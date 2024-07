IBM Cloud Pak for Watson AIOps는 사일로화된 IT 스택과 툴에서 운영 데이터를 모아 SRE 팀이 IT 환경을 전체적인 시각에서 파악할 수 있도록 지원합니다. 또한 문제가 인시던트로 발전하기 전에 문제를 예측하고 선제적으로 해결하기 위한 강력한 인공 지능(AI)을 제공합니다. IBM Cloud Pak for Watson AIOps를 사용하면 지표와 이벤트를 더 심층적으로 이해하고, 리스크를 예측 및 개선하고, IT 운영을 자동화하여 리스크와 비용을 낮출 수 있습니다.