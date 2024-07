오픈 소스 소프트웨어란?

1970년대 중반까지 컴퓨터 코드는 컴퓨터 하드웨어 운영에 포함되는 것으로 여겨졌으며, 저작권법의 보호 대상인 고유한 지적 재산이 아니라고 간주되었습니다. 조직들은 자체 소프트웨어를 프로그래밍했으며, 코드 공유는 일반적인 관행이었습니다.

CONTU(Commission on New Technological Uses of Copyrighted Works)가 1974년에 제정되면서, 소프트웨어 코드는 저작권법의 보호를 받을 수 있는 창작물의 범주에 속한다고 결론이 내려졌습니다. 이로 인해 독점적 소스 코드를 주된 수입원으로 삼는 독립적 소프트웨어 게시가 하나의 산업으로 급성장했습니다. 개인용 컴퓨팅으로 모든 기업과 많은 가정에서 애플리케이션을 사용하게 되면서 소프트웨어 시장은 경쟁이 과열되었고, 소프트웨어 게시자는 재산권 침해에 대해 점점 더 염려하게 되었습니다.

독점적 소프트웨어의 제한 및 한계에 대한 일종의 반항은 1983년에 시작됐습니다. 프로그래머인 Richard Stallman은 사용자가 자신의 작업을 수행하기 위해 적합한 형식으로 독점적 소프트웨어를 맞춤화할 수 없다는 생각에 언짢아 했습니다. Stallman은 “소프트웨어는 맥주가 아니며 표현처럼 자유로워야 한다”고 생각했으며, 무료로 맞춤화에 사용할 수 있는 소프트웨어라는 개념을 지지했습니다.

Stallman은 Free Software Foundation을 설립하고 애플리케이션 중에서 무엇보다 AT&T가 소유한 Unix 운영 체제에 대한 오픈 소스 대안의 개발을 추진했습니다. 또한 그는 최초의 카피레프트 소프트웨어 라이센스인 GNU GPL(General Public License)를 혁신했습니다. 이 라이센스에 따라 소스 코드를 개선한 사람이면 누구나 그와 마찬가지로 모두에게 무료로 편집된 버전을 게시해야 했습니다.

“The Cathedral and the Bazaar(성당과 시장) ”라는 제목의 Eric S. Raymond의 1997년 에세이는 무료 소프트웨어 운동에서 또 다른 분수령으로 여겨집니다. Raymond는 핵심 그룹(그는 이를 성당이라고 부름)이 모든 개발을 수행하는 독점적 소프트웨어 개발에서 전형적으로 나타나는 폐쇄적 하향식 접근 방식과 인터넷(시장)을 통해 무료로 공유되는 개방적 공개 개발 방식을 대조시켰습니다. 얼마 지나지 않아 Netscape Corporation은 Mozilla 브라우저 코드를 오픈 소스로 공개했으며, 오픈 소스 운동은 정당성을 얻었습니다.

많은 사람들이 Stallman이 사용한 “무료 소프트웨어”라는 용어가 부적절하게 "무료"라는 개념을 강조한다고 느꼈기 때문에 1999년에 "오픈 소스"라는 용어가 채택되었습니다. The Open Source Initiative가 이를 옹호하기 위해 설립되었습니다. 이 조직은 또한 오픈 소스 정의를 통해 이 산업을 위한 기본 규칙을 제정했으며, 호환되는 오픈 소스 라이센스를 호스팅합니다. 현재, 무료 소프트웨어, 오픈 소스 소프트웨어(OSS), 무료 및 오픈 소스 소프트웨어(FOSS) 및 무료/자유-오픈 소스 소프트웨어(FLOSS)라는 용어는 모두 같은 뜻으로 사용됩니다. 즉, 공개적 사용 및 맞춤화가 가능한 소스 코드를 사용하는 소프트웨어를 의미합니다.