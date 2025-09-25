Red Hat AI on IBM® Cloud

Red Hat AI Solutions on IBM® Cloud

Red Hat AI on IBM® Cloud는 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 AI 솔루션의 개발 및 배포를 가속화하도록 설계된 포괄적인 제품 및 서비스 제품군입니다. 자체적인 엔터프라이즈 관련 데이터에 맞게 조정된 매우 효율적인 맞춤형 AI 모델을 비공개로 안전하게 사용하여 조직이 운영 비용과 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.

조직은 Red Hat AI on IBM® Cloud을 통해 단일 서버, 대규모 분산 시스템 등 어디에 배포하든 예측 및 생성형 AI 모델의 전체 라이프사이클을 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 오픈 소스 기술을 기반으로 구축되었으며 GPU 및 AI 가속기에 대한 성능, 안정성, 지원을 최적화하는 데 중점을 둔 파트너 에코시스템을 활용합니다.

주요 뉴스

하이브리드 클라우드에서 비즈니스 진화를 맞춤화하고 AI의 힘을 활용하세요

AI 전문가로부터 현재 진행 중인 AI 하이브리드 클라우드 인프라 구축 방법에 대한 귀중한 인사이트를 얻으세요.

Red Hat AI InstructLab on IBM® Cloud

IBM® Cloud에서 사용할 수 있는 Red Hat AI InstructLab에 대한 블로그 읽기

InstructLab이란 무엇인가요?

인기 있는 기술 주제에 대해 IBM 전문가가 제작한 콘텐츠 설명서 허브에 액세스

Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud

IBM Cloud에서 사용할 수 있는 Red Hat OpenShift AI에 대한 블로그 읽기

IBM® Cloud의 Red Hat AI 제품

Red Hat AI on IBM Cloud 포트폴리오에는 목적에 맞는 대규모 언어 모델(LLM) 모델을 구축하기 위한 서비스형(SaaS) Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud, AI 지원 애플리케이션을 대규모로 구축, 배포 및 관리하기 위한 Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud, 개별 Linux 서버 환경을 위한 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) AI가 포함됩니다.

적절한 규모의 오픈 소스 AI 모델을 도입해 고유한 비즈니스 과제를 비공개로 안전하게 해결하세요.

IBM Cloud의 Red Hat AI InstructLab 서비스는 AI 모델의 전체 모델 정렬, 학습, 배포를 간소화하고 확장하며 보호하도록 설계되었습니다. 조직은 InstructLab 프로세스를 통해 사용자 지정 LLM 생성을 단순화함으로써 데이터 소유권을 유지하면서 매우 정확하고 효율적인 모델을 구축할 수 있습니다. 주요 이점은 다음과 같습니다.

  • 이동성, 데이터 및 모델 소유권 유지.
  •  파괴적 망각의 위험을 최소화합니다.
  • 서비스로 제공되며 항상 사용 가능한 인프라를 제공합니다.
OpenShift AI는 Red Hat OpenShift on IBM Cloud에서 실행되는 관리형 추가 기능으로 사용할 수 있습니다.

Red Hat OpenShift AI는 기업이 AI 지원 애플리케이션을 대규모로 생성하고 제공할 수 있도록 지원하는 유연하고 확장 가능한 AI 및 ML 개발 플랫폼입니다.

기존 OpenShift on IBM Cloud 사용자는 클러스터 개요 페이지로 이동하여 추가 기능 섹션으로 탐색해 OpenShift AI 추가 기능을 설치할 수 있습니다. IBM Cloud에 아직 OpenShift 클러스터가 없는 경우 클러스터를 생성하거나 배포 가능한 아키텍처를 사용하여 OpenShift AI가 설치된 상태에서 최소 필수 크기로 새로 생성한 OpenShift 클러스터를 가져올 수 있습니다.

Red Hat Enterprise Linux (RHEL) AI는 파운데이션 모델 플랫폼입니다

사용자 지정 Granite 기반 대규모 언어 모델(LLM)을 일관되게 개발, 테스트 및 배포하고 vLLM과 통합된 LLM 호스팅을 통해 엔터프라이즈 애플리케이션을 강화할 수 있습니다. 동일한 부팅 가능한 이미지에서 모델을 빌드하고 호스팅할 수 있습니다. 오픈 소스 Granite LLM 제품군 외에도 Red Hat Enterprise Linux AI는 LAB 방법론에 기반한 InstructLab 모델 정렬 도구와 커뮤니티 중심 접근 방식을 제공하여 InstructLab 프로젝트를 통해 모델을 개발할 수 있도록 지원합니다. 전체 솔루션은 IBM® Cloud 에서 배포할 수 있도록 최적화된 부팅 가능한 RHEL AI 이미지로 패키징되어 있습니다.

AI 워크로드를 파일럿에서 프로덕션으로 가져오기

신뢰할 수 있고 정확한 AI

신뢰할 수 있고 선별된 고품질 데이터와 신뢰할 수 있는 AI 모델을 통해 완전한 하이브리드 AI 스택에서 신뢰할 수 있는 의사 결정을 강화하여 애플리케이션과 인프라 전반에 원활하게 배포할 수 있습니다.
전략적 AI 투자 수익

선별된 워크로드 사용 사례와 유연한 집중 워크로드 인프라를 통해 신속한 배포가 지원되는 확장가능한 AI로 책임감 있는 AI 도입을 가속화하세요.
AI 데이터 보호

고도로 규제된 인프라를 위해 간소화된 데이터 개인정보 보호와 강화된 AI 보안 및 규정 준수를 구축했습니다.
엔드투엔드 AI 플랫폼

클라우드 그 이상을 실현하세요. IBM은 AI의 숨겨진 비용과 기술적 장애물을 극복할 수 있도록 서버, 스토리지, 네트워킹 서비스의 전체 AI 스택을 제공합니다.

고객 사례

도쿄의 현대적인 업무 공간에서 여러 사람이 함께 일하는 모습
Happiest Minds
기하급수적으로 증가하는 디지털 수익원을 위한 디지털 AI 플랫폼 탄생
붐비는 경기장과 그물 너머로 공을 서브하는 흰색 옷을 입은 테니스 선수
윔블던
생성형 AI로 세계 최고 수준의 디지털 경험 향상
비즈니스 트레이너의 수업을 듣는 사람들
IBM Account 360
IBM의 고객 대면 팀 간의 협업 혁신
밤에 붐비는 경기장
US 오픈
US Open의 디지털 경험 향상

Red Hat OpenShift 빌딩 블록
Red Hat OpenShift on IBM Cloud
안전한 관리형 OpenShift 제품을 통해 시장에 미션 크리티컬 애플리케이션과 AI 이니셔티브 출시
첨단 데이터 스토리지 서버 복도
IBM Cloud의  GPU 및 AI 액셀러레이터
AI 배포에 대한 선택권 보장
평면 모양으로 구성된 불완전한 형태의 파란색 큐브의 3D 렌더링
IBM Granite
개발자의 효율성을 높이는 Granite의 더 작고 개방적인 모델로 비용 절감 실현
watsonx 로고가 있는 컨퍼런스 전경
watsonx로 AI의 가능성 실현
AI 우선 기업은 소규모 맞춤형 모델로 비용을 절감하여 성장을 촉진할 수 있습니다
