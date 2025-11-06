가상화 시장에서 최근 발생한 라이선스 및 비용 변화로 인해 많은 조직이 이 분야에 대한 장기적 투자 가치와 지속 가능성을 다시 검토하고 있습니다. 많은 기업에게 지금은 현대화의 전환점이자, 독점 기술 스택에 대한 의존도를 줄이고 개방적이며 확장 가능한 아키텍처를 도입할 수 있는 전략적 기회를 의미합니다.

IBM®은 상호 보완적인 다양한 접근 방식을 통해 기업이 이러한 변화를 현대화의 기회로 전환할 수 있도록 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.