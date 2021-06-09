문서 관리란 무엇인가요?

문서 관리란 무엇인가요?

문서 관리는 PDF, 워드 프로세싱 파일, 종이 기반 콘텐츠의 디지털 이미지와 같은 전자 문서를 캡처, 추적, 저장하는 데 사용하는 시스템 또는 프로세스입니다.

문서 관리를 통해 시간과 비용을 절약할 수 있습니다. 문서 보안, 액세스 제어, 중앙 집중식 스토리지, 감사 추적, 간소화된 검색, 검색 기능을 제공합니다.

 문서 관리가 왜 중요한가요?

종이 스토리지에는 상당한 물리적 공간이 필요할 수 있습니다. 문서 관리 플랫폼은 서로 다른 문서를 통합하여 제어, 액세스 및 프로세스 효율성을 높일 수 있습니다. 정보 검색, 보안, 거버넌스, 운영 비용 절감 측면에서 이점을 제공합니다. 또한 적절한 기록 관리는 법적 의무가 되고 있습니다.
더 나은 고객 서비스

비용 절감 및 관계 개선
Turkcell Global Bilgi가 문서 캡처를 어떻게 활용하는지 알아보세요. 손글씨와 양식 및 숫자를 판독할 수 있는 솔루션을 사용하여 운영 비용을 절감하고 고객 만족도를 높였습니다.
 
문서 관리의 필수 사항
줄어든 종이, 늘어난 기능

문서 관리는 디지털화된 종이에서 보안, 감사 등을 포함하는 개념으로 발전했습니다.
더 많은 스토리지 용량

서버의 스토리지 용량은 물리적 파일 캐비닛이나 창고보다 큽니다.  
공통 특성

시스템은 범위가 다양하지만 인덱싱, 버전 제어 등과 같은 특성을 공유합니다.  
일반적인 문서 관리 문제
새 문서 유형을 위한 템플릿

AI 지원 캡처 서비스를 사용하면 템플릿이 필요하지 않습니다.
서버 배포를 위한 추가 자금

클라우드 기반 처리로 배포 및 관리 비용이 절감됩니다.
민감한 데이터 관리

보호된 데이터를 삭제하거나 리디렉션하도록 플래그를 지정할 수 있습니다.
분석 부족

많은 솔루션이 유용한 데이터 추출 전략을 제공합니다.  
문서 관리 솔루션
IBM Cloud Pak for Business Automation

지능형 자동화를 적용하여 핵심 운영을 혁신함으로써 더 나은 성능을 달성하세요.

 자세히 알아보기
IBM Content Manager OnDemand

XML 데이터 세트, 아웃바운드 명령문 등을 포함한 대량의 문서를 캡처하고 저장합니다.

 IBM Content Manager OnDemand 살펴보기
IBM Datacap on Cloud

사용자를 위해 애플리케이션 내에서 문서 캡처, 인식 및 분류를 간소화합니다.

 IBM Datacap on Cloud 살펴보기
IBM FileNet Image Services

엔터프라이즈 콘텐츠에 대한 빠르고 강력한 보안 액세스를 통해 대량의 고정 정보를 관리합니다.

IBM FileNet Image Services 살펴보기
IBM FileNet Content Manager

모든 클라우드에서 의미 있는 비즈니스 애플리케이션을 만드는 데 도움이 되는 로우코드 툴과 기능을 제공합니다.

 IBM FileNet Content Manager 살펴보기
다음 단계 안내

IBM Cloud Pak for Business Automation을 사용하여 로우코드 및 노코드 툴링으로 AI 기반 자동화를 설계하고, 봇에 작업을 할당하고, 성능을 추적하세요. 모든 하이브리드 클라우드와 호환되는 이 모듈식 통합 소프트웨어 구성 요소 세트는 단편화된 워크플로를 혁신하고 비즈니스 성장을 가속화하도록 설계되었습니다.

 IBM Cloud Pak for Business Automation 살펴보기