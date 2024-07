이 행사는 전 세계에서 가장 많은 사람이 참석하는 스포츠 행사 중 하나입니다.

그러나 1,500만 명이 넘는 전 세계 테니스 팬이 US Open 앱과 웹사이트를 통해 토너먼트를 지켜보고 있습니다. 미국 테니스 협회(USTA)는 테니스 팬들이 계속해서 US Open에 관심을 가질 수 있도록 30년 이상 IBM® Consulting과 긴밀하게 협력해 오며 기능이 지속적으로 발전되는 세계적 수준의 디지털 경험을 개발해 제공하고 있습니다.



USTA의 최고 사업 총괄 책임자(CCO) Kirsten Corio는 "US Open의 디지털 경험은 전 세계 팬들은 물론 우리에게도 매우 중요합니다. 그래서 테니스 팬들의 현대적 요구를 충족하기 위해 끊임없이 혁신하고 팬들의 요구를 예측하는 동시에 새롭고 예상치 못한 경험으로 팬들을 놀라게 해야 합니다."라고 말합니다.



US Open이 이러한 최첨단의 고객 경험을 유지할 수 있도록 IBM Consulting은 USTA와 긴밀히 협력하여 테니스 데이터를 US Open 앱 및 웹 사이트의 인사이트와 오리지널 콘텐츠로 변환하는 생성형 AI 모델을 개발했습니다. USTA는 차세대 AI 및 데이터 플랫폼인 IBM® watsonx를 사용하여 매치 인사이트와 US Open 하이라이트 릴의 새로운 AI 해설과 같은 주요 앱 기능을 지원하는 AI 모델을 구축했습니다.