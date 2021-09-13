ChatOps의 이점은 무엇인가요?

채팅 운영(ChatOps)은 채팅 클라이언트와 실시간 채팅 도구를 사용하여 소프트웨어 개발 및 운영을 용이하게 하는 것입니다. '대화 기반 협업' 또는 '대화 기반 DevOps'라고도 하는 ChatOps는 개발 팀 구성원 간의 빠르고 간단한 인스턴트 메시징을 위해 설계되었습니다. ChatOps 환경 전반에서 챗봇은 일반 영어 명령을 수락하고 백그라운드 앱(API를 통함)으로 작업을 시작하여 IT 운영(ITOps) 및 개발 운영(DevOps)을 최적화합니다.
광범위한 커뮤니케이션 기능을 갖춘 ChatOps는 부서 간 협업과 사전 예방적 의사 결정을 방해하는 정보 사일로를 제거하도록 설계되었습니다. 그 결과, 다음과 같은 이점을 전체 팀에 제공합니다.
개별적으로나 종합적으로 이러한 이점은 팀 커뮤니케이션을 가속화하여 개발 파이프라인과 인시던트 대응 시간을 단축함으로써 궁극적으로 DevOps와 ITOps를 강화합니다.
ChatOps 환경을 배포하려면 다음과 같은 도구 유형을 사용해야 합니다.
이러한 ChatOps 도구를 확보한 후에는 다음의 3단계에 걸쳐 효율적인 환경을 구현할 수 있습니다.
ChatOps를 통해 팀은 대화에 참여하여 문제를 해결하고 솔루션 옵션을 탐색한 후 고객에게 제공하기 전에 최종 해결책에 합의할 수 있습니다.
ChatOps는 간단한 그룹 채팅과 공유 화면 캡처, 문제 비디오 및 파일(예: 로그, 구성, 명령 아웃풋)을 지원합니다. ChatOps 클라이언트는 메시지를 저장할 수 있으므로 그룹에 추가된 사람은 누구나 이전 커뮤니케이션을 확인하여 '최신 정보를 얻을 수 있습니다'.
주요 사건이 발생하면 일부 채팅 도구는 자동으로 특정 채널을 생성합니다. 또한 자격을 갖춘 팀 구성원이 솔루션 개발을 위한 채널에 자동으로 초대되도록 할당 목록을 구성할 수도 있습니다.
ChatOps는 ITOps 및 DevOps의 중요한 구성 요소이며 향후 IT 환경 개발에 매우 중요합니다. 다음은 시간이 지나도 지속가능성을 보장하기 위한 ChatOps 구현 및 사용의 모범 사례입니다.
전반적으로, 이러한 모범 사례는 자동화를 강화하고, 투명성을 개선하고, 팀 프로세스를 구축하고, 향후 소프트웨어 개발을 개선할 수 있는 기회를 창출하는 데 도움이 됩니다.
현재 진행 중인 구현 단계와 ChatOps 환경 구축 의도에 따라 다음과 같은 사용 사례를 기업에 적용할 수 있습니다.
AI 운영(AIOps)은 인공 지능(AI)을 적용하여 ITOps와 DevOps를 강화합니다. 또한 ChatOps를 활용하여 IT 환경 전반의 데이터 가시성을 높이고, 중요한 데이터를 분석하여 인시던트를 식별하고, 문제, 근본 원인 및 권장 솔루션에 대해 IT 팀에 자동으로 알림을 보냅니다. AIOps와 ChatOps의 조합은 커뮤니케이션 및 협업을 최적화하여 팀이 인시던트를 더 빠르게 해결할 수 있도록 돕습니다.
최근 시장 규모가 9억 달러에서 15억 달러에 달할 것으로 추정되는 AIOps는 2020년에서 2025년 사이에 연평균 약 15%의 성장률을 보일 것으로 예상됩니다. 이러한 성장으로 AIOps와 ChatOps는 애플리케이션 라이프사이클을 지속적으로 개선하고 시간이 지나도 솔루션을 지속적으로 제공할 수 있게 될 것입니다.
머신 러닝(ML)과 자연어 처리(NLP)를 사용하는 IBM® Cloud Pak for Watson AIOps는 정형 및 비정형 데이터의 실시간 상관관계를 분석하여 숨겨진 인사이트를 발견함으로써 근본 원인을 식별하고 솔루션을 더 빠르게 추천할 수 있습니다. 그런 다음에는 이러한 인사이트와 권장 사항을 실시간으로 ChatOps에 전달하여 빠르게 구현할 수 있습니다.
다른 장점은 다음과 같습니다.
IBM Cloud Pak for Watson AIOps는 이상적인 IT 환경 전반에서 신속한 데이터 분석을 통해 인시던트를 사전에 해결하기 위한 도구입니다. 또한 ITOps 툴체인을 활용하여 해결 효율성과 복원력을 극대화합니다. IBM Cloud Pak for Watson AIOps는 데이터 합성을 사용하여 IT 애플리케이션 및 환경에 대한 전체 뷰를 제공하여 사일로를 제거하고 문제 해결을 가속화합니다.
