IBM Cloud for SAP

RISE with SAP는 성과 중심 서비스, Cloud ERP with SAP S/4HANA, 추가 플랫폼을 결합하여 기업 운영 모델을 재고하는 여정을 안내합니다. IBM Power Virtual Server는 IBM Power 서버에서 SAP 환경을 실행하는 기업에 특별한 이점을 제공합니다. 이 서버는 더 빠르고 중단 없이 RISE with SAP로 전환할 수 있도록 설계되었습니다.