지금까지는 서버 가상화에 대해 설명했지만, 다른 많은 IT 인프라 요소들을 가상화함으로써 (특히) IT 관리자와 기업 전체에 상당한 장점을 제공할 수 있습니다. 이 섹션에서는 다음 유형의 가상화를 살펴보고자 합니다.

데스크탑 가상화

네트워크 가상화

스토리지 가상화

데이터 가상화

애플리케이션 가상화

데이터 센터 가상화

CPU 가상화

GPU 가상화

Linux 가상화

클라우드 가상화

데스크탑 가상화를 사용하면 동일 컴퓨터의 자체 VM에서 각각 다수의 데스크탑 운영체제를 실행할 수 있습니다.

두 가지 유형의 데스크탑 가상화가 존재합니다.

가상 데스크탑 인프라(VDI) 는 중앙 서버의 VM에서 다수의 데스크탑을 실행하며, 씬 클라이언트 디바이스에서 로그인한 사용자에게 이를 스트리밍합니다. 이러한 방식으로, VDI는 기업이 디바이스에 OS를 설치하지 않고도 디바이스에서 다양한 OS에 액세스할 수 있는 권한을 자체 사용자에게 제공할 수 있도록 합니다. 보다 자세한 설명은 "가상 데스크탑 인프라(VDI)란?"을 참조하세요.

로컬 데스크탑 가상화는 로컬 컴퓨터에서 하이퍼바이저를 실행함으로써, 사용자가 해당 컴퓨터에서 하나 이상의 추가적인 OS를 실행함은 물론 기본 OS에 대한 변경 없이도 필요 시 한 OS에서 다른 OS로 전환할 수 있도록 허용합니다.

가상 데스크탑에 대한 자세한 정보는 "DaaS(Desktop-as-a-Service)"을 참조하세요.

네트워크 가상화는 소프트웨어를 사용하여 관리자가 단일 콘솔에서 네트워크를 관리하기 위해 사용할 수 있는 네트워크에 대한 "뷰"를 구축합니다. 이는 하드웨어 요소와 기능들(예: 연결, 스위치, 라우터 등)을 추상화하며, 이를 하이퍼바이저에서 실행 중인 소프트웨어로 추상화합니다. 네트워크 관리자는 기반 물리적 컴포넌트를 건드리지 않고도 이러한 요소들을 수정 및 제어할 수 있으며, 이를 통해 네트워크 관리가 매우 간소화됩니다.

네트워크 가상화의 유형에는 네트워크 트래픽 라우팅("제어 플레인" 이라고 함)을 제어하는 하드웨어를 가상화하는 소프트웨어 정의 네트워킹(SDN)이 포함되어 있습니다. 또한 네트워크 기능 가상화(NFV)도 함께 포함되어 있으며, 이는 특정 네트워크 기능(예: 방화벽, 로드 밸런서 또는 트래픽 분석기)을 제공하는 하나 이상의 하드웨어 어플라이언스를 가상화함으로써 해당 어플라이언스의 구성, 프로비저닝 및 관리가 보다 간편하게 만듭니다.

스토리지 가상화를 사용하면, 개별 서버에 혹은 독립형 스토리지 유닛에 설치되었는지 여부와 무관하게 네트워크의 모든 스토리지 디바이스를 단일 스토리지 디바이스로서 액세스 및 관리할 수 있습니다. 특히, 스토리지 가상화는 모든 스토리지 블록을 단일한 공유 풀로 통합하며, 이로부터 해당 스토리지는 필요 시에 네트워크의 임의의 VM에 지정될 수 있습니다. 스토리지 가상화를 이용하면 VM의 스토리지를 보다 손쉽게 프로비저닝할 수 있으며, 네트워크의 모든 가용 스토리지를 최대한으로 이용할 수 있습니다.

스토리지 가상화에 대해 보다 자세히 알아보려면 "클라우드 스토리지란?"을 참조하세요.

오늘날의 기업들은 클라우드에서부터 온프레미스 하드웨어와 소프트웨어 시스템에 이르기까지, 다수의 위치에서 다수의 파일 형식을 사용하여 다수의 애플리케이션의 데이터를 저장합니다. 데이터 가상화를 사용하면 애플리케이션이 소스, 형식 또는 위치에 상관없이 해당 데이터 모두에 액세스할 수 있습니다.

데이터 가상화 툴은 데이터에 액세스하는 애플리케이션과 이를 저장하는 시스템 간의 소프트웨어 계층을 구축합니다. 계층은 필요 시에 애플리케이션의 데이터 요청이나 쿼리를 변환하며, 여러 시스템에 관여될 수 있는 결과를 리턴합니다. 데이터 가상화는 기타 통합 유형이 실현 가능하지 않거나, 바람직하지 않거나 혹은 비용이 너무 많이 들 경우 데이터 사일로를 해소하는 데 도움이 될 수 있습니다.

애플리케이션 가상화는 사용자의 OS에 직접 설치하지 않고도 애플리케이션 소프트웨어를 실행합니다. 애플리케이션만 가상 환경에서 실행되고 일반 사용자 디바이스의 OS는 평상시처럼 실행되므로, 이는 (위에서 언급한) 완벽한 데스크탑 가상화와는 차이가 있습니다. 세 가지 유형의 애플리케이션 가상화가 존재합니다.

로컬 애플리케이션 가상화: 전체 애플리케이션이 엔드포인트 디바이스에서 실행되지만, 원시 하드웨어가 아닌 런타임 환경에서 실행됩니다.

전체 애플리케이션이 엔드포인트 디바이스에서 실행되지만, 원시 하드웨어가 아닌 런타임 환경에서 실행됩니다. 애플리케이션 스트리밍: 필요 시 일반 사용자의 디바이스에서 실행될 수 있도록, 애플리케이션이 소프트웨어의 작은 컴포넌트를 보내는 서버에 있습니다.

필요 시 일반 사용자의 디바이스에서 실행될 수 있도록, 애플리케이션이 소프트웨어의 작은 컴포넌트를 보내는 서버에 있습니다. 서버 기반 애플리케이션 가상화: 사용자 인터페이스만 클라이언트 디바이스에 전송하는 서버에서 애플리케이션이 전적으로 실행됩니다.

데이터 센터 가상화는 대부분의 데이터 센터의 하드웨어를 소프트웨어로 추상화함으로써, 효율적으로 관리자가 단일한 물리적 데이터 센터를 서로 다른 클라이언트의 다수의 가상 데이터 센터로 분할할 수 있도록 허용합니다.

각각의 클라이언트는 동일한 기반 물리적 하드웨어에서 실행되는 자체 IaaS(Infrastructure as a Service)에 액세스할 수 있습니다. 가상 데이터 센터는 클라우드 기반 컴퓨팅으로 가는 간편한 진입로를 제공함으로써, 기업이 인프라 하드웨어를 구매하지 않고도 완벽한 데이터 센터 환경을 빠르게 설정할 수 있도록 지원합니다.

CPU(Central Processing Unit) 가상화는 하이퍼바이저, 가상 머신 및 운영 체제를 가능하게 해주는 기반 기술입니다. 이를 이용하면 다수의 VM에서 사용할 수 있도록 하나의 CPU를 다수의 가상 CPU로 분할할 수 있습니다.

처음에 CPU 가상화는 전적으로 소프트웨어 정의형 가상화였지만, 오늘날의 많은 프로세서에는 VM 성능을 개선하는 CPU 가상화를 지원하는 확장형 명령 세트가 포함되어 있습니다.

GPU(Graphical Processing Unit)는 대용량 그래픽 또는 수학적 처리를 대신 처리함으로써 전체 컴퓨팅 성능을 향상시키는 특수 멀티 코어 프로세서입니다. GPU 가상화를 사용함으로써, 다수의 VM은 보다 빠른 동영상, 인공지능(AI) 및 기타 그래픽 또는 수학 집약적 애플리케이션을 위해 단일 GPU의 처리 성능 중 전부 또는 일부를 사용할 수 있습니다.

패스-스루 GPU 는 단일 게스트 OS에서 전체 GPU를 사용할 수 있도록 합니다.

는 단일 게스트 OS에서 전체 GPU를 사용할 수 있도록 합니다. 공유 vGPU 는 서버 기반 VM에서 사용할 수 있도록 다수의 가상 GPU(vGPU) 간에 물리적 GPU 코어를 분할합니다.

Linux에는 Linux 호스트 OS 내에서 x86 기반 VM을 구축할 수 있도록 Intel 및 AMD의 가상화 프로세서 확장 기능을 지원하는 커널 기반 가상 머신(KVM)이라고 하는 자체 하이퍼바이저가 포함되어 있습니다.

오픈 소스 OS인 Linux는 맞춤화 가능성이 뛰어납니다. 보다 민감한 애플리케이션의 경우, 특정 워크로드나 보안 강화형 버전에 맞게 조정된 Linux의 버전을 실행하는 VM을 구축할 수 있습니다.

위에서 언급한 대로, 클라우드 컴퓨팅 모델은 가상화를 기반으로 합니다. 서버, 스토리지 및 기타 물리적 데이터 센터 리소스를 가상화함으로써, 클라우드 컴퓨팅 제공자는 고객들에게 다음을 포함한 다양한 서비스를 제공할 수 있습니다.

IaaS(Infrastructure as a Service): 해당 요구사항에 맞게 구성이 가능한 가상화된 서버, 스토리지 및 네트워크 리소스입니다.

해당 요구사항에 맞게 구성이 가능한 가상화된 서버, 스토리지 및 네트워크 리소스입니다. PaaS(Platform as a Service): 클라우드 기반 애플리케이션과 솔루션의 구축에 사용할 수 있는 가상화된 개발 툴, 데이터베이스 및 기타 클라우드 기반 서비스입니다.

클라우드 기반 애플리케이션과 솔루션의 구축에 사용할 수 있는 가상화된 개발 툴, 데이터베이스 및 기타 클라우드 기반 서비스입니다. SaaS(Software as a service): 클라우드에서 사용하는 소프트웨어 애플리케이션입니다. SaaS는 하드웨어에서 가장 많이 추상화된 클라우드 기반 서비스입니다.

이러한 클라우드 서비스 모델에 대해 보다 자세히 알아보려면 "IaaS 대 PaaS 대 SaaS" 안내서를 참조하세요.