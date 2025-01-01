IBM 클라우드 솔루션

적합한 솔루션 찾기

IBM을 사용하여 보안이 강화된 플랫폼 내에서 더 낮은 비용으로 확장 가능한 인프라를 구축하고 새로운 애플리케이션을 즉시 배포하고 수요에 따라 확장할 수 있는 방법을 알아봅니다.
이점

몇 분 내에 꼭 맞는 산업 솔루션을 채택합니다.
내장된 거버넌스와 규정 준수를 통해 모든 앱을 빠르게 제어합니다.

클라우드 플랫폼과 환경 전반을 코드로, 또한 규제 대상 산업의 경우 대규모로 관리합니다.

통합, 배포 및 규정 준수 계층에서 지속적인 모범 사례를 구현하고 자동화합니다.

단일 UI에서 모든 클라우드 서비스 및 하이브리드 멀티클라우드 환경의 보안 동향을 추적합니다.

잘못 구성된 애플리케이션과 관련된 운영 비용을 줄입니다.
애플리케이션 팀이 수행할 수 있는 작업에 대한 가드레일을 설정하고 보안 및 규정 준수 상태를 지속적으로 모니터링하고 위반 사항을 식별하고 민첩한 개발 프로세스 또는 애플리케이션 가용성을 방해하지 않으면서 감사를 위한 증거를 수집하여 조직이 규정 및 보안 모범 사례를 준수하도록 해야 합니다.
– IBM 금융 서비스 고객
몇 단계로 코드 저장소로 개념 증명을 할 수 있다는 것은 매우 멋진 일입니다.경험상 그것이 가능한 클라우드는 많지 않습니다.어떤 경우에는 개념 증명을 시작하고 실행하는 데 몇 달이 걸릴 수 있기 때문에 빨리할 수 있다면 정말 멋진 일입니다.
– 컨설팅 회사의 솔루션 아키텍트
배포 가능한 아키텍처 최적의 배포 가능한 아키텍처를 통해 혁신을 가속화하고 효율성을 개선하며 보안 및 규정 준수를 유지하는 동시에 비용을 최적화할 수 있습니다. DevSecOps 애플리케이션 라이프사이클 관리

지속적인 통합, 배포 및 규정 준수가 가능하도록 설계된 사전 정의된 DevSecOps 툴체인 템플릿 세트를 활용하세요.  

 아키텍처 살펴보기 IBM Cloud 필수 보안 및 관측 가능성 서비스

핵심 보안 및 기타 지원 서비스를 배포하여 계정에 있는 리소스의 보안 규정 준수를 관리할 수 있도록 설정하세요.

 아키텍처 살펴보기 Maximo Application Suite

Red Hat OpenShift 클러스터에 IBM Maximo Application Suite 인스턴스를 배포하세요.

 아키텍처 살펴보기 Power Virtual Server with VPC 랜딩 존

IBM Cloud® 모범 사례 및 요구 사항에 따라 IBM Cloud® Power Virtual Servers(PowerVS) 오퍼링을 구축하세요. 

 아키텍처 살펴보기 Power Virtual Server for SAP HANA

배포 가능한 아키텍처를 위한 Power 인프라에 SAP 시스템을 배포하여 SAP HANA 워크로드의 성능을 최적화하세요.   

 아키텍처 살펴보기 VPC 랜딩 존의 Red Hat OpenShift Container Platform

배포 가능한 아키텍처를 사용하여 VPC(보안 프라이빗 클라우드) 네트워크에 Red Hat OpenShift 워크로드 클러스터를 생성하세요.  

 아키텍처 살펴보기 검색 증강 생성(RAG) 패턴

IBM Cloud 및 watsonx 서비스를 지원하여 RAG 배포를 자동화하고 기업 데이터를 생성형 AI 솔루션에 임베드하세요.

 아키텍처 살펴보기 VPC 랜딩 존

추가 컴퓨팅 리소스 없이 보안 VPC 네트워크를 배포하여 클라우드 인프라를 개선할 수 있습니다. 

 아키텍처 살펴보기 VPC 랜딩 존의 VSI

VPC 랜딩 존에 VSI를 배포하여 VPC 네트워크에서 워크로드를 실행할 수 있는 가상 서버가 있는 보안 인프라를 만드세요.  

 아키텍처 살펴보기
애플리케이션 개발

최신 기술 스택에 애플리케이션 구축

 애플리케이션 현대화
레거시 비즈니스 애플리케이션 업데이트
클라우드 마이그레이션
IT 인프라를 클라우드로 이동하는 데 도움 받기
클라우드 네이티브
클라우드에 쉽게 배포할 수 있는 애플리케이션 구축
DevOps
시스템 구축 및 배포 자동화 및 강화
DevOps 소프트웨어 테스트
지속적인 자동 시스템 테스트
서비스형 소프트웨어(SaaS) 통합
네트워크를 통한 앱과 데이터 연결 및 통합
인공 지능

IBM Cloud에서 AI로 문제 해결

 고객 서비스를 위한 AI
표준 지원을 탁월한 고객 경험으로 전환
챗봇
머신 러닝 모델 구축 및 배포
데이터 과학
Watson을 사용한 도메인별 챗봇 구축
InstructLab
맞춤형 AI 모델을 서비스로 배포
머신 러닝
Watson으로 맞춤형 서비스 어시스턴트 빌드
Red Hat AI on IBM Cloud
하이브리드 클라우드 환경 전반에 걸쳐 AI 솔루션 제공
산업

산업용 솔루션 가져오기

 학계
학생과 교사를 위한 리소스 얻기
금융 서비스
사전 구성된 제어로 위험 및 규정 준수 관리
게임
게임용 고성능 인프라 프로비저닝
정부
사전 구성된 제어로 보안 및 규정 준수 관리
의료 서비스
클라우드로 현장 진료 의사결정 개선
소매
소비자 수요 충족 및 성장 촉진
Telco
클라우드에서 커뮤니케이션의 미래 촉진
인프라(IT)

IBM Cloud infrastructure로 빌드 및 확장

 백업 및 복구
클라우드 백업 및 재해 복구 시스템 자동화
클라우드 마이그레이션
인프라를 클라우드로 마이그레이션하는 데 도움 받기
클라우드 전략
기업 클라우드 전략을 공식화하는 데 도움 받기
규정 준수
규제 준수 및 내부 거버넌스 관리
컨피덴셜 컴퓨팅
저장, 전송 및 사용 중인 데이터 보호
데이터 마이그레이션
최신 ETL 도구를 사용하여 클라우드로 데이터 이동
전용 호스팅
중요 워크로드에 대한 종합 격리 및 제어 지원
DevOps
시스템 구축 및 배포 자동화 및 강화
엣지 컴퓨팅
엣지 컴퓨텅 리소스 관리 및 배포
클라우드 컴퓨팅
인프라 관리와 환경 관리를 동시에
게임 호스팅
가장 성능이 뛰어난 서버에서 게임 호스팅
GPU 컴퓨팅
IBM Cloud 서버에 NVIDIA GPU 프로비저닝
고성능 컴퓨팅
IBM Cloud의 연산 집약적 문제 실행
하이브리드 클라우드 관리
최신 기술 스택에 애플리케이션을 구축하는 데 도움 받기
인프라 관리
인프라 관리
SAP
SAP 워크로드 실행과 보안 및 가용성 보장
보안
퍼블릭 클라우드 데이터 및 애플리케이션 보호
가상 프라이빗 서버
보안 저하 없이 최대한의 유연성 확보
VMware
IBM Cloud로 VMware 워크로드 이동
엔터프라이즈 클라우드
애플리케이션의 성능 및 확장성 향상
자세히 보기
클라우드 서비스

IBM Cloud 플랫폼을 통해 제공되는 모든 범위의 셀프 서비스 및 관리형 서비스

 서비스형 인프라(IaaS)
베어 메탈 및 가상 서버
서비스형 플랫폼(PaaS)
앱을 개발, 배포, 실행 및 관리할 수 있는 유연하고 확장가능한 클라우드 플랫폼으로 운영을 간소화하세요. 컨테이너, 자동화, 배포 가능한 애플리케이션, 데이터베이스 솔루션, 보안 및 관측 가능성 서비스를 하나의 단일 플랫폼에서 실행하세요.
서버리스 컴퓨팅
완전 관리형(Fully Managed) 컨테이너 런타임에서 컨테이너, 애플리케이션 코드, 일괄처리 작업 실행
운영

비즈니스 및 IT 운영 자동화

 고객 서비스를 위한 AI
Watson으로 고객 서비스 어시스턴트 구축
비즈니스 프로세스 관리
비즈니스 프로세스 최적화 및 자동화
챗봇
Watson을 사용한 도메인별 챗봇 구축
의사 결정 관리
비즈니스 규칙과 AI로 비즈니스 의사결정 자동화
문서 처리
AI로 문서에서 정보 분류 및 추출
엔터프라이즈 콘텐츠 관리
비즈니스 데이터 저장, 분석 및 활용
Integration
AI로 시스템 자동화
프로세스 매핑
비즈니스 프로세스 모델링 및 분석
워크플로
규칙 기반 논리를 사용하여 수동 작업 자동화
자세히 보기
조직 유형

비즈니스 맞춤형 솔루션 가져오기

 중소 시장
중소기업을 위한 클라우드 옵션
파트너
고객에게 더 나은 서비스를 제공하기 위해 IBM Cloud 활용
시작
IBM Global Entrepreneur Program을 통해 크레딧 받기
IBM Cloud 무료 체험

오늘 무료 IBM Cloud 계정을 만들고 40가지가 넘는 Lite 요금제를 알아보세요.

 무료 티어 살펴보기 시작하는 방법