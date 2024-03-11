쿠버네티스란 무엇인가요?

Docker는 Linux 컨테이너를 생성하고 실행하는 데 가장 많이 사용되는 툴입니다. 초기 형태의 컨테이너는 수십 년 전에 도입되었지만(FreeBSD Jails 및 AIX 워크로드 파티션과 같은 기술로), 컨테이너는 2013년에 Docker가 개발자 친화적이고 클라우드 친화적인 새로운 구현을 통해 대중에게 제공하면서 대중화되었습니다.

Docker는 오픈 소스 프로젝트로 시작되었지만, 오늘날에는 오픈 소스 프로젝트를 기반으로 하는 (그리고 개선 사항을 오픈 소스 커뮤니티에 다시 기여하는) 상용 컨테이너 툴킷인 Docker를 생산하는 회사인 Docker Inc.를 지칭하기도 합니다.

Docker는 기존 Linux 컨테이너 기술을 기반으로 구축되었지만 Linux 커널 프로세스를 더욱 세밀하게 가상화할 수 있으며, 개발자가 컨테이너를 더욱 쉽게 구축, 배포, 관리 및 보호할 수 있는 기능을 추가합니다.

현재 OCI(오픈 컨테이너 이니셔티브), CoreOS 및 Canonical(Ubuntu) LXD와 같은 대체 컨테이너 런타임 플랫폼이 존재하지만, Docker가 주로 선택됩니다. 더 나아가 Docker는 사실상 컨테이너와 동의어가 되었으며, 때로는 Kubernetes와 같은 보완 기술의 경쟁자로 오해받기도 합니다.

오늘날 Docker와 Kubernetes는 선도적인 컨테이너화 도구로, 2024년에는 Docker가 82%의 시장 점유율을, Kubernetes가 11.52%의 시장 점유율을 기록했습니다.