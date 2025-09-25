기업이 AI 여정을 가속화할 수 있도록 지원하는 IBM과 Red Hat
Red Hat AI on IBM® Cloud는 하이브리드 클라우드 환경 전반에서 AI 솔루션의 개발 및 배포를 가속화하도록 설계된 포괄적인 제품 및 서비스 제품군입니다. 자체적인 엔터프라이즈 관련 데이터에 맞게 조정된 매우 효율적인 맞춤형 AI 모델을 비공개로 안전하게 사용하여 조직이 운영 비용과 시장 출시 시간을 단축할 수 있도록 지원합니다.
조직은 Red Hat AI on IBM® Cloud을 통해 단일 서버, 대규모 분산 시스템 등 어디에 배포하든 예측 및 생성형 AI 모델의 전체 라이프사이클을 관리하고 모니터링할 수 있습니다. 오픈 소스 기술을 기반으로 구축되었으며 GPU 및 AI 가속기에 대한 성능, 안정성, 지원을 최적화하는 데 중점을 둔 파트너 에코시스템을 활용합니다.
AI 전문가로부터 현재 진행 중인 AI 하이브리드 클라우드 인프라 구축 방법에 대한 귀중한 인사이트를 얻으세요.
IBM® Cloud에서 사용할 수 있는 Red Hat AI InstructLab에 대한 블로그 읽기
인기 있는 기술 주제에 대해 IBM 전문가가 제작한 콘텐츠 설명서 허브에 액세스
IBM Cloud에서 사용할 수 있는 Red Hat OpenShift AI에 대한 블로그 읽기
Red Hat AI on IBM Cloud 포트폴리오에는 목적에 맞는 대규모 언어 모델(LLM) 모델을 구축하기 위한 서비스형(SaaS) Red Hat AI InstructLab on IBM Cloud, AI 지원 애플리케이션을 대규모로 구축, 배포 및 관리하기 위한 Red Hat OpenShift AI on IBM Cloud, 개별 Linux 서버 환경을 위한 Red Hat Enterprise Linux(RHEL) AI가 포함됩니다.
신뢰할 수 있고 선별된 고품질 데이터와 신뢰할 수 있는 AI 모델을 통해 완전한 하이브리드 AI 스택에서 신뢰할 수 있는 의사 결정을 강화하여 애플리케이션과 인프라 전반에 원활하게 배포할 수 있습니다.
선별된 워크로드 사용 사례와 유연한 집중 워크로드 인프라를 통해 신속한 배포가 지원되는 확장가능한 AI로 책임감 있는 AI 도입을 가속화하세요.
고도로 규제된 인프라를 위해 간소화된 데이터 개인정보 보호와 강화된 AI 보안 및 규정 준수를 구축했습니다.
클라우드 그 이상을 실현하세요. IBM은 AI의 숨겨진 비용과 기술적 장애물을 극복할 수 있도록 서버, 스토리지, 네트워킹 서비스의 전체 AI 스택을 제공합니다.