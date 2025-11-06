믿을 수 있는 가상 인프라 마이그레이션 및 현대화
가상화 시장에서 최근 발생한 라이선스 및 비용 변화로 인해 많은 조직이 이 분야에 대한 장기적 투자 가치와 지속 가능성을 다시 검토하고 있습니다. 많은 기업에게 지금은 현대화의 전환점이자, 독점 기술 스택에 대한 의존도를 줄이고 개방적이며 확장 가능한 아키텍처를 도입할 수 있는 전략적 기회를 의미합니다.
IBM®은 상호 보완적인 다양한 접근 방식을 통해 기업이 이러한 변화를 현대화의 기회로 전환할 수 있도록 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
혁신을 위한 협업 기반
미래를 내다보는 앱 컨테이너화
생산성 향상을 위한 AI 지원 인프라
비용과 기능의 이상적인 가치
KVM 및 KubeVirt를 기반으로 구축된 Red Hat OpenShift는 온프레미스, 클라우드 및 엣지 전반에서 확장 가능한 하나의 플랫폼에서 가상 머신과 컨테이너를 통합합니다. 이는 기존의 가상화 투자를 보호하면서 점진적인 현대화, 하이브리드 클라우드 유연성, 통합된 AI, 통합 DevOps 환경을 구현하여 운영을 간소화하고 AI 기반 클라우드 네이티브 워크로드로의 전환을 가속화합니다.
IBM® Cloud VPC를 통해 가상 서버(VSI)와 베어메탈을 위한 안전한 고성능 인프라로 가상화 및 현대화를 가속화하세요. VMware에서 원활하게 마이그레이션하고, Red Hat OpenShift Virtualization로 워크로드를 현대화하거나, 전용 하드웨어에서 미션 크리티컬 애플리케이션을 실행하는 등, 성능 저하 없이 AI 기반 효율성, 무제한 확장성 및 하이브리드 클라우드 유연성을 실현할 수 있습니다.
IBM과 현재 환경을 분석하고 향후 랜딩 존에 대한 권장 사항을 받아보세요.
데모에서 개념 증명에 이르기까지 테스트하고 검증하며 최고 수준의 지원을 경험해보세요.
IBM, Red Hat 또는 풍부한 파트너 에코시스템의 전문가 네트워크를 활용해 자신 있게 마이그레이션하세요.
IBM에 문의해 새로운 환경을 쉽게 운영하는 데 도움이 되는 특별 가격, 프로모션, 교육 또는 인증 제안에 대해 알아보세요.