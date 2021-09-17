AIOps는 데이터 출력 및 집계, 알고리즘, 오케스트레이션 및 시각화를 포함한 다양한 AI 전략과 기능을 통합할 수 있습니다.

알고리즘은 IT 전문 지식, 비즈니스 로직 및 목표를 코드화하여 AIOps 플랫폼이 보안 이벤트의 우선순위를 지정하고 성능 결정을 내릴 수 있도록 합니다. 알고리즘은 머신 러닝(ML)의 기반을 형성하며, 플랫폼이 기준선을 설정하고 환경 데이터 변화에 따라 적응할 수 있게 해줍니다.

머신 러닝은 지도 학습, 비지도 학습, 강화 학습, 딥 러닝 등의 알고리즘과 기법을 사용하여 시스템이 대규모 데이터 세트에서 학습하고새로운 정보에 적응할 수 있도록 지원합니다. AIOps에서 ML은 이상 징후 감지, 근본 원인 분석(RCA), 이벤트 상관 관계 및 예측 분석을 지원합니다.

AIOps 프로그램은 다양한 네트워크 구성 요소와 데이터 소스에서 데이터를 수집합니다. 분석은 원시 데이터를 해석하여 시스템과 팀 모두가 추세를 파악하고, 문제를 격리하고, 용량 수요를 예측하고, 이벤트를 관리하는 데 도움이 되는 새로운 데이터와 메타데이터를 생성합니다.

AIOps 툴 내의 자동화 기능을 통해 AIOps 시스템이 실시간 인사이트를 기반으로 작동할 수 있습니다. 예를 들어, 예측 분석은 데이터 트래픽의 증가를 예상하고 필요에 따라(알고리즘 규칙에 따라) 추가 스토리지를 할당하는 자동화 워크플로를 트리거할 수 있습니다.

AIOps의 데이터 시각화 툴은 대시보드, 보고서 및 그래픽을 통해 데이터를 표시하므로 IT 팀은 변경 사항을 모니터링하고 AIOps 소프트웨어의 기능을 넘어서는 의사 결정을 내릴 수 있습니다.