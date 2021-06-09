문서 관리란 무엇인가요?

문서 관리는 PDF, 워드 프로세싱 파일, 종이 기반 콘텐츠의 디지털 이미지와 같은 전자 문서를 캡처, 추적, 저장하는 데 사용하는 시스템 또는 프로세스입니다.
문서 관리를 통해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 문서 보안, 액세스 제어, 중앙 집중식 스토리지, 감사 추적, 간소화된 검색, 검색 기능을 제공합니다.
종이 스토리지에는 상당한 물리적 공간이 필요할 수 있습니다. 문서 관리 플랫폼은 서로 다른 문서를 통합하여 제어, 액세스 및 프로세스 효율성을 높일 수 있습니다. 정보 검색, 보안, 거버넌스, 운영 비용 절감 측면에서 이점을 제공합니다. 또한 적절한 기록 관리는 법적 의무가 되고 있습니다.
비용 절감 및 관계 개선
Turkcell Global Bilgi가 문서 캡처를 어떻게 활용하는지 알아보세요. 손글씨와 양식 및 숫자를 판독할 수 있는 솔루션을 사용하여 운영 비용을 절감하고 고객 만족도를 높였습니다.
지능형 자동화를 적용하여 핵심 운영을 혁신함으로써 더 나은 성능을 달성하세요.
XML 데이터 세트, 아웃바운드 명령문 등을 포함한 대량의 문서를 캡처하고 저장합니다.
사용자를 위해 애플리케이션 내에서 문서 캡처, 인식 및 분류를 간소화합니다.
엔터프라이즈 콘텐츠에 대한 빠르고 강력한 보안 액세스를 통해 대량의 고정 정보를 관리합니다.
모든 클라우드에서 의미 있는 비즈니스 애플리케이션을 만드는 데 도움이 되는 로우코드 툴과 기능을 제공합니다.
IBM Cloud Pak for Business Automation을 사용하여 로우코드 및 노코드 툴링으로 AI 기반 자동화를 설계하고, 봇에 작업을 할당하고, 성능을 추적하세요. 모든 하이브리드 클라우드와 호환되는 이 모듈식 통합 소프트웨어 구성 요소 세트는 단편화된 워크플로를 혁신하고 비즈니스 성장을 가속화하도록 설계되었습니다.