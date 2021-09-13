태그
ChatOps는 DevOps 및 ITOps의 떠오르는 구성 요소입니다. 여기에서는 이 기능이 어떻게 팀 문화를 구축하고 소프트웨어 개발 및 인시던트 해결을 가속화하는지 설명합니다.

채팅 운영(ChatOps)은 채팅 클라이언트와 실시간 채팅 도구를 사용하여 소프트웨어 개발 및 운영을 용이하게 하는 것입니다. '대화 기반 협업' 또는 '대화 기반 DevOps'라고도 하는 ChatOps는 개발 팀 구성원 간의 빠르고 간단한 인스턴트 메시징을 위해 설계되었습니다. ChatOps 환경 전반에서 챗봇은 일반 영어 명령을 수락하고 백그라운드 앱(API를 통함)으로 작업을 시작하여 IT 운영(ITOps)개발 운영(DevOps)을 최적화합니다.

 

 

ChatOps의 이점은 무엇인가요?

광범위한 커뮤니케이션 기능을 갖춘 ChatOps는 부서 간 협업과 사전 예방적 의사 결정을 방해하는 정보 사일로를 제거하도록 설계되었습니다. 그 결과, 다음과 같은 이점을 전체 팀에 제공합니다.

  • 자동화: 콘솔 업데이트뿐만 아니라 명령의 실시간 감지 및 실행을 제공합니다.
  • 협업: 팀과 부서 간의 사일로 및 커뮤니케이션 장벽을 제거합니다.
  • 참여: 분산된 팀 문화를 구축하고 유지하여 커뮤니케이션과 의사 결정을 조율합니다.
  • 생산성: 실시간 정보 제공을 통해 비즈니스 프로세스를 개선합니다.
  • 보안 및 규정 준수: 안전 및 규정을 강화하기 위한 현재 및 과거 문서를 제공합니다.
  • 투명성: 커뮤니케이션 및 문서 프로젝트 상태를 조정합니다.

개별적으로나 종합적으로 이러한 이점은 팀 커뮤니케이션을 가속화하여 개발 파이프라인과 인시던트 대응 시간을 단축함으로써 궁극적으로 DevOps와 ITOps를 강화합니다.

ChatOps 환경을 배포하는 방법

ChatOps 환경을 배포하려면 다음과 같은 도구 유형을 사용해야 합니다.

  • 인시던트 발생 시 채팅방에 알림을 보내는 알림 시스템.
  • 사전 프로그래밍된 명령을 실행하기 위한 채팅 클라이언트(예: Slack 및 Microsoft Teams).
  • 티켓 추적을 개선하고 인시던트 해결 워크플로를 자동화하기 위한 기존 DevOps 도구(ChatOps 환경에 통합됨).

이러한 ChatOps 도구를 확보한 후에는 다음의 3단계에 걸쳐 효율적인 환경을 구현할 수 있습니다.

1단계: 커뮤니케이션 설정

ChatOps를 통해 팀은 대화에 참여하여 문제를 해결하고 솔루션 옵션을 탐색한 후 고객에게 제공하기 전에 최종 해결책에 합의할 수 있습니다.

2단계: 그룹 설정

ChatOps는 간단한 그룹 채팅과 공유 화면 캡처, 문제 비디오 및 파일(예: 로그, 구성, 명령 아웃풋)을 지원합니다. ChatOps 클라이언트는 메시지를 저장할 수 있으므로 그룹에 추가된 사람은 누구나 이전 커뮤니케이션을 확인하여 '최신 정보를 얻을 수 있습니다'.

3단계: 채널 구축

주요 사건이 발생하면 일부 채팅 도구는 자동으로 특정 채널을 생성합니다. 또한 자격을 갖춘 팀 구성원이 솔루션 개발을 위한 채널에 자동으로 초대되도록 할당 목록을 구성할 수도 있습니다.

ChatOps 모범 사례

ChatOps는 ITOps 및 DevOps의 중요한 구성 요소이며 향후 IT 환경 개발에 매우 중요합니다. 다음은 시간이 지나도 지속가능성을 보장하기 위한 ChatOps 구현 및 사용의 모범 사례입니다.

  • 연구채팅 플랫폼: 웹, 모바일 및 데스크톱 전반에서 일관성을 유지하는 플랫폼을 선택합니다.
  • 챗봇 연구: 백그라운드 앱과 호환되고, 일반 영어 명령을 허용하고, API 연결을 활용하는 챗봇을 선택합니다.
  • 사용자 지정 스크립트 작성 및 배포: API 백엔드를 제공하는 클라우드 앱과 챗봇을 통합합니다.
  • 챗봇 스크립트 및 플러그인 사용: 챗봇이 소스 코드 관리, 지속적 통합(CI) 플랫폼, 배포 트리거 등에 액세스할 수 있도록 허용합니다.
  • 구성 개발: 명령 제한을 통해 챗봇 기능을 확장하고 보안을 추가합니다.
  • 챗봇 중심 문화 조성: 챗봇 사용을 민주화하여 챗봇의 이점을 알리고 보상을 표시합니다.

전반적으로, 이러한 모범 사례는 자동화를 강화하고, 투명성을 개선하고, 팀 프로세스를 구축하고, 향후 소프트웨어 개발을 개선할 수 있는 기회를 창출하는 데 도움이 됩니다.

ChatOps의 유용한 사용 사례

현재 진행 중인 구현 단계와 ChatOps 환경 구축 의도에 따라 다음과 같은 사용 사례를 기업에 적용할 수 있습니다.

  • 액세스 제어 및 보안: 많은 기업이 민첩한 참여 기능을 위해 ChatOps를 구현합니다. 복잡한 통신 아키텍처는 프로젝트 액세스 제어를 강화하여 장기 채팅 보안 운영(ChatSecOps)을 가능하게 합니다.
  • 애플리케이션 배포: ChatOps는 DevOps 팀 간에 애플리케이션 개발 파이프라인의 가시성을 개선합니다. 이를 통해 배포 옵션을 공동으로 고려하고, 그에 따라 선택을 선택한 배포 옵션을 오케스트레이션할 수 있습니다.
  • 인시던트 관리: 인시던트 감지, 대응 및 해결에 있어 ChatOps는 매우 유용한 도구입니다. 전체 해결 프로세스에서 팀에 정보를 제공하고 수정 워크플로 전반에 걸쳐 티켓을 자동으로 업데이트합니다.
  • 지속적 제공(CD): ChatOps는 DevOps, ITOps 및 자동화 프로세스를 워크플로로 통합합니다. 또한 앱의 지속적인 제공을 위해 팀 커뮤니케이션, 파이프라인 개발 및 운영 작업을 연결합니다.

AIOps와 ChatOps

AI 운영(AIOps)은 인공 지능(AI)을 적용하여 ITOps와 DevOps를 강화합니다. 또한 ChatOps를 활용하여 IT 환경 전반의 데이터 가시성을 높이고, 중요한 데이터를 분석하여 인시던트를 식별하고, 문제, 근본 원인 및 권장 솔루션에 대해 IT 팀에 자동으로 알림을 보냅니다. AIOps와 ChatOps의 조합은 커뮤니케이션 및 협업을 최적화하여 팀이 인시던트를 더 빠르게 해결할 수 있도록 돕습니다.

최근 시장 규모가 9억 달러에서 15억 달러에 달할 것으로 추정되는 AIOps는 2020년에서 2025년 사이에 연평균 약 15%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장으로 AIOps와 ChatOps는 애플리케이션 라이프사이클을 지속적으로 개선하고 시간이 지나도 솔루션을 지속적으로 제공할 수 있게 될 것입니다.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps

머신 러닝(ML)과 자연어 처리(NLP)를 사용하는 IBM® Cloud Pak for Watson AIOps는 정형 및 비정형 데이터의 실시간 상관관계를 분석하여 숨겨진 인사이트를 발견함으로써 근본 원인을 식별하고 솔루션을 더 빠르게 추천할 수 있습니다. 그런 다음에는 이러한 인사이트와 권장 사항을 실시간으로 ChatOps에 전달하여 빠르게 구현할 수 있습니다.

다른 장점은 다음과 같습니다.

  • 툴체인 통합: 모든 협업 플랫폼에 연결하고 선호하는 ChatOps 커뮤니케이션 도구에 직접 알림을 제공합니다. 
  • 애플리케이션 중심성: 팀이 프로세스를 통합하고 공동으로 관리할 수 있도록 하여 ChatOps 경험과 DevOps 인텔리전스를 향상시킵니다.
  • 실행 가능한 인사이트: 상관관계, 인과관계 및 패턴 식별을 정확히 파악하는 종합적인 인사이트를 제공합니다. 이를 통해 팀은 ChatOps를 활용하여 문제와 해결 프로세스에 우선순위를 부여할 수 있습니다.
  • 지능형 합성: 이상 징후를 명확하게 파악하고 더 빠른 조사와 해결을 위해 실행 가능한 소스에 대한 링크를 제공할 수 있습니다. 여러 팀이 동일한 데이터에 액세스하여 권장 솔루션을 공동으로 구현할 수 있습니다.

IBM Cloud Pak for Watson AIOps는 이상적인 IT 환경 전반에서 신속한 데이터 분석을 통해 인시던트를 사전에 해결하기 위한 도구입니다. 또한 ITOps 툴체인을 활용하여 해결 효율성과 복원력을 극대화합니다. IBM Cloud Pak for Watson AIOps는 데이터 합성을 사용하여 IT 애플리케이션 및 환경에 대한 전체 뷰를 제공하여 사일로를 제거하고 문제 해결을 가속화합니다.
