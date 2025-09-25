Red Hat AI on IBM® Cloud는 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 AI 솔루션의 개발 및 배포를 가속화하도록 설계된 포괄적인 제품 및 서비스 제품군입니다. 자체적인 엔터프라이즈 관련 데이터에 맞게 조정된 매우 효율적인 맞춤형 AI 모델을 비공개로 안전하게 사용하여 조직이 운영 비용과 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.

조직은 Red Hat AI on IBM® Cloud을 통해 단일 서버, 대규모 분산 시스템 등 어디에 배포하든 예측 및 생성형 AI 모델의 전체 라이프사이클을 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 오픈 소스 기술을 기반으로 구축되었으며 GPU 및 AI 가속기에 대한 성능, 안정성, 지원을 최적화하는 데 중점을 둔 파트너 에코시스템을 활용합니다.