IBM Cloud 가상화 솔루션​

믿을 수 있는 가상 인프라 마이그레이션 및 현대화  

IBM Cloud 전문가 만나보기
IBM 데이터 센터

차세대 가상화 활용

가상화 시장에서 최근 발생한 라이선스 및 비용 변화로 인해 많은 조직이 이 분야에 대한 장기적 투자 가치와 지속 가능성을 다시 검토하고 있습니다. 많은 기업에게  지금은 현대화의 전환점이자, 독점 기술 스택에 대한 의존도를 줄이고 개방적이며 확장 가능한 아키텍처를 도입할 수 있는 전략적 기회를 의미합니다.

IBM®은 상호 보완적인 다양한 접근 방식을 통해 기업이 이러한 변화를 현대화의 기회로 전환할 수 있도록 지원할 수 있는 독보적인 위치에 있습니다.
개방형 및 확장 가능

혁신을 위한 협업 기반
현대적인 솔루션

미래를 내다보는 앱 컨테이너화
AI 지원

생산성 향상을 위한 AI 지원 인프라
비용 최적화

비용과 기능의 이상적인 가치

Red Hat OpenShift on IBM Cloud

KVM 및 KubeVirt를 기반으로 구축된 Red Hat OpenShift는 온프레미스, 클라우드 및 엣지 전반에서 확장 가능한 하나의 플랫폼에서 가상 머신과 컨테이너를 통합합니다. 이는 기존의 가상화 투자를 보호하면서 점진적인 현대화, 하이브리드 클라우드 유연성, 통합된 AI, 통합 DevOps 환경을 구현하여 운영을 간소화하고 AI 기반 클라우드 네이티브 워크로드로의 전환을 가속화합니다.

가상 프라이빗 클라우드의 Virtual Servers

IBM® Cloud VPC를 통해 가상 서버(VSI)와 베어메탈을 위한 안전한 고성능 인프라로 가상화 및 현대화를 가속화하세요. VMware에서 원활하게 마이그레이션하고, Red Hat OpenShift Virtualization로 워크로드를 현대화하거나, 전용 하드웨어에서 미션 크리티컬 애플리케이션을 실행하는 등, 성능 저하 없이 AI 기반 효율성, 무제한 확장성 및 하이브리드 클라우드 유연성을 실현할 수 있습니다.

사용 사례

배경에 방패와 자물쇠가 있는 노트북에서 작업하는 사람의 그래픽.
Red Hat OpenShift Virtualization 또는 Virtual Servers for VPC를 사용해 기존 VMware 워크로드 마이그레이션

VM 자산을 면밀히 평가해 리스크 없이 기존 VM 전환을 지원하고 우선순위를 정할 수 있는 맞춤형 마이그레이션 계획을 수립하세요. 원활한 대규모 마이그레이션을 위해 선별된 자동화 콘텐츠를 제공하는  기본 제공 마이그레이션 툴킷 및 VM 수명 주기 관리 툴을 사용하여 기존 VM의 마이그레이션 프로세스 및 후속 관리를 간소화하세요.
하늘색 배경에서 기하학적 모양을 조작하는 두 손 그래픽.
Red Hat OpenShift Virtualization을 통한 현대화

클라우드 네이티브 아키텍처로 전환 중인 기업은 Red Hat OpenShift on IBM Cloud를 통해 가상 머신과 컨테이너를 나란히 실행할 수 있습니다. 이 접근 방식을 통해 팀은 기존 운영을 중단하지 않고도 Kubernetes 오케스트레이션, DevOps 자동화 및 AI 통합을 활용하여 레거시 VM 워크로드를 원하는 속도로 현대화할 수 있습니다.
은행에 연결된 노트북으로 작업하는 여성의 아이소메트릭 일러스트.
중앙 집중식 관리 콘솔로 워크로드 구축, 배포 및 실행

Red Hat OpenShift를 사용하면 온프레미스, 클라우드, 엣지 등 어디서나 통합 관리 콘솔을 통해 워크로드를 구축, 배포 및 실행할 수 있습니다. 기존 VM, 컨테이너, 서버리스 애플리케이션 전반에 걸쳐 단일하고 일관된 가시성을 확보해, 단편화된 관측으로 인한 복잡성 없이 매끄러운 이동성과 운영을 보장하세요.
계산기와 온라인 거래와 관련된 아이콘이 있는 컴퓨터 화면 앞에서 신용카드를 들고 있는 손.
IBM Cloud Virtual Servers(VSI)를 통한 비용 최적화된 가상화

VMware 라이선스 비용을 절감하려는 기업은 IBM Cloud Virtual Server for VPC로 워크로드를 마이그레이션하여 보안성과 확장성을 갖춘 컴퓨팅 환경과 통합 네트워킹 및 스토리지를 함께 활용할 수 있습니다. 이 접근 방식은 엔터프라이즈급 성능, 자동화, 그리고 AI 기반 워크로드 최적화를 유지하면서도 라이선스 부담 없이 VMware와 유사한 유연성을 제공합니다.
클라우드에서 Bare Metal 클래식 서버로 작업하는 사람
VPC용 베어 메탈 기반 성능 인프라

성능에 민감하거나 규제를 받는 워크로드를 실행하는 조직은 IBM Cloud Bare Metal Servers for VPC를 통해 완전한 제어, 격리 및 규정 준수를 달성할 수 있습니다. 기업은 Red Hat OpenShift와 같은 주요 하이퍼바이저 또는 컨테이너 플랫폼을 포함한 유연한 배포 옵션을 통해, 보안이 강화된 환경에서 일관된 성능과 확장성을 제공하는 맞춤형 하이브리드 인프라를 구축할 수 있습니다.
IBM의 이점

분석 및 자문

IBM과 현재 환경을 분석하고 향후 랜딩 존에 대한 권장 사항을 받아보세요.

 평가 및 검증

데모에서 개념 증명에 이르기까지 테스트하고 검증하며 최고 수준의 지원을 경험해보세요.

 마이그레이션

IBM, Red Hat 또는 풍부한 파트너 에코시스템의 전문가 네트워크를 활용해 자신 있게 마이그레이션하세요.

 실행 및 성장

IBM에 문의해 새로운 환경을 쉽게 운영하는 데 도움이 되는 특별 가격, 프로모션, 교육 또는 인증 제안에 대해 알아보세요.
다음 단계 안내
IBM Cloud 전문가와의 만남