Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud

Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud는 조직에 가상화된 워크로드를 현대화하기 위한 명확하고 매우 안전한 경로를 제공합니다. 그래서 조직이 가상 머신과 컨테이너를 위한 별도의 플랫폼을 실행하는 대신, KubeVirt와 KVM을 사용하여 Red Hat OpenShift 내에서 직접 VM 기반 애플리케이션을 마이그레이션하고 운영할 수 있습니다. 이 기술은 성숙도, 성능, 보안 측면에서 업계 전반의 신뢰를 받고 있습니다.

까다롭고 규제가 적용되는 워크로드를 위해 설계된 IBM Cloud 플랫폼에서 제공되는 Red Hat OpenShift Virtualization은 레거시 운영과 클라우드 네이티브 운영을 통합하는 데 필요한 일관된 툴, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API), 자동화 및 하이브리드 클라우드 유연성을 제공합니다. Red Hat OpenShift Virtualization on IBM Cloud가 제공하는 안전하고 확장가능한 기반을 갖추면 노후화된 인프라를 통합하거나, 컨테이너 기반 현대화로 나아가거나, 기존 애플리케이션에 AI를 도입하는 목표를 이루어 나가면서 파괴적 재설계를 강요하지 않고도 혁신을 추구할 수 있습니다.