 기반 임대 추상화를 사용하여 주요 데이터를 추출하고 구조화하여 문서를 운영 인텔리전스로 변환하며, 이를 통해 시설 및 부동산 운영 전반의 효율성, 정확성, 규정 준수 및 의사 결정을 개선합니다.
안전 팀은 매일 사고 데이터를 수집하지만, 수천 개의 기록에서 패턴을 식별하는 것은 수작업과 시간이 많이 소요되는 경우가 많습니다. IBM Maximo는 AI를 사용하여 사고를 분류하고, 유사한 이벤트를 표시하며, 팀이 반복되는 위험을 더 빠르게 발견하여 조사를 개선하고 보고 정확성을 강화하고 사소한 사고가 중대한 사건으로 발전하기 전에 조치를 취할 수 있도록 지원합니다.
고립된 인사이트에서 벗어나세요. Maximo는 팀이 승인, 워크플로 및 연결된 도구를 조정하여 AI가 거버넌스 및 제어를 통해 운영 전반에 걸쳐 작업을 진행할 수 있도록 지원합니다. 연결된 도구를 통해 Maximo와 IBM 및 파트너 기능을 확장하고, 팀, 도구 및 시스템 전반에서 워크플로 조정하세요.
시설 운영자 및 기술자의 68%가 45세 이상입니다. 숙련된 직원들은 은퇴하고, 업계의 노하우는 사라지고 있으며, 신입 직원은 그 어느 때보다 빨리 베테랑 수준의 업무 능력을 발휘해야 합니다.1
운영자의 85%가 품질이 좋지 않고 파편화된 데이터로 인해 어려움을 겪고 있습니다. 작업자는 하루의 거의 3분의 1을 정보 검색에 소비하며, 이로 인해 귀중한 시간을 낭비하고 의사 결정의 속도 및 자신감이 떨어집니다.2
현장에서는 실제 작업 시간이 평균 25~35%에 불과합니다. 기술자의 시간은 문제 해결 외 활동, 즉 검색, 문서화 및 문제 보고에 소요되는 시간으로 낭비됩니다. 신호, 이력, 매뉴얼, 계획 및 결정 사항은 여러 시스템과 역할에 걸쳐 존재합니다. 검색하는 데 시간을 쏟느라 정작 실행할 시간이 부족합니다.3
직원들이 여러 플랫폼, 시스템 및 워크플로를 지속적으로 탐색해야 하는 상황에서 조직은 컨텍스트 전환으로 인해 최대 40%의 생산성이 저하됩니다.4
대부분의 사용 사례에서 모델이나 사용자를 교육할 필요 없이 첫날부터 가치를 제공할 수 있습니다.
팀원 각자의 역할에 따라 운영 데이터, 기록 및 워크플로에 대한 액세스 권한을 부여하여 모든 팀원이 필요한 정보를 필요한 방식으로 확인할 수 있도록 합니다.
설계 단계부터 Maximo 보안, 권한 및 액세스 제어를 고려했습니다. AI는 기업이 이미 신뢰하는 것과 동일한 거버넌스를 상속합니다.
AI가 자산 이력, 작업 이력, 절차 및 운영 맥락을 기반으로 합니다. 답변과 권장 사항은 귀사의 운영 방식을 반영합니다.
AI 기반 인사이트를 통해 차량 운영, 물류 및 운송 자산 관리를 최적화하여 안전성을 개선하고, 의사 결정을 가속화하고, 수십 년간 축적된 운영 및 모빌리티 데이터에서 가치를 창출하세요.
1) "Addressing the FM Labor Shortage: How digital transformation & modern systems can help", IFMA , 2025년 11월
2) "Digital transformation in building operations: Unify data to unlock insights andoptimize facility operations", Autodesk
3) M. Rahman, "Strategies for improving maintenance efficiency and reliability through wrench time optimization", J. Ind Intell., vol. 3, no. 4, 172~188페이지, 2024년
4) "Orgs run the numbers to multiply productivity", Deliotte, 2025년 1월