Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

IBM® Cloud에서 Red Hat OpenShift Virtualization을 통해
가상 머신을 마이그레이션하고 현대화하세요.
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud는 조직에 가상화된 워크로드를 현대화하기 위한 명확하고 매우 안전한 경로를 제공합니다. 그래서 조직이 가상 머신과 컨테이너를 위한 별도의 플랫폼을 실행하는 대신, KubeVirt와 KVM을 사용하여 Red Hat OpenShift 내에서 직접 VM 기반 애플리케이션을 마이그레이션하고 운영할 수 있습니다. 이 기술은 성숙도, 성능, 보안 측면에서 업계 전반의 신뢰를 받고 있습니다.
까다롭고 규제가 적용되는 워크로드를 위해 설계된 IBM Cloud 플랫폼에서 제공되는 Red Hat OpenShift Virtualization은 레거시 운영과 클라우드 네이티브 운영을 통합하는 데 필요한 일관된 툴, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 자동화 및 하이브리드 클라우드 유연성을 제공합니다. Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud가 제공하는 안전하고 확장가능한 기반을 갖추면 노후화된 인프라를 통합하거나, 컨테이너 기반 현대화로 나아가거나, 기존 애플리케이션에 AI를 도입하는 목표를 이루어 나가면서 파괴적 재설계를 강요하지 않고도 혁신을 추구할 수 있습니다.
VM용 환경과 컨테이너용 환경을 따로 관리할 필요가 없습니다. Red Hat OpenShift Virtualization은 하이브리드 클라우드 및 엣지 전반에서 일관된 툴링, CI/CD 파이프라인, 관찰 가능성 및 보안 제어를 갖춘 단일 운영 모델로 이들을 통합합니다.
내장된 Migration Toolkit for Virtualization을 사용하여 기존 가상 머신을 Red Hat OpenShift로 이전할 수 있습니다. IBM Technology Expert Labs의 지원을 받으면 조직이 자동화, 평가 및 실무 전문가의 지침을 통해 대규모 마이그레이션을 간소화하여 다운타임 위험을 줄이고 가치 실현 시간을 단축할 수 있습니다.
라이선스 비용 상승과 레거시 가상화 플랫폼의 운영 부담을 방지합니다. Red Hat OpenShift에 워크로드를 통합하면 Red Hat Enterprise Linux 게스트 사용 권한을 활용하고, 리소스 소비를 최적화하고, 도구 확산을 줄일 수 있습니다.
비즈니스가 준비되면 컨테이너, 서버리스, GitOps, AI와 같은 클라우드 네이티브 방식을 채택해서 VM을 있는 그대로 실행할 수 있습니다. 온프레미스, 퍼블릭 클라우드 및 엣지 환경 전반에서 일관된 관리를 통해 미션 크리티컬 시스템을 중단하지 않고도 애플리케이션 포트폴리오를 점진적으로 발전시킬 수 있습니다.
VM 기반 애플리케이션(핵심 뱅킹 시스템, ERP, 청구 플랫폼)을 깊이 내장한 조직은 Red Hat OpenShift Virtualization으로 마이그레이션하여 비용을 안정화하고 통합을 개선하며 장기적인 현대화에 대비할 수 있습니다.
기존 가상화 플랫폼의 대체제를 찾는 기업은 안정성과 성능을 유지하면서, 좀 더 예측 가능한 운영 및 라이선스 모델을 위해 워크로드를 Red Hat OpenShift로 재호스팅할 수 있습니다.
분석 엔진, EHR 시스템, 이미징 워크로드 같은 VM 기반 시스템은 컨테이너화된 마이크로서비스와 나란히 실행될 수 있어서 실시간 데이터 흐름을 개선하고 재구성하지 않고도 더 빠른 인사이트를 얻을 수 있습니다.
소매, 통신, 산업 조직은 Red Hat OpenShift Virtualization을 사용하여 통합 라이프사이클 관리와 정책 제어를 통해 필요한 곳 어디서든(데이터 센터, 퍼블릭 클라우드, 엣지 로케이션 등) VM을 실행할 수 있습니다.
IBM CIO 조직은 Red Hat OpenShift on IBM Cloud를 배포함으로써 비용이 많이 들고 느린 VM 환경을 통합 컨테이너 플랫폼으로 대체하면서 호스팅 비용을 90% 절감하고, 운영 작업을 55% 줄이고, 신속하고 안전한 애플리케이션 업데이트를 기본 설정으로 지원했습니다.
Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud를 사용하여 가상 머신을 마이그레이션하고 현대화하는 방법을 알아보세요.