혼란, 혁신, AI가 넘쳐나는 오늘날의 세상에서 성공으로 가는 단 하나의 길은 없습니다. 하지만 우리는 앞장서고 있는 이들로부터 몇 가지 교훈을 얻었습니다.¹
큰 그림: 기업은 특히 AI 시대에 변화하는 기술과 상황에 적응해야 하므로 디지털 혁신은 여전히 전략적 최우선 과제입니다. 그러나 자사의 기술 기능이 이러한 전략적 요구 사항을 충족하기에 충분하다고 생각하는 기업은 약 4분의 1에 불과합니다.
미국 소매업체
우리는 기존 애플리케이션을 더 현대적인 기술 스택으로 마이그레이션하는 것을 우선시하고 있습니다. 그렇게 하면 통합, AI, 모든 최신 기술을 활용할 수 있는 길이 열립니다. ”
오늘날 AI는 준비 상태를 테스트하는 최고의 시험대입니다. 현재로서는 상상할 수 없는 새로운 업무 방식을 가능케 하는 새로운 기술로, 상상할 수 없는 변화와 파괴를 가져올 것입니다. 그리고 이는 빠르게 이루어질 것입니다.
2023년에 응답자의 37%가 일주일에 한 번 이상 생성형 AI를 사용했다고 답했습니다. 2024년에는 이 수치가 72%로 급증했습니다.2
몇 년 안에 AI 이전의 비즈니스를 상상하는 것은 인터넷 이전의 비즈니스를 상상하는 것과 같을 것입니다. 그리고 AI 없이 경쟁하려고 하는 것은 Wi-Fi가 항상 다운되는 나쁜 꿈과 같을 것입니다.
AI에 대한 준비는 일련의 능력만큼이나 사고방식입니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- IT를 성장과 혁신의 원동력으로 취급
- IT 및 LOB 전략 조정 -
AI를 도입하고 사용하는 데 필요한 기술을 갖춘 인력 구축
따라서 다른 새로운 능력과 과제가 발생하더라도 AI 및 기타 혁신에 대한 준비 태세를 갖추게 됩니다.
이 부분을 잘 수행하는 기업들은 대체로 모든 것을 잘 해내는 경향이 있습니다. AI 도입과 AI 준비 기술 및 전략 사이에는 강한 상관관계가 있습니다... 필요한 기술만 갖추면 됩니다.
연구 결과, AI를 지원하는 회사도 있고 그렇지 않은 회사도 있었습니다. AI를 지원하는 기업은 2026년까지 전사적으로 AI를 배포할 준비가 되었다고 느낄 가능성이 10배 더 높습니다.
결론: 강력한 전략과 완벽하게 준비된 기술 기능이 없는 기업은 AI 도입에 어려움을 겪을 가능성이 높습니다. 의도적으로 기반을 개선하기 위한 조치를 취하지 않으면 AI를 갖춘 경쟁업체에 뒤처질 위험이 있습니다.
