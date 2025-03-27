AI에 대한 준비는 일련의 능력만큼이나 사고방식입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.



- IT를 성장과 혁신의 원동력으로 취급

- IT 및 LOB 전략 조정 -

AI를 도입하고 사용하는 데 필요한 기술을 갖춘 인력 구축

따라서 다른 새로운 능력과 과제가 발생하더라도 AI 및 기타 혁신에 대한 준비 태세를 갖추게 됩니다.



이 부분을 잘 수행하는 기업들은 대체로 모든 것을 잘 해내는 경향이 있습니다. AI 도입과 AI 준비 기술 및 전략 사이에는 강한 상관관계가 있습니다... 필요한 기술만 갖추면 됩니다.