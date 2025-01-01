IBM Cloud의 엔터프라이즈, 미션 크리티컬 워크로드 실행
IBM을 사용하여 보안이 강화된 플랫폼 내에서 더 낮은 비용으로 확장 가능한 인프라를 구축하고 새로운 애플리케이션을 즉시 배포하고 수요에 따라 확장할 수 있는 방법을 알아봅니다.
몇 분 내에 꼭 맞는 산업 솔루션을 채택합니다.
클라우드 플랫폼과 환경 전반을 코드로, 또한 규제 대상 산업의 경우 대규모로 관리합니다.
통합, 배포 및 규정 준수 계층에서 지속적인 모범 사례를 구현하고 자동화합니다.
단일 UI에서 모든 클라우드 서비스 및 하이브리드 멀티클라우드 환경의 보안 동향을 추적합니다.
잘못 구성된 애플리케이션과 관련된 운영 비용을 줄입니다.
지속적인 통합, 배포 및 규정 준수가 가능하도록 설계된 사전 정의된 DevSecOps 툴체인 템플릿 세트를 활용하세요.
핵심 보안 및 기타 지원 서비스를 배포하여 계정에 있는 리소스의 보안 규정 준수를 관리할 수 있도록 설정하세요.
Red Hat OpenShift 클러스터에 IBM Maximo Application Suite 인스턴스를 배포하세요.
IBM Cloud® 모범 사례 및 요구 사항에 따라 IBM Cloud® Power Virtual Servers(PowerVS) 오퍼링을 구축하세요.
배포 가능한 아키텍처를 위한 Power 인프라에 SAP 시스템을 배포하여 SAP HANA 워크로드의 성능을 최적화하세요.
배포 가능한 아키텍처를 사용하여 VPC(보안 프라이빗 클라우드) 네트워크에 Red Hat OpenShift 워크로드 클러스터를 생성하세요.
IBM Cloud 및 watsonx 서비스를 지원하여 RAG 배포를 자동화하고 기업 데이터를 생성형 AI 솔루션에 임베드하세요.
추가 컴퓨팅 리소스 없이 보안 VPC 네트워크를 배포하여 클라우드 인프라를 개선할 수 있습니다.
VPC 랜딩 존에 VSI를 배포하여 VPC 네트워크에서 워크로드를 실행할 수 있는 가상 서버가 있는 보안 인프라를 만드세요.
최신 기술 스택에 애플리케이션 구축
IBM Cloud에서 AI로 문제 해결
산업용 솔루션 가져오기
IBM Cloud infrastructure로 빌드 및 확장
IBM Cloud 플랫폼을 통해 제공되는 모든 범위의 셀프 서비스 및 관리형 서비스
비즈니스 및 IT 운영 자동화