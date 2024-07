Red Hat OpenShift on IBM Cloud

개방형 혁신을 위해 설계된 보안 플랫폼 실제 사례: 모기지 회사의 비용을 절감하고 규제 준수를 가속화합니다. 문제: 한 모기지 회사는 하루에 7천만 건의 기록을 처리하지만, 온프레미스 시스템은 느리고 부정확하여 주요 앱 업그레이드에 6~9주가 걸렸습니다. IT 비용은 높았고 하드웨어는 완전히 활용되지 않았습니다. 솔루션: 위험 분석을 개선하기 위해 이 회사는 비용을 절감하고 가용성을 높이며 궁극적으로 규정 준수를 가속화하기 위해 Red Hat OpenShift on IBM Cloud와 IBM Cloud 분석 서비스를 도입했습니다. 여러 지역에서 운영되는 Red Hat OpenShift on IBM Cloud를 통해 앱을 컨테이너화하여 전 세계에 배포함으로써 가용성을 개선하고 현지 규제를 해결할 수 있습니다.