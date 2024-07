GRC 프레임워크는 규정 준수 리스크를 최소화하기 위해 정책 및 관행을 확립하는 데 도움을 줍니다. IT 및 보안 GRC 솔루션은 데이터, 인프라, 그리고 가상, 모바일, 클라우드 애플리케이션에 대한 적시 정보를 활용하는 데 초점이 맞추어져 있습니다.

또한, 조직의 GRC 프로그램은 효율성을 높이고, 리스크를 낮추고, 성과 및 투자 수익(return on inverstment, ROI)을 향상해야 합니다. 기업들은 IT 영역의 리더십, 구성, 운영을 위한 GRC 프레임워크를 개발하고 사용하여 조직의 전략적 목표를 지원하고 실현합니다. 여기에는 비즈니스 프로세스, 정책, 통제 장치와 더불어 IT, 재무, HR, 팀, 최고 경영진이 수행하는 활동 측면에서 정보의 상관관계를 파악하는 일이 포함됩니다.

효율성



리스크 평가, 규정 준수 관리, 내부 감사 및 기타 GRC 활동은 GRC 소프트웨어 플랫폼이 없을 경우 시간과 리소스를 많이 사용할 수 있습니다. GRC 플랫폼은 프로세스와 데이터의 사일로를 해소하고, 규정을 준수하고, 손실 및 리스크 이벤트를 모니터링, 측정, 예측하는 데 도움을 줄 수 있습니다.

또한, 재무적 모델 및 인공지능(AI) 기반 모델의 라이프사이클을 관리하고 IT 규정 준수 능력 및 통제 조치를 향상하는 데 도움을 줄 수 있습니다. 기업은 심지어 규제 및 비즈니스 요구 사항이 정책 프레임워크에 주는 영향을 측정하고, 타사 제품과의 통합을 통해 자동화된 측정 및 IT 제어를 지원할 수도 있습니다.

리스크 평가 및 개선



GRC를 통해 기업은 리스크 평가 및 리스크 개선을 수행하고 이를 자동화하고 관리할 수 있습니다. 그리고 GRC 플랫폼이 제공하는 데이터로 충분한 정보에 기반한 의사 결정을 내리고 리스크 완화를 위해 리소스를 배정할 수 있습니다.

Sarbanes-Oxley Act와 같은 규정에 대한 감사는 GRC 운영의 중요한 이벤트입니다. 이러한 감사에 대비하기 위해 부서는 인보이스, 인사 기록, 재무 보고서 등 중요한 세부 정보를 보관하고 보호해야 합니다.

효과적인 GRC 프로그램은 특히 중대한 규정 준수 리스크 이벤트 또는 실패를 경험한 회사들에게 유용할 수 있습니다. 또한, 규정 준수 또는 내/외부의 재무 리스크 보고 및 가시성에 대한 확신이 없는 기업은 반복될 수 있는 리스크 우려를 방지하기 위해 중복된 통제 조치와 효과적이지 않은 프레임워크를 정정하고 모니터링하는 데 도움이 되는 GRC 모델을 활용할 수 있습니다다.

성능 및 ROI에 대한 전략적 지원



때로는 리소스 배정, 상충하는 이해 조정, 성공 정도 측정이 어려울 수 있습니다. 이는 타사와의 관계 및 리스크의 기하급수적 성장을 관리하는 과제에 직면한 상태에서 리스크를 해결하고 요구 사항을 충족하는 데 드는 증가하는 비용과 씨름한 결과일 수 있습니다.

하지만 GRC 플랫폼이 제공하는 지표를 활용하면 분명한 목표를 설정하고 모니터링할 수 있습니다. 그렇게 하면 성과와 ROI를 향상하는 데 도움이 됩니다.