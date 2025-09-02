IBM Cloud for SAP

SAP 인증 Power 및 Intel x86(VMware 포함) 인스턴스[1]를 제공하는 유일한 서비스형 인프라(IaaS)로, 이를 통해 고객은 인프라 재플랫폼화 없이 클라우드 마이그레이션을 가속화할 수 있습니다.
생산성을 높이기 위해 핵심 워크플로에서 생성형 AI의 영향을 가속화하는 AI 제품 포트폴리오인 watsonx를 통해 미션 크리티컬 비즈니스 프로세스에 인텔리전스를 도입하여 혁신과 운영 효율성을 촉진하세요.
다른 클라우드에 비해 6TB 이상의 SAP HANA 인스턴스에 대해 4배 더 세분화되어 오버프로비저닝할 필요 없이 인프라를 확장할 수 있습니다.
50년 이상 10,000명 이상의 SAP 고객이 IBM을 믿고 자사의 SAP 시스템을 제공하고 운영해 왔으며, IBM Consulting이 구현한 300개 이상의 SAP S/4HANA 프로젝트를 보유하고 있는 당사는 고객이 혁신 비전을 공동 생성 및 실행할 수 있도록 지원하는 신뢰할 수 있는 컨설팅 및 기술 파트너입니다.
RISE with SAP 애플리케이션 및 미션 크리티컬 운영을 추진하는 기타 애플리케이션 전반에서 전체 IT 풋프린트의 요구 사항을 해결하는 유연한 관리형 서비스 옵션을 활용하여 필요한 SLA로 SAP 애플리케이션을 관리할 수 있습니다.
Power 온프레미스에서 RISE 지원 클라우드로의 '유사한' 마이그레이션을 통해 SAP HANA 및 S/4HANA 클라우드 현대화를 가속화할 수 있습니다.
VMware SDDC 환경에서 SAP HANA 및 S/4HANA를 배포하세요.
VPC 인프라의 Intel Virtual Server에 SAP HANA 및 S/4HANA를 배포하세요.
VPC 인프라의 Intel Bare Metal에 SAP HANA 및 S/4HANA를 배포하세요.
클래식 인프라의 Intel Bare Metal에 SAP HANA 및 S/4HANA를 배포하세요.
Power 온프레미스에서 클라우드로의 '유사한' 마이그레이션을 통해 SAP NetWeaver 환경의 리프트 앤 시프트를 가속화할 수 있습니다.
VMware SDDC 환경에 SAP NetWeaver를 배포하세요.
VPC 인프라의 Intel Virtual Server에 SAP NetWeaver를 배포하세요.
Intel Bare Metal 인프라에 SAP HANA 및 S/4HANA를 배포하세요.
인텔 베어 메탈 인프라에 SAP NetWeaver를 배포하세요.
IBM Cloud 파트너 에코시스템을 통해 SAP 엔터프라이즈 워크로드를 클라우드로 더 빠르고 안전하게 이전하세요.
IBM Cloud에 SAP 환경을 배포하는 방법에 대해 자세히 알아보세요.