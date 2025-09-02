IBM Cloud for SAP

SAP ERP 현대화 가속화, 위험 제거 및 비즈니스 운영 혁신
SAP 클라우드 ERP 현대화에서 IBM® Power Virtual Server의 전략적 이점

프로모션 혜택

Intel Xeon 5218, Intel Xeon 6248, Intel Xeon 8260, and Intel Xeon 8474 등 SAP 인증 IBM Cloud Bare Metal Servers를 최대 69% 할인된 가격으로 구매할 수 있습니다. 프로모션 코드 SCALENOW2를 사용하세요.

IBM Cloud for SAP를 선택해야 하는 이유 가치 실현 시간 단축

SAP 인증 Power 및 Intel x86(VMware 포함) 인스턴스[1]를 제공하는 유일한 서비스형 인프라(IaaS)로, 이를 통해 고객은 인프라 재플랫폼화 없이 클라우드 마이그레이션을 가속화할 수 있습니다.

 eBook 읽기 SAP IT 배포 위험 제거

클라우드는 SAP 인증 인프라 중 가장 안정적이고 안전한 시스템을 기반으로 구축되었습니다[2]. 단일 Power 서버의 평균 장애 간격은 100년 이상입니다[3]. 즉, IBM Cloud에서 서버가 중단될 가능성은 매우 낮습니다.  

 고가용성 및 재해 복구 AI로 운영 혁신

생산성을 높이기 위해 핵심 워크플로에서 생성형 AI의 영향을 가속화하는 AI 제품 포트폴리오인 watsonx를 통해 미션 크리티컬 비즈니스 프로세스에 인텔리전스를 도입하여 혁신과 운영 효율성을 촉진하세요.

 AI 상용화 오버프로비저닝 없이 확장

다른 클라우드에 비해 6TB 이상의 SAP HANA 인스턴스에 대해 4배 더 세분화되어 오버프로비저닝할 필요 없이 인프라를 확장할 수 있습니다.

 SAP 인증 인프라 ERP 혁신을 위한 신뢰할 수 있는 파트너

50년 이상 10,000명 이상의 SAP 고객이 IBM을 믿고 자사의 SAP 시스템을 제공하고 운영해 왔으며, IBM Consulting이 구현한 300개 이상의 SAP S/4HANA 프로젝트를 보유하고 있는 당사는 고객이 혁신 비전을 공동 생성 및 실행할 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 컨설팅 및 기술 파트너입니다.

 IBM과 SAP의 파트너십에 대해 알아보세요 필요한 SLA로 SAP 애플리케이션 관리

RISE with SAP 애플리케이션 및 미션 크리티컬 운영을 추진하는 기타 애플리케이션 전반에서 전체 IT 풋프린트의 요구 사항을 해결하는 유연한 관리형 서비스 옵션을 활용하여 필요한 SLA로 SAP 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.

 SAP 관리형 서비스
IBM Cloud for SAP의 ROI
재무 아이콘이 있는 막대 차트 일러스트
3년간 212% 수준의 ROI

“우리는 성장해야 하며 병목 현상이나 제약 또는 예상치 못한 문제가 없는 솔루션이 필요합니다. 이것이 바로 우리가 IBM Cloud for SAP를 도입한 이유입니다.” – 제조 부문 IT 이사.

IBM Power Virtual Server에서의 RISE with SAP
IBM Cloud for SAP가 비즈니스에 어떻게 도움이 되는지 아이소메트릭으로 표현한 그림.

RISE with SAP는 성과 중심 서비스, Cloud ERP with SAP S/4HANA, 추가 플랫폼을 결합하여 기업 운영 모델을 재고하는 여정을 안내합니다. IBM Power Virtual Server는 IBM Power 서버에서 SAP 환경을 실행하는 기업에 특별한 이점을 제공합니다. 이 서버는 더 빠르고 중단 없이 RISE with SAP로 전환할 수 있도록 설계되었습니다.

SAP HANA 및 S/4HANA용 솔루션

IBM Power Virtual Server VMware SDDC Intel Virtual Server on VPC Intel Bare Metal on VPC 인텔 베어 메탈 온 클래식

SAP NetWeaver용 솔루션

IBM Power Virtual Server VMware SDDC Intel Virtual Server on VPC Intel Bare Metal on VPC 인텔 베어 메탈 온 클래식
사례 연구
Polynt
Polynt는 SAP ERP를 IBM Cloud로 이전해 IT 환경을 최대 78% 더 빠르게 프로비저닝하여 새로운 비즈니스 서비스의 시장 출시 시간을 단축했습니다.
Ecogas
Ecogas는 IBM Power10 서버를 기반으로 하이브리드 환경에 SAP HANA 2.0을 구축하여 100만 명 이상의 이용자에게 고품질 디지털 서비스를 제공합니다.
Air India
Air India SATS, IBM Cloud에서 SAP Business One와 함께 비상.
아부 갈리
SAP on IBM Cloud를 통해 디지털 혁신을 가속화하는 Abou Ghaly Motors
Q2C(Quote-to-Cash) 프로세스를 혁신하는 IBM
IBM Power Virtual Server 기반 SAP S/4HANA Cloud로 운영 간소화
Tabicel
IBM Cloud Bare Metal Servers로 영업 생산성 30% 향상
마이그레이션 가속화 프로그램
SAP on IBM Cloud로 빠르게 이동하는 방법

IBM Cloud®의 마이그레이션 가속화 프로그램은 엔터프라이즈 워크로드, 데이터 및 애플리케이션을 평가, 계획하고 IBM Cloud로 마이그레이션할 수 있도록 설계되었습니다. 이 프로그램은 SAP 워크로드용 IBM Cloud 솔루션을 위한 기술 가속기와 클라우드 크레딧을 제공합니다.

비즈니스 파트너 에코시스템
IBM Cloud 비즈니스 파트너

IBM Cloud 파트너 에코시스템을 통해 SAP 엔터프라이즈 워크로드를 클라우드로 더 빠르고 안전하게 이전하세요.

커뮤니티 리소스

IBM Cloud에 SAP 환경을 배포하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.

다음 단계 안내

IBM Cloud 전문가와 SAP 워크로드에 대해 전문가와 논의하세요.

