ChatOps의 이점은 무엇인가요?

ChatOps 환경을 배포하려면 다음과 같은 도구 유형을 사용해야 합니다.

인시던트 발생 시 채팅방에 알림을 보내는 알림 시스템 .

. 사전 프로그래밍된 명령을 실행하기 위한 채팅 클라이언트 (예: Slack 및 Microsoft Teams).

(예: Slack 및 Microsoft Teams). 티켓 추적을 개선하고 인시던트 해결 워크플로를 자동화하기 위한 기존 DevOps 도구(ChatOps 환경에 통합됨).

이러한 ChatOps 도구를 확보한 후에는 다음의 3단계에 걸쳐 효율적인 환경을 구현할 수 있습니다.

1단계: 커뮤니케이션 설정

ChatOps를 통해 팀은 대화에 참여하여 문제를 해결하고 솔루션 옵션을 탐색한 후 고객에게 제공하기 전에 최종 해결책에 합의할 수 있습니다.

2단계: 그룹 설정

ChatOps는 간단한 그룹 채팅과 공유 화면 캡처, 문제 비디오 및 파일(예: 로그, 구성, 명령 아웃풋)을 지원합니다. ChatOps 클라이언트는 메시지를 저장할 수 있으므로 그룹에 추가된 사람은 누구나 이전 커뮤니케이션을 확인하여 '최신 정보를 얻을 수 있습니다'.

3단계: 채널 구축

주요 사건이 발생하면 일부 채팅 도구는 자동으로 특정 채널을 생성합니다. 또한 자격을 갖춘 팀 구성원이 솔루션 개발을 위한 채널에 자동으로 초대되도록 할당 목록을 구성할 수도 있습니다.