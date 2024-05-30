SLA(서비스 수준 계약)란 무엇인가요?

SLA는 일반적으로 공급업체와 외부 고객 간에 이루어지지만, 회사는 부서나 팀 간의 계약을 공식화하기 위해 내부적으로도 SLA를 사용합니다.

SLA는 아웃소싱 및 IT(정보 기술) 공급업체 계약의 중요한 부분으로, 작업 관계에 대한 엔드투엔드 뷰를 제공합니다. 이는 모든 이해관계자가 서비스 계약을 정확하게 이해하는 데 도움이 됩니다.

SLA는 고객의 기대치를 설정하고, 제공업체에 책임을 부여하며, 궁극적으로 최종 사용자 경험을 최적화하는 데 도움이 됩니다. SLA는 보다 원활한 업무 관계를 위한 기반을 마련하고 불확실성과 논쟁 지점을 처음부터 해결하며 관련된 모든 당사자의 이익을 보호하는 데 도움이 됩니다.