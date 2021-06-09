문서 관리란 무엇인가요?

종이 스토리지에는 상당한 물리적 공간이 필요할 수 있습니다. 문서 관리 플랫폼은 서로 다른 문서를 통합하여 제어, 액세스 및 프로세스 효율성을 높일 수 있습니다. 정보 검색, 보안, 거버넌스, 운영 비용 절감 측면에서 이점을 제공합니다. 또한 적절한 기록 관리는 법적 의무가 되고 있습니다.