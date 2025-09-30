코드형 인프라(IaC)는 IT 인프라 프로비저닝을 자동화하는 기술적인 하이 레벨(high-level) 코딩 언어입니다. 이러한 자동화 덕분에 개발자는 소프트웨어 애플리케이션을 개발, 테스트 또는 배포하려고 할 때마다 서버, 운영 체제, 데이터베이스 연결, 스토리지 및 기타 인프라 요소를 수동으로 프로비저닝 및 관리할 필요가 없습니다.

매일 기업은 수백 개의 애플리케이션을 프로덕션 환경으로 배포하고, 개발자와 사용자의 요구사항에 따라 끊임없이 인프라를 가동, 해제, 확장/축소해야 하는 시대에 조직은 비용을 통제하고, 리스크를 줄이고, 새로운 비즈니스 기회와 경쟁 위협에 신속하게 대응하기 위해 반드시 인프라를 자동화해야 합니다. IaC는 이러한 자동화를 가능하게 합니다.

IaC는 또한 경쟁력 있는 속도로 진행되는 소프트웨어 제공 라이프사이클에 필수불가결한 DevOps 프랙티스이기도 합니다. IaC를 통해 DevOps 팀은 소스 코드를 버전화하는 것과 동일한 방식으로 빠르게 인프라를 생성 및 버전화하고, 배포 도중 심각한 문제를 일으킬 수 있는 IT 환경 간의 비일관성을 피하기 위해 이러한 버전을 추적할 수 있습니다.