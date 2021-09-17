IT 운영을 위한 인공 지능(AIOps)은 자연어 처리 및 머신 러닝 모델과 같은 인공 지능(AI) 기능을 적용하여 IT 서비스 관리 및 운영 워크플로를 자동화, 간소화 및 최적화하는 것을 말합니다.
AIOps는 빅 데이터, 분석 및 ML 기능을 활용하여 다음을 수행합니다.
AIOps는 별도의 수동 IT 운영 도구를 하나의 지능적이고 자동화된 IT 운영(ITOps) 플랫폼에 통합함으로써 IT 운영 팀이 엔드투엔드 가시성과 컨텍스트를 통해 속도 저하 및 운영 중단에 신속하고 사전 예방적으로 대응할 수 있도록 지원합니다.
이를 통해 기업은 다양하고 역동적이며 모니터링하기 어려운 IT 환경과 사일로화된 IT 팀, 그리고 앱 성능 및 가용성에 대한 사용자의 기대치 사이의 간극을 좁힐 수 있습니다. 비즈니스 부문 전반에서 디지털 혁신 이니셔티브가 확산되면서 많은 전문가들이 AIOps를 IT 운영 관리의 미래로 보고 있습니다.
AIOps는 데이터 출력 및 집계, 알고리즘, 오케스트레이션 및 시각화를 포함한 다양한 AI 전략과 기능을 통합할 수 있습니다.
알고리즘은 IT 전문 지식, 비즈니스 로직 및 목표를 코드화하여 AIOps 플랫폼이 보안 이벤트의 우선순위를 지정하고 성능 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 알고리즘은 머신 러닝(ML)의 기반을 형성하며, 플랫폼이 기준선을 설정하고 환경 데이터 변화에 따라 적응할 수 있게 해줍니다.
머신 러닝은 지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습, 딥 러닝 등의 알고리즘과 기법을 사용하여 시스템이 대규모 데이터 세트에서 학습하고새로운 정보에 적응할 수 있도록 지원합니다. AIOps에서 ML은 이상 징후 감지, 근본 원인 분석(RCA), 이벤트 상관 관계 및 예측 분석을 지원합니다.
AIOps 프로그램은 다양한 네트워크 구성 요소와 데이터 소스에서 데이터를 수집합니다. 분석은 원시 데이터를 해석하여 시스템과 팀 모두가 추세를 파악하고, 문제를 격리하고, 용량 수요를 예측하고, 이벤트를 관리하는 데 도움이 되는 새로운 데이터와 메타데이터를 생성합니다.
AIOps 툴 내의 자동화 기능을 통해 AIOps 시스템이 실시간 인사이트를 기반으로 작동할 수 있습니다. 예를 들어, 예측 분석은 데이터 트래픽의 증가를 예상하고 필요에 따라(알고리즘 규칙에 따라) 추가 스토리지를 할당하는 자동화 워크플로를 트리거할 수 있습니다.
AIOps의 데이터 시각화 툴은 대시보드, 보고서 및 그래픽을 통해 데이터를 표시하므로 IT 팀은 변경 사항을 모니터링하고 AIOps 소프트웨어의 기능을 넘어서는 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
AIOps는 빅 데이터 플랫폼을 사용하여 사일로화된 ITOps 데이터, 팀 및 툴을 한 곳에 취합합니다. 이 데이터에는 다음이 포함될 수 있습니다.
그런 다음 AIOps 플랫폼은 집중 분석 및 ML 도구를 적용하여 다음을 수행합니다.
AIOps를 향한 여정은 조직마다 다릅니다. 비즈니스 리더가 AIOps 전략을 수립하면 IT 팀이 IT 문제를 신속하게 관찰, 예측 및 대응하는 데 도움이 되는 툴을 통합하기 시작할 수 있습니다.
AIOps를 개선하기 위한 툴을 선택할 때 많은 팀이 다음 기능을 고려합니다.
AIOps 플랫폼은 IT 요구 사항과 AIOps 전략에 따라 조직에 다양한 수준의 자동화를 제공할 수 있습니다.
도메인에 구애받지 않는 접근 방식을 사용하는 AIOPs 소프트웨어는 광범위한 소스에서 데이터를 수집하여 다양한 운영 도메인(예: 네트워킹, 스토리지 및 보안)의 문제를 해결합니다. 이러한 툴은 전반적인 성능에 대한 포괄적이고 전체적인 뷰를 제공하여 조직이 여러 영역에 걸쳐 있는 문제를 해결하는 데 도움을 줍니다.
그러나 IT 팀이 특정 문제점을 해결하거나 고유한 업계 요구 사항을 충족하는 데 필요한 자세한 인사이트를 제공하지 못할 수도 있습니다. 도메인에 구애받지 않는 툴의 광범위한 특성으로 인해 일반적인 개요를 제공하는 데는 탁월하지만 미묘한 문제에 대한 맞춤형 인시던트 관리 솔루션을 제공하는 데는 부족할 수 있습니다.
도메인 중심 AIOps 툴은 IT 환경이든 특정 산업이든 특정 도메인에 초점을 맞춥니다. 이러한 툴은 전체 IT 환경을 포괄하지는 않지만, 해당 도메인에 특화된 데이터 세트로 학습된 AI 모델을 통해 고도로 전문화되어 있습니다. 이러한 전문성을 바탕으로 정확한 인사이트와 솔루션을 제공할 수 있습니다.
예를 들어, 네트워크 컨텍스트에서 도메인 중심 툴은 표준 네트워크 프로토콜과 패턴을 이해하여 병목 현상의 원인을 정확하게 식별할 수 있습니다. 또한 전문적인 교육과 집중력을 바탕으로 속도 저하가 분산 서비스 거부(DDoS) 공격 때문인지 단순한 시스템 구성 오류인지 파악할 수 있습니다.
조직이 어떤 도구를 선택하든 팀은 다음을 수행하는 것이 중요합니다.
AIOps와 DevOps는 모두 IT 운영을 개선하기 위해 설계된 방법론이지만, 소프트웨어 라이프사이클의 다른 측면에 초점을 맞춥니다.
DevOps는 개발 팀과 운영 팀을 통합하여 소프트웨어 개발 프로세스 전반에 걸쳐 협업과 효율성을 촉진하는 것을 목표로 합니다. 코딩, 테스트 및 배포 프로세스를 간소화 및 자동화하고 지속적 통합 및 지속적 제공(CI/CD) 파이프라인을 가속화하여 더 빠르고 안정적인 소프트웨어 릴리스를 가능하게 합니다.
또한 DevOps는 코드형 인프라 및 협업 플랫폼과 같은 툴을 사용하여 팀 간의 사일로를 허물고 품질 저하 없이 소프트웨어 업데이트를 신속하게 제공할 수 있도록 합니다.
DevOps는 소프트웨어 개발 및 배포를 가속화하고 개선하는 데 중점을 두는 반면, AIOps는 AI를 사용하여 엔터프라이즈 IT 환경의 성능을 최적화하여 시스템이 원활하고 효율적으로 실행되도록 합니다. AIOps 플랫폼은 ML 및 빅 데이터 분석을 사용하여 방대한 양의 운영 데이터를 분석함으로써 IT 팀이 문제를 선제적으로 감지하고 해결할 수 있도록 지원합니다.
AIOps와 DevOps services를 함께 사용하면 기업이 전체 소프트웨어 라이프사이클을 관리하기 위한 상호 보완적이고 포괄적인 접근 방식을 구축할 수 있습니다.
AIOps 서비스는 기업이 다음과 같은 여러 사용 사례를 해결하는 데 도움이 될 수 있습니다.
근본 원인 분석(RCA)은 문제의 근본 원인을 파악하여 적절한 솔루션으로 문제를 해결합니다. RCA는 팀이 핵심 문제 대신 문제의 증상을 치료하는 비생산적인 작업을 피할 수 있도록 도와줍니다.
예를 들어 AIOps 플랫폼은 네트워크 중단의 원인을 추적하여 즉시 해결하고 향후 동일한 문제가 발생하는 것을 방지하기 위한 보호 장치를 설정할 수 있습니다.
AIOps 툴은 대량의 기록 데이터를 검색하여 데이터 세트 내에서 비정형 데이터 포인트를 발견할 수 있습니다. 이러한 이상값은 팀이 문제가 있는 이벤트(예: 데이터 유출)를 식별 및 예측하고 이러한 이벤트로 인해 잠재적으로 비용이 많이 드는 결과(부정적인 PR, 규제 벌금, 소비자 신뢰 하락 등)를 방지하는 데 도움이 됩니다.
최신 애플리케이션은 여러 추상화 계층으로 분리되어 있는 경우가 많아 어떤 기본 온프레미스 서버, 스토리지 리소스 및 네트워킹 리소스가 어떤 애플리케이션을 지원하는지 이해하기 어렵습니다. AIOps는 이러한 격차를 해소하는 데 도움이 됩니다.
이는 클라우드 인프라, 가상화 및 스토리지 시스템에 대한 모니터링 툴 역할을 하며 사용량, 가용성 및 응답 시간을 포함한 메트릭에 대해 보고합니다. 또한 AIOps는 이벤트 상관 관계 기능을 사용하여 정보를 통합하고 집계하므로 사용자가 정보를 보다 쉽게 사용하고 이해할 수 있습니다.
대부분의 조직에서 클라우드 도입은 대규모가 아닌 점진적으로 이루어집니다. 이로 인해 하이브리드 멀티클라우드 환경(API 및 마이크로서비스와 같은 기술에 의존하는 많은 상호 연결된 부분 포함)이 너무 빠르고 자주 변경되어 문서화할 수 없는 여러 종속성이 발생하는 경우가 많습니다. AIOps는 이러한 상호 종속성에 대한 명확한 가시성을 제공함으로써 클라우드 마이그레이션 및 하이브리드 클라우드 접근 방식과 관련된 운영 위험을 크게 줄일 수 있습니다.
DevOps는 개발 팀에 IT 인프라를 프로비저닝하고 재구성할 수 있는 더 많은 권한을 부여하여 개발 속도를 높이지만 팀은 여전히 아키텍처를 관리해야 합니다. AIOps는 IT 팀이 과도한 사람의 감독 없이 DevOps를 지원하는 데 필요한 가시성과 자동화를 제공합니다.
AIOps의 주요 이점은 ITOps 팀이 여러 툴 및 구성 요소의 알림을 수동으로 선별하는 것보다 더 빠르게 속도 저하 및 중단을 식별, 처리 및 해결할 수 있다는 것입니다. 이를 통해 기업은 다음을 달성할 수 있습니다.
AIOps는 IT 운영 노이즈를 제거하고 여러 IT 환경의 운영 데이터를 상호 연관시켜 근본 원인을 더 빨리 파악하고 사람이 할 수 있는 것보다 정확한 솔루션을 제안할 수 있습니다. 가속화된 문제 식별 및 인시던트 해결 프로세스를 통해 조직은 이전에는 상상할 수 없었던 MTTR 목표를 설정하고 달성할 수 있습니다.
운영 문제를 자동으로 식별하고 대응 스크립트를 재프로그래밍함으로써 운영 비용이 절감되고 리소스 할당이 더욱 정확해집니다. 또한 IT 직원의 업무량을 줄이고 더 혁신적이고 복잡한 업무에 투입할 수 있는 인력을 확보하여 직원 경험을 개선합니다.
AIOps 모니터링 툴의 통합을 통해 DevOps, ITOps, 거버넌스 및 보안 팀 간의 협업이 더욱 효과적으로 이루어집니다. 또한 가시성, 커뮤니케이션 및 투명성이 향상되어 해당 팀은 의사 결정을 개선하고 문제에 더 빠르게 대응할 수 있습니다.
예측 분석 기능이 내장된 AIOps 플랫폼은 가장 긴급한 경고를 식별하고 우선순위를 지정하는 방법을 지속적으로 학습합니다. 이를 통해 IT 팀은 예기치 않은 다운타임, 중단 및 서비스 중단으로 이어지기 전에 잠재적인 문제를 해결할 수 있습니다.
AIOps가 작동하는 방식을 이해하는 가장 쉬운 방법은 각 AIOps를 구성하는 각 기술(빅데이터, 머신 러닝, 자동화)이 프로세스에서 수행하는 역할을 검토하는 것입니다.
AIOps는 빅데이터 플랫폼을 사용하여 사일로화된 IT 운영 데이터, 팀, 툴을 한 곳에서 집계합니다 . 이러한 데이터의 예는 다음과 같습니다.
그런 다음 AIOps는 집중 분석 및 머신 러닝 기능을 적용합니다.
